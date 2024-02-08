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Zaharova, Batı'nın Rusların oy vermesini engellemek için attığı adımı açıkladı
Zaharova, Batı'nın Rusların oy vermesini engellemek için attığı adımı açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı hasım ülkelerin Rusların devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullanmasını engellemek için 26 Rus... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T17:24+0300
2024-02-08T17:24+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
seçimler
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rusya devlet başkanlığı seçimleri
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Rusya Federasyon Konseyi Ulusal Egemenliği Koruma Komisyonu'nun genişletilmiş toplantısında konuşan Zaharova, "Batı, pek çok Rus vatandaşının aktif oy kullanma hakkını kullanmasını engelliyor. Son zamanlarda, hasım ülkelerdeki yetkililerin talebi üzerine 26 Rus diplomatik temsilciliği kapatıldı" dedi.Batılı ülkelerin Rusya'nın seçimleri düzenlemek için en azından gerekli binaların çalışmasını desteklemek adına diplomatlarını oralara göndermesine izin verebileceğini kaydeden Zaharova, "Ancak hasım ülkeler, Rus vatandaşlarının fiziksel olarak sandık başına gelme fırsatı bulamaması için diplomatik temsilcilikleri özel olarak kapattı" ifadelerini kullandı.Zaharova, Batı'nın internet platformlarını ve sosyal ağları kullanarak Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerini etkilemeye çalışacağını da vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-devlet-baskanligi-secimlerinde-bazi-ulkelerde-provokasyon-duzenlenme-olasiligi-artiyor-1080510524.html
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Zaharova, Batı'nın Rusların oy vermesini engellemek için attığı adımı açıkladı

17:24 08.02.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı hasım ülkelerin Rusların devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullanmasını engellemek için 26 Rus diplomatik temsilciliğini kapattığını belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Ulusal Egemenliği Koruma Komisyonu'nun genişletilmiş toplantısında konuşan Zaharova, "Batı, pek çok Rus vatandaşının aktif oy kullanma hakkını kullanmasını engelliyor. Son zamanlarda, hasım ülkelerdeki yetkililerin talebi üzerine 26 Rus diplomatik temsilciliği kapatıldı" dedi.
Batılı ülkelerin Rusya'nın seçimleri düzenlemek için en azından gerekli binaların çalışmasını desteklemek adına diplomatlarını oralara göndermesine izin verebileceğini kaydeden Zaharova, "Ancak hasım ülkeler, Rus vatandaşlarının fiziksel olarak sandık başına gelme fırsatı bulamaması için diplomatik temsilcilikleri özel olarak kapattı" ifadelerini kullandı.
Zaharova, Batı'nın internet platformlarını ve sosyal ağları kullanarak Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerini etkilemeye çalışacağını da vurguladı.
Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
DÜNYA
Rusya: Devlet başkanlığı seçimlerinde bazı ülkelerde provokasyon düzenlenme olasılığı artıyor
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