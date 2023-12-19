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https://sputniknews.com.tr/20231219/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-yargi-dizisini-rtuke-sikayet-etti-1078596560.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yargı dizisini RTÜK'e şikayet etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yargı dizisini RTÜK'e şikayet etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu haftaki bölümünde işlediği konuyla bakım kuruluşlarının itibarı ve kuruluşlarda kalan çocukların psikolojik... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T11:18+0300
2023-12-19T11:18+0300
türkiye
şikayet
şikayet başvurusu
rtük
yargı
dizi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
resmi kurum
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Bakanlık tarafından bir televizyon kanalında yayımlanan "Yargı" isimli dizinin bu haftaki bölümünde, "Bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarında büyüyen çocukların istismar edildiği, kuruluşlarda görev alan personelin organize suç örgütü üyesi olup çocukların istismarına zemin hazırladığı" iddiasını içeren bir konunun işlendiği belirlendi.Söz konusu iddianın çocuğun yüksek yararı çerçevesinde milli ve manevi değerleri gözeterek bilimsel veriye dayalı hizmet veren bakım kuruluşları ile kuruluşlarda kalan çocukların psikolojik iyilik hallerine zarar verebileceğinin değerlendirilmesi üzerine Bakanlık harekete geçti.Bakanlık, dizinin ilgili bölümüne yönelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayette bulunurken şikayet dilekçesinde dizilerde işlenen konulara ve olaylara ilişkin hazırlanacak içeriklerde korunma altındaki çocukların ikincil örselenmesine sebebiyet verilmemesinin ve Bakanlık hizmet politika ve modellerine yönelik hassasiyetle yaklaşılmasının önemini vurguladı.'Vicdanı rahatsız etmekte'Çocukların üstün yararı ilkesi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tüm mecralarda çocuk haklarını savunduğu belirtilirken, dilekçede "Bakanlığımızın hizmetleri ve çocuklarımız hakkında olumsuz yayınlar ile kamuoyunda infial oluşturan bu gibi durumlar toplumun vicdanını oldukça rahatsız etmektedir" ifadesine yer verildi.Çocukların toplumsal uyumlarına zarar verecek ve haklarında olumsuz algı oluşturacak her türlü içerikle ilgili yasal süreçleri işleteceklerini belirten bakanlık yetkilileri, çocukların sağlıklı ve kendi ayakları üzerinde duran birer yetişkin olmaları için çabaladıklarının altını çizdi.Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, RTÜK ile ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında yakın zamanda dizi yapımcılarıyla bir araya geleceklerini ve bu konulardaki hassasiyetlerini ifade edeceklerini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231121/turk-dizisi-yargi-emmy-odulu-aldi-1077605922.html
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şikayet, şikayet başvurusu, rtük, yargı, dizi, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, resmi kurum
şikayet, şikayet başvurusu, rtük, yargı, dizi, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, resmi kurum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yargı dizisini RTÜK'e şikayet etti

11:18 19.12.2023
© AA / Fatih AktaşTürk dizisi 'Yargı' Emmy Ödülü aldı
Türk dizisi 'Yargı' Emmy Ödülü aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AA / Fatih Aktaş
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu haftaki bölümünde işlediği konuyla bakım kuruluşlarının itibarı ve kuruluşlarda kalan çocukların psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle “Yargı” dizisi hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayette bulundu.
Bakanlık tarafından bir televizyon kanalında yayımlanan "Yargı" isimli dizinin bu haftaki bölümünde, "Bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarında büyüyen çocukların istismar edildiği, kuruluşlarda görev alan personelin organize suç örgütü üyesi olup çocukların istismarına zemin hazırladığı" iddiasını içeren bir konunun işlendiği belirlendi.
Söz konusu iddianın çocuğun yüksek yararı çerçevesinde milli ve manevi değerleri gözeterek bilimsel veriye dayalı hizmet veren bakım kuruluşları ile kuruluşlarda kalan çocukların psikolojik iyilik hallerine zarar verebileceğinin değerlendirilmesi üzerine Bakanlık harekete geçti.
Bakanlık, dizinin ilgili bölümüne yönelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayette bulunurken şikayet dilekçesinde dizilerde işlenen konulara ve olaylara ilişkin hazırlanacak içeriklerde korunma altındaki çocukların ikincil örselenmesine sebebiyet verilmemesinin ve Bakanlık hizmet politika ve modellerine yönelik hassasiyetle yaklaşılmasının önemini vurguladı.

'Vicdanı rahatsız etmekte'

Çocukların üstün yararı ilkesi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tüm mecralarda çocuk haklarını savunduğu belirtilirken, dilekçede "Bakanlığımızın hizmetleri ve çocuklarımız hakkında olumsuz yayınlar ile kamuoyunda infial oluşturan bu gibi durumlar toplumun vicdanını oldukça rahatsız etmektedir" ifadesine yer verildi.
Çocukların toplumsal uyumlarına zarar verecek ve haklarında olumsuz algı oluşturacak her türlü içerikle ilgili yasal süreçleri işleteceklerini belirten bakanlık yetkilileri, çocukların sağlıklı ve kendi ayakları üzerinde duran birer yetişkin olmaları için çabaladıklarının altını çizdi.
Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, RTÜK ile ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında yakın zamanda dizi yapımcılarıyla bir araya geleceklerini ve bu konulardaki hassasiyetlerini ifade edeceklerini belirtmişti.
Türk dizisi 'Yargı' Emmy Ödülü aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
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Türk dizisi 'Yargı' Emmy Ödülü aldı
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