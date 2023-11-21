https://sputniknews.com.tr/20231121/kara-para-akladigi-iddia-edilen-fenomen-eylul-ozturkten-aciklama-bana-inanacak-misiniz-1077602855.html
Kara para akladığı iddia edilen fenomen Eylül Öztürk'ten açıklama: Bana inanacak mısınız?
Kara para akladığı iddia edilen fenomen Eylül Öztürk'ten açıklama: Bana inanacak mısınız?
Güzellik merkezleri sahibi fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan da son günlerde hakkında çıkan iddialarla gündemde yer alıyor. Çift hakkında 5... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T07:21+0300
2023-11-21T07:21+0300
2023-11-21T07:25+0300
yaşam
kara para
kara para aklama
fenomen
soruşturma
açıklama
dava
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077602959_0:71:711:470_1920x0_80_0_0_0a22c0d4df5dfd9aa6b3d04ae2a3ccf5.png
Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen incelenmeye alındı. ABD'de peşin parayla 11 daire aldıkları iddia edilen Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan hakkında Show Haber'de de 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve ülkeden para kaçırdığı söylendi. Muhabir "Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası var. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği söyleniyor" dedi.Milyon dolarlar ile ABD'ye gittikleri ve peşin parayla evler aldıkları öne sürülen çift sessizliğini bozdu. Eylül Öztürk Özkan, haklarında çıkan iddialar sonrası konuştu.'Bana inanacak mısınız? İnanmayacaksınız'İddialara karşı yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşan Eylül Öztürk, "Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezninde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar. Veya şu an benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan, kuşku duyan takipçim varsa ben desem ki 'O iş öyle değil, böyle' bana inanacak mısınız? inanmayacaksınız. Bütün bu sürece bir bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı... Herkes çıktı bir açıklama yaptı. İnandılar mı? inanmadılar. Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar" dedi ve ekledi:'Zaman her şeyi gösterir'
https://sputniknews.com.tr/20231116/dilan-polat-davasi-buyuyor-600-internet-unlusu-hakkinda-inceleme-karari-siradaki-kim-1077441028.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077602959_0:0:695:521_1920x0_80_0_0_7f17ebf6dddba64a73c69d6bb7cd257a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eylül öztürk kim, eylül öztürk kimdir, eylül öztürk son durum, eylül öztürk açıklama, eylül öztürk son dakika
eylül öztürk kim, eylül öztürk kimdir, eylül öztürk son durum, eylül öztürk açıklama, eylül öztürk son dakika
Kara para akladığı iddia edilen fenomen Eylül Öztürk'ten açıklama: Bana inanacak mısınız?
07:21 21.11.2023 (güncellendi: 07:25 21.11.2023)
Güzellik merkezleri sahibi fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan da son günlerde hakkında çıkan iddialarla gündemde yer alıyor. Çift hakkında 5 milyon dolarla ABD'ye gittikleri ve oradan peşin parayla 11 adet ev aldıkları iddia ediliyordu. Eylül Öztürk hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.
Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen incelenmeye alındı. ABD'de peşin parayla 11 daire aldıkları iddia edilen Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan hakkında Show Haber'de de 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve ülkeden para kaçırdığı söylendi. Muhabir "Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası var. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği söyleniyor" dedi.
Milyon dolarlar ile ABD'ye gittikleri ve peşin parayla evler aldıkları öne sürülen çift sessizliğini bozdu. Eylül Öztürk Özkan, haklarında çıkan iddialar sonrası konuştu.
'Bana inanacak mısınız? İnanmayacaksınız'
İddialara karşı yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşan Eylül Öztürk, "Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezninde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar. Veya şu an benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan, kuşku duyan takipçim varsa ben desem ki 'O iş öyle değil, böyle' bana inanacak mısınız? inanmayacaksınız. Bütün bu sürece bir bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı... Herkes çıktı bir açıklama yaptı. İnandılar mı? inanmadılar. Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar" dedi ve ekledi:
'Zaman her şeyi gösterir'
"Boynumdaki elektronik sigarayı bile soğuk cüzdan ilan ettiler. Göstereyim bakın bu bildiğiniz elektronik sigara. Şu an içeride çekim ekibi var. Bilbordlar için çekime başlayacağız. İçinde bulunduğumuz durumda bir açıklama yapmamın karşılığı yok çünkü cümlenin başında iddiaya göre yazıp ondan sonra da tekneler, yatlar, helikopterler... Bunları da söylediler başka fenomenler için. 'Helikopteri varmış' diyen oldu. Bilmiyorum ki ne demem lazım! Benden ne bekliyorsunuz? Zaman her şeyi gösterir. Benim bu zamana kadar magazinle hiç alakam olmadığını öğrenmiş olmanız gerekiyor. Beni senelerdir takip edenler zaten tanıyorlar. Yalanın sınırı yok! Cümlenin başına iddiaya göre yaz sonra devamına istediğini yaz ben hangi birine cevap vereyim?"