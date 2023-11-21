https://sputniknews.com.tr/20231121/turk-dizisi-yargi-emmy-odulu-aldi-1077605922.html
Türk dizisi 'Yargı' Emmy Ödülü aldı
Türk dizisi 'Yargı' Emmy Ödülü aldı
Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. Pınar... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T08:55+0300
2023-11-21T08:55+0300
2023-11-21T09:02+0300
yaşam
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Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York Hilton Midtown Otel'de düzenlendi. Törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.Törende, Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu.Telenovela ne demek?Telenovela genellikle Latin Amerika'da yayınlanan bir pembe dizi'dir. 1950'lerde ortaya çıktı ve bu ülkelerde televizyonda yaygın izlenilen tür haline geldi. Univision, Venevisión, TV Globo, Telefe, Telemundo, Caracol Televisión, America TV gibi televizyon kanalları Meksika, Venezuela, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peruda çeşitli telenovelalar sundular. Sadece içerik üretmekle kalmadılar, bunu diğer Latin Amerika ülkelerine ve dünyanın geri kalanına da ihraç ettiler.Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törende hazır bulundu.Kanada'dan Buffy Saint-Marie belgeseli "Sanat Programlama" dalında Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı. Şarkıcının 60 yılı aşkın kariyerini inceleyen belgeseli, Kanadalı film yapımcısı Madison Thomas yönetti.Ödül töreninde Deepak Chopra, Balaji Telefilms'in Kurucu Ortağı Ektaa R. Kapoor'a Uluslararası Emmy Yönetmenlik Ödülü'nü takdim etti.Yıldızların kırmızı halıda en iyi kreasyonlarla yürüdüğü gecede, Türk oyuncu Pınar Deniz, askılı klasik siyah elbisesi ve metalik saplı siyah çantasıyla dikkati çekti.
https://sputniknews.com.tr/20231121/kara-para-akladigi-iddia-edilen-fenomen-eylul-ozturkten-aciklama-bana-inanacak-misiniz-1077602855.html
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telenovela ne demek, emmy ödülleri'nde "en iyi telenovela" kategorisi nedir
telenovela ne demek, emmy ödülleri'nde "en iyi telenovela" kategorisi nedir
Türk dizisi 'Yargı' Emmy Ödülü aldı
08:55 21.11.2023 (güncellendi: 09:02 21.11.2023)
Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde olduğu dizi Yargı da 'En iyi Telenovela' kategorisinde ödül aldı. Peki Telenovela ne demek?
Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York Hilton Midtown Otel'de düzenlendi. Törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.
Törende, Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu.
Telenovela genellikle Latin Amerika'da yayınlanan bir pembe dizi'dir. 1950'lerde ortaya çıktı ve bu ülkelerde televizyonda yaygın izlenilen tür haline geldi. Univision, Venevisión, TV Globo, Telefe, Telemundo, Caracol Televisión, America TV gibi televizyon kanalları Meksika, Venezuela, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peruda çeşitli telenovelalar sundular. Sadece içerik üretmekle kalmadılar, bunu diğer Latin Amerika ülkelerine ve dünyanın geri kalanına da ihraç ettiler.
Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törende hazır bulundu.
Kanada'dan Buffy Saint-Marie belgeseli "Sanat Programlama" dalında Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı. Şarkıcının 60 yılı aşkın kariyerini inceleyen belgeseli, Kanadalı film yapımcısı Madison Thomas yönetti.
Ödül töreninde Deepak Chopra, Balaji Telefilms'in Kurucu Ortağı Ektaa R. Kapoor'a Uluslararası Emmy Yönetmenlik Ödülü'nü takdim etti.
Yıldızların kırmızı halıda en iyi kreasyonlarla yürüdüğü gecede, Türk oyuncu Pınar Deniz, askılı klasik siyah elbisesi ve metalik saplı siyah çantasıyla dikkati çekti.