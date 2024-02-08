https://sputniknews.com.tr/20240208/ukraynaya-yardim-tasarisi-abd-senatosunda-usul-oylamasindan-gecti-1080555420.html
Ukrayna'ya yardım tasarısı ABD Senatosu’nda usul oylamasından geçti
Ukrayna'ya yardım tasarısı ABD Senatosu’nda usul oylamasından geçti
ABD Senatosu, yapılan usul oylamasında sınır güvenliği için para ayrılmaksızın Ukrayna ve İsrail’e yardım öngören tasarıyı destekledi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T22:14+0300
2024-02-08T22:14+0300
2024-02-08T22:14+0300
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ABD’li senatörler, yapılan usul oylaması sonucu sınır güvenliği için para ayırmadan Ukrayna ve İsrail’e dış yardım yapılmasına ilişkin yasa tasarısını destekledi.95 milyar dolar tutarında fon tahsisini içeren girişimin, oylama için gerekli 60 oy sınırını geçtiğine dikkat çekilirken böylelikle yasa tasarısı, Senato'da kabul edilmek üzere genel oylamaya sunulacak. Belgenin onaylanması durumunda ise Temsilciler Meclisi’nin incelemelerine sunulacak.ABD’li senatörler, ABD'nin güney sınırlarının güvenliğini güçlendirmek için ödeneğin ayrılmadığı, Ukrayna ve İsrail’e yardım tahsis edilmesini öngören yasa tasarısını Çarşamba günü değerlendirmeye aldı. Senato’nun Demokrat yönetimi, başkanlık talebinin en azından bir kısmının bu biçimde Kongre’deki Cumhuriyetçi muhaliflerin desteğini alacağını umduğunu ifade etmişti.Aralık ayında söz konusu tasarının önceki hali Senato’da Cumhuriyetçilerin engeline takılmış, bu sebeple Ukrayna'ya askeri yardımlar kısmi olarak yavaşlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/ukrayna-ordusu-donetski-nato-mermileriyle-vurmaya-devam-ediyor-1080537794.html
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abd, abd senatosu, temsilciler meclisi, demokratlar, cumhuriyetçiler, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, israil, israil-filistin
Ukrayna'ya yardım tasarısı ABD Senatosu’nda usul oylamasından geçti
ABD Senatosu, yapılan usul oylamasında sınır güvenliği için para ayrılmaksızın Ukrayna ve İsrail’e yardım öngören tasarıyı destekledi.
ABD’li senatörler, yapılan usul oylaması sonucu sınır güvenliği için para ayırmadan Ukrayna ve İsrail’e dış yardım yapılmasına ilişkin yasa tasarısını destekledi.
95 milyar dolar tutarında fon tahsisini içeren girişimin, oylama için gerekli 60 oy sınırını geçtiğine dikkat çekilirken böylelikle yasa tasarısı, Senato'da kabul edilmek üzere genel oylamaya sunulacak. Belgenin onaylanması durumunda ise Temsilciler Meclisi’nin incelemelerine sunulacak.
ABD’li senatörler, ABD'nin güney sınırlarının güvenliğini güçlendirmek için ödeneğin ayrılmadığı, Ukrayna ve İsrail’e yardım tahsis edilmesini öngören yasa tasarısını Çarşamba günü değerlendirmeye aldı. Senato’nun Demokrat yönetimi, başkanlık talebinin en azından bir kısmının bu biçimde Kongre’deki Cumhuriyetçi muhaliflerin desteğini alacağını umduğunu ifade etmişti.
Aralık ayında söz konusu tasarının önceki hali Senato’da Cumhuriyetçilerin engeline takılmış, bu sebeple Ukrayna'ya askeri yardımlar kısmi olarak yavaşlamıştı.