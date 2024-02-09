https://sputniknews.com.tr/20240209/abdnin-yardimi-olmazsa-ukrayna-ordusu-2024te-tamamen-cokebilir-1080588060.html

‘ABD'nin yardımı olmazsa Ukrayna ordusu 2024'te tamamen çökebilir’

‘ABD'nin yardımı olmazsa Ukrayna ordusu 2024'te tamamen çökebilir’

New York Times, Batılı yetkililerin ABD'nin yeni yardımı olmadan Ukrayna ordusunun yakın zamanda tamamen çökeceği görüşünü paylaştıklarını yazdı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T22:39+0300

2024-02-09T22:39+0300

2024-02-09T22:39+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

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silah

mühimmat

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the new york times (nyt)

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New York Times’ta yer alan makalede, Washington'un Kiev'e yardımı olmadan, savaş alanındaki Ukrayna birliklerinin bu yıl kademeli olarak çökme olasılığının yüksek olduğunu ve Ukrayna hava savunmasının yeni mühimmat sağlanmaması halinde sadece bir ay dayanabileceği belirtildi.Makalede, “Acil olarak ihtiyaç duyulan ABD yardımının olup olmayacağı hala şüpheli. Silah ve mühimmattan yoksun Ukrayna birlikleri tükenmiş durumda. Amerikalı yetkililer, ikmal yapılmaması halinde Ukrayna hava savunmasının ancak önümüzdeki aya kadar dayanabileceğini belirtiyor. Batılı yetkililer ve askeri uzmanlar, ABD'nin yardımı olmadan bu yıl cephede kademeli bir çöküşün olacağı konusunda uyarılarda bulunuyor" ifadelerine yer verildi.Analistler ve Batılı yetkililerin, mart ayına doğru Ukrayna birliklerinin lokal karşı saldırı operasyonlarını bile yürütmekte zorlanabileceği, yaz aylarında Rus güçlerini püskürtmede büyük zorluklar çekebilecekleri ve ABD'nin yeni yardımı olmadan Kiev'in pozisyonunu korumasının çok zor olduğu görüşünü paylaştıkları vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/basbakan-scholz-almanya-ukraynaya-tek-basina-yardim-edecek-kadar-buyuk-degil-1080520348.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, abd, silah, mühimmat, kiev, the new york times (nyt)