https://sputniknews.com.tr/20240208/zaharova-batinin-ruslarin-oy-vermesini-engellemek-icin-attigi-adimi-acikladi-1080546141.html

Zaharova, Batı'nın Rusların oy vermesini engellemek için attığı adımı açıkladı

Zaharova, Batı'nın Rusların oy vermesini engellemek için attığı adımı açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı hasım ülkelerin Rusların devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullanmasını engellemek için 26 Rus... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T17:24+0300

2024-02-08T17:24+0300

2024-02-08T17:24+0300

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başkanlık seçimleri

rusya devlet başkanlığı seçimleri

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Rusya Federasyon Konseyi Ulusal Egemenliği Koruma Komisyonu'nun genişletilmiş toplantısında konuşan Zaharova, "Batı, pek çok Rus vatandaşının aktif oy kullanma hakkını kullanmasını engelliyor. Son zamanlarda, hasım ülkelerdeki yetkililerin talebi üzerine 26 Rus diplomatik temsilciliği kapatıldı" dedi.Batılı ülkelerin Rusya'nın seçimleri düzenlemek için en azından gerekli binaların çalışmasını desteklemek adına diplomatlarını oralara göndermesine izin verebileceğini kaydeden Zaharova, "Ancak hasım ülkeler, Rus vatandaşlarının fiziksel olarak sandık başına gelme fırsatı bulamaması için diplomatik temsilcilikleri özel olarak kapattı" ifadelerini kullandı.Zaharova, Batı'nın internet platformlarını ve sosyal ağları kullanarak Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerini etkilemeye çalışacağını da vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-devlet-baskanligi-secimlerinde-bazi-ulkelerde-provokasyon-duzenlenme-olasiligi-artiyor-1080510524.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, seçimler, başkanlık seçimleri, rusya devlet başkanlığı seçimleri