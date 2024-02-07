https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-devlet-baskanligi-secimlerinde-bazi-ulkelerde-provokasyon-duzenlenme-olasiligi-artiyor-1080510524.html
Rusya: Devlet başkanlığı seçimlerinde bazı ülkelerde provokasyon düzenlenme olasılığı artıyor
Rusya: Devlet başkanlığı seçimlerinde bazı ülkelerde provokasyon düzenlenme olasılığı artıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri sırasında yabancı ülkelerdeki seçim merkezlerinde... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T17:28+0300
2024-02-07T17:28+0300
2024-02-07T17:28+0300
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Zaharova, basın toplantısında yöneltilen bir soru üzerine 17 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için provokasyon uyarısında bulundu.Seçim günü yabancı ülkelerdeki sandık merkezlerinde provokasyon düzenlenme olasılığının katbekat arttığının aleni olduğunu belirten Zaharova, "Rus diplomatik kuruluşlarının güvenliğinin sağlanması alanındaki durum önemli ölçüde kötüye gitti ve çok ciddi endişelere yol açıyor" dedi.Moskova'nın yurtdışında seçim güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bu faktörü göz önünde bulundurduğunu anlatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Dışişleri Sözcüsü, şu an itibarıyla 269 ülkede seçim sandıklarının kurulduğunu da sözlerine ekledi.Rus uzmanlar Rusya'daki seçimlere dış müdahale girişimleri konusunda uyardıBununla birlikte Rus uzmanlar, ‘yer değiştiren’ kişilerin ve sahte vatanseverlerin Rusya’daki başkanlık seçimlere dışarıdan müdahale etmek için kullanıldığı konusunda uyarıyor.Rusya Siyasi Bilgiler Merkezi’nin ‘Rusya'da 2024 Seçimlerine Dış Müdahale ve Olası Sonuçları’ adlı raporunun sunumunda konuşan uzmanlar, ‘yer değiştiren’ olarak tanımlanan Rusya’yı terk eden kişilerin ve sahte vatanseverlerin Rusya’daki başkanlık seçimlerine yurt dışından müdahale etme girişimlerinde kullanıldığına dikkat çekti.Rossiya Segodnya ajansının uluslararası multimedya basın merkezinde sunumu yapılan raporun yazarı, Rusya Siyasi Bilgiler Merkezi Direktörü Aleksey Muhin, Rusya’daki seçimlere müdahale etmek amacıyla ‘enformasyon araçlarının en geniş yelpazesinin kullanıldığını’ söyledi.Rus uzman, “Üstelik Rusya’yı terk eden aktörler de kullanılıyor, biz onlara yer değiştirenler diyoruz. Bu kişiler, bu seçimlerde kullanılacak olan bir mücadele ekibidir, onlar şimdiden kullanılıyor. Ayrıca bunun (seçimlere müdahale) için özel olarak oluşturulmuş kuruluş ve kurumlar da var” diye konuştu.Uluslararası siyaset bilimci Sergey Sudakov ise raporun sunumu sırasında şu açıklamada bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20231115/putin-rusyadaki-secim-sureclerine-mudahale-etmeye-yonelik-tum-girisimler-engellenecek-1077430345.html
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rusya, seçim, rusya devlet başkanlığı seçimleri, devlet başkanlığı seçimleri, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
rusya, seçim, rusya devlet başkanlığı seçimleri, devlet başkanlığı seçimleri, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
Rusya: Devlet başkanlığı seçimlerinde bazı ülkelerde provokasyon düzenlenme olasılığı artıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri sırasında yabancı ülkelerdeki seçim merkezlerinde provokasyon düzenlenme olasılığının katbekat arttığını söyledi.
Zaharova, basın toplantısında yöneltilen bir soru üzerine 17 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için provokasyon uyarısında bulundu.
Seçim günü yabancı ülkelerdeki sandık merkezlerinde provokasyon düzenlenme olasılığının katbekat arttığının aleni olduğunu belirten Zaharova, "Rus diplomatik kuruluşlarının güvenliğinin sağlanması alanındaki durum önemli ölçüde kötüye gitti ve çok ciddi endişelere yol açıyor" dedi.
Moskova'nın yurtdışında seçim güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bu faktörü göz önünde bulundurduğunu anlatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rus diplomatlar bunun için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ancak maalesef Avrupa ve Amerika kıtasındaki tüm partnerler, seçim günü sandık merkezlerinde güvenliğin sağlanmasına ilişkin not olarak düzenlenen taleplerimize henüz yanıt vermedi.
Rusya Dışişleri Sözcüsü, şu an itibarıyla 269 ülkede seçim sandıklarının kurulduğunu da sözlerine ekledi.
Rus uzmanlar Rusya'daki seçimlere dış müdahale girişimleri konusunda uyardı
Bununla birlikte Rus uzmanlar, ‘yer değiştiren’ kişilerin ve sahte vatanseverlerin Rusya’daki başkanlık seçimlere dışarıdan müdahale etmek için kullanıldığı konusunda uyarıyor.
Rusya Siyasi Bilgiler Merkezi’nin ‘Rusya'da 2024 Seçimlerine Dış Müdahale ve Olası Sonuçları’ adlı raporunun sunumunda konuşan uzmanlar, ‘yer değiştiren’ olarak tanımlanan Rusya’yı terk eden kişilerin ve sahte vatanseverlerin Rusya’daki başkanlık seçimlerine yurt dışından müdahale etme girişimlerinde kullanıldığına dikkat çekti.
Rossiya Segodnya ajansının uluslararası multimedya basın merkezinde sunumu yapılan raporun yazarı, Rusya Siyasi Bilgiler Merkezi Direktörü Aleksey Muhin, Rusya’daki seçimlere müdahale etmek amacıyla ‘enformasyon araçlarının en geniş yelpazesinin kullanıldığını’ söyledi.
Rus uzman, “Üstelik Rusya’yı terk eden aktörler de kullanılıyor, biz onlara yer değiştirenler diyoruz. Bu kişiler, bu seçimlerde kullanılacak olan bir mücadele ekibidir, onlar şimdiden kullanılıyor. Ayrıca bunun (seçimlere müdahale) için özel olarak oluşturulmuş kuruluş ve kurumlar da var” diye konuştu.
Uluslararası siyaset bilimci Sergey Sudakov ise raporun sunumu sırasında şu açıklamada bulundu:
Yer değiştirenler arasında çok farklı insanlar var. Bazıları ideolojik yönelimli olarak yer değiştirenler, bazıları ise ideolojik yönelimli olmayan ve siyasete dahil edilmeyen kişilerdir, ancak şöyle ya da böyle Rusya’daki seçim sistemini baltalamanın temelini oluşturuyor.