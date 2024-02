https://sputniknews.com.tr/20240208/uefa-uluslar-liginde-gruplar-belli-oldu-1080554206.html

UEFA Uluslar Ligi'nde gruplar belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yapıldı. Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. 08.02.2024

Türkiye, B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:A Ligi1. Grup: Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya2. Grup: İtalya, Belçika, Fransa, İsrail3. Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna Hersek4. Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, SırbistanB Ligi1. Grup: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan2. Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan3. Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan4. Grup: Galler, İzlanda, Karadağ, TürkiyeC Ligi1. Grup: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya2. Grup: Romanya, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya/Cebelitarık3. Grup: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus4. Grup: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, LetonyaD Ligi1. Grup: Litvanya/Cebelitarık, San Marino, Lihtenştayn2. Grup: Moldova, Malta, AndorraTurnuva formatı ve maç takvimiA Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri, Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

