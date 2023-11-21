Kara para akladığı iddia edilen fenomen Eylül Öztürk'ten açıklama: Bana inanacak mısınız?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gurbetçilerin dünyada en çok yaşamak istediği yer Malaga
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk haklarında Türkiye'nin karnesi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yaşam süresinin en uzun olduğu il Tunceli
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
‘İsrail Lübnan’ın güneyde yakıp yıkma politikasını uyguluyor’
18:29
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: ‘Rus bombardıman uçağının uçuşu Londra’ya mesaj’
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: ‘Ukraynalı yetkililer devlet bütçesinden para çalıyor’
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor
19:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yargıtay'a göre Can Atalay kararı itiraza açık değil
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la gündemin öne çıkan köşe yazıları
10:30
37 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231121/kara-para-akladigi-iddia-edilen-fenomen-eylul-ozturkten-aciklama-bana-inanacak-misiniz-1077602855.html
Kara para akladığı iddia edilen fenomen Eylül Öztürk'ten açıklama: Bana inanacak mısınız?
Kara para akladığı iddia edilen fenomen Eylül Öztürk'ten açıklama: Bana inanacak mısınız?
Güzellik merkezleri sahibi fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan da son günlerde hakkında çıkan iddialarla gündemde yer alıyor. Çift hakkında 5... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T07:21+0300
2023-11-21T07:25+0300
yaşam
kara para
kara para aklama
fenomen
soruşturma
açıklama
dava
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077602959_0:71:711:470_1920x0_80_0_0_0a22c0d4df5dfd9aa6b3d04ae2a3ccf5.png
Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen incelenmeye alındı. ABD'de peşin parayla 11 daire aldıkları iddia edilen Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan hakkında Show Haber'de de 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve ülkeden para kaçırdığı söylendi. Muhabir "Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası var. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği söyleniyor" dedi.Milyon dolarlar ile ABD'ye gittikleri ve peşin parayla evler aldıkları öne sürülen çift sessizliğini bozdu. Eylül Öztürk Özkan, haklarında çıkan iddialar sonrası konuştu.'Bana inanacak mısınız? İnanmayacaksınız'İddialara karşı yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşan Eylül Öztürk, "Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezninde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar. Veya şu an benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan, kuşku duyan takipçim varsa ben desem ki 'O iş öyle değil, böyle' bana inanacak mısınız? inanmayacaksınız. Bütün bu sürece bir bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı... Herkes çıktı bir açıklama yaptı. İnandılar mı? inanmadılar. Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar" dedi ve ekledi:'Zaman her şeyi gösterir'
https://sputniknews.com.tr/20231116/dilan-polat-davasi-buyuyor-600-internet-unlusu-hakkinda-inceleme-karari-siradaki-kim-1077441028.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077602959_0:0:695:521_1920x0_80_0_0_7f17ebf6dddba64a73c69d6bb7cd257a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eylül öztürk kim, eylül öztürk kimdir, eylül öztürk son durum, eylül öztürk açıklama, eylül öztürk son dakika
eylül öztürk kim, eylül öztürk kimdir, eylül öztürk son durum, eylül öztürk açıklama, eylül öztürk son dakika

Kara para akladığı iddia edilen fenomen Eylül Öztürk'ten açıklama: Bana inanacak mısınız?

07:21 21.11.2023 (güncellendi: 07:25 21.11.2023)
© Fotoğraf : @eylulonlineEylül Öztürk
Eylül Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© Fotoğraf : @eylulonline
Abone ol
Güzellik merkezleri sahibi fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan da son günlerde hakkında çıkan iddialarla gündemde yer alıyor. Çift hakkında 5 milyon dolarla ABD'ye gittikleri ve oradan peşin parayla 11 adet ev aldıkları iddia ediliyordu. Eylül Öztürk hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.
Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen incelenmeye alındı. ABD'de peşin parayla 11 daire aldıkları iddia edilen Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan hakkında Show Haber'de de 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve ülkeden para kaçırdığı söylendi. Muhabir "Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası var. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği söyleniyor" dedi.
Milyon dolarlar ile ABD'ye gittikleri ve peşin parayla evler aldıkları öne sürülen çift sessizliğini bozdu. Eylül Öztürk Özkan, haklarında çıkan iddialar sonrası konuştu.

'Bana inanacak mısınız? İnanmayacaksınız'

İddialara karşı yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşan Eylül Öztürk, "Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezninde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar. Veya şu an benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan, kuşku duyan takipçim varsa ben desem ki 'O iş öyle değil, böyle' bana inanacak mısınız? inanmayacaksınız. Bütün bu sürece bir bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı... Herkes çıktı bir açıklama yaptı. İnandılar mı? inanmadılar. Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar" dedi ve ekledi:

'Zaman her şeyi gösterir'

"Boynumdaki elektronik sigarayı bile soğuk cüzdan ilan ettiler. Göstereyim bakın bu bildiğiniz elektronik sigara. Şu an içeride çekim ekibi var. Bilbordlar için çekime başlayacağız. İçinde bulunduğumuz durumda bir açıklama yapmamın karşılığı yok çünkü cümlenin başında iddiaya göre yazıp ondan sonra da tekneler, yatlar, helikopterler... Bunları da söylediler başka fenomenler için. 'Helikopteri varmış' diyen oldu. Bilmiyorum ki ne demem lazım! Benden ne bekliyorsunuz? Zaman her şeyi gösterir. Benim bu zamana kadar magazinle hiç alakam olmadığını öğrenmiş olmanız gerekiyor. Beni senelerdir takip edenler zaten tanıyorlar. Yalanın sınırı yok! Cümlenin başına iddiaya göre yaz sonra devamına istediğini yaz ben hangi birine cevap vereyim?"
Dilan Polat fincan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
YAŞAM
Dilan Polat davası büyüyor: 600 'internet ünlüsü' hakkında inceleme kararı, sıradaki kim?
16 Kasım, 08:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала