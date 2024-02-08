https://sputniknews.com.tr/20240208/ukrayna-ordusunun-attigi-her-mermiye-ruslar-10-mermiyle-karsilik-veriyor-1080539625.html
'Ukrayna ordusunun attığı her mermiye Ruslar 10 mermiyle karşılık veriyor’
'Ukrayna ordusunun attığı her mermiye Ruslar 10 mermiyle karşılık veriyor’
Ukrayna ordusunun mühimmat konusunda şiddetli sıkıntı yaşadığına dikkat çeken The Wall Street Journal gazetesi, Ukraynalıların kullandığı bir top mermisine... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T14:45+0300
2024-02-08T14:45+0300
2024-02-08T14:45+0300
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rus ordusu
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ABD’nin The Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna ordusundaki kaynaklara atıfta bulunduğu yazısında, “Ukrayna ordusu her türlü teçhizat eksikliği nedeniyle dezavantajlı durumda. En şiddetli eksikliği ise topçular yaşıyor. Rus birlikleri Ukraynalıları atış başına yaklaşık 10 mermi geride bırakıyor” ifadesini kullandı.Geçen yılki başarısız karşı taarruz girişiminin ardından Ukrayna ordusunun insan gücü ve teçhizat rezervlerinin büyük ölçüde tükendiği ve şimdi savunma yapmak zorunda kaldığı kaydedilen yazıda, Ukrayna’ya ek yardımın Cumhuriyetçiler tarafından engellenmesinin sonuçları henüz ortaya çıkmadan şimdiden mühimmat sıkıntısının savaş alanındaki duruma yansıdığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240208/kievde-bulunan-borrellden-ukraynaya-acik-mesaj-sihirli-degnegim-yok-1080530194.html
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ukrayna, top mermisi, mühimmat, topçu mühimmat, abd, ab, kiev, ukrayna ordusu, rus ordusu
ukrayna, top mermisi, mühimmat, topçu mühimmat, abd, ab, kiev, ukrayna ordusu, rus ordusu
'Ukrayna ordusunun attığı her mermiye Ruslar 10 mermiyle karşılık veriyor’
Ukrayna ordusunun mühimmat konusunda şiddetli sıkıntı yaşadığına dikkat çeken The Wall Street Journal gazetesi, Ukraynalıların kullandığı bir top mermisine karşılık Rusların yaklaşık 10 mermi kullandığını belirtti.
ABD’nin The Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna ordusundaki kaynaklara atıfta bulunduğu yazısında, “Ukrayna ordusu her türlü teçhizat eksikliği nedeniyle dezavantajlı durumda. En şiddetli eksikliği ise topçular yaşıyor. Rus birlikleri Ukraynalıları atış başına yaklaşık 10 mermi geride bırakıyor” ifadesini kullandı.
Geçen yılki başarısız karşı taarruz girişiminin ardından Ukrayna ordusunun insan gücü ve teçhizat rezervlerinin büyük ölçüde tükendiği ve şimdi savunma yapmak zorunda kaldığı kaydedilen yazıda, Ukrayna’ya ek yardımın Cumhuriyetçiler tarafından engellenmesinin sonuçları henüz ortaya çıkmadan şimdiden mühimmat sıkıntısının savaş alanındaki duruma yansıdığı belirtildi.