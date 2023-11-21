https://sputniknews.com.tr/20231121/kara-para-akladigi-iddia-edilen-fenomen-eylul-ozturkten-aciklama-bana-inanacak-misiniz-1077602855.html

Kara para akladığı iddia edilen fenomen Eylül Öztürk'ten açıklama: Bana inanacak mısınız?

Kara para akladığı iddia edilen fenomen Eylül Öztürk'ten açıklama: Bana inanacak mısınız?

Güzellik merkezleri sahibi fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan da son günlerde hakkında çıkan iddialarla gündemde yer alıyor. Çift hakkında 5... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T07:21+0300

2023-11-21T07:21+0300

2023-11-21T07:25+0300

yaşam

kara para

kara para aklama

fenomen

soruşturma

açıklama

dava

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077602959_0:71:711:470_1920x0_80_0_0_0a22c0d4df5dfd9aa6b3d04ae2a3ccf5.png

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen incelenmeye alındı. ABD'de peşin parayla 11 daire aldıkları iddia edilen Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan hakkında Show Haber'de de 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve ülkeden para kaçırdığı söylendi. Muhabir "Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası var. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği söyleniyor" dedi.Milyon dolarlar ile ABD'ye gittikleri ve peşin parayla evler aldıkları öne sürülen çift sessizliğini bozdu. Eylül Öztürk Özkan, haklarında çıkan iddialar sonrası konuştu.'Bana inanacak mısınız? İnanmayacaksınız'İddialara karşı yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşan Eylül Öztürk, "Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezninde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar. Veya şu an benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan, kuşku duyan takipçim varsa ben desem ki 'O iş öyle değil, böyle' bana inanacak mısınız? inanmayacaksınız. Bütün bu sürece bir bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı... Herkes çıktı bir açıklama yaptı. İnandılar mı? inanmadılar. Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar" dedi ve ekledi:'Zaman her şeyi gösterir'

https://sputniknews.com.tr/20231116/dilan-polat-davasi-buyuyor-600-internet-unlusu-hakkinda-inceleme-karari-siradaki-kim-1077441028.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eylül öztürk kim, eylül öztürk kimdir, eylül öztürk son durum, eylül öztürk açıklama, eylül öztürk son dakika