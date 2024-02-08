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UEFA Uluslar Ligi'nde gruplar belli oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde gruplar belli oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yapıldı. Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T21:21+0300
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Türkiye, B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:A Ligi1. Grup: Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya2. Grup: İtalya, Belçika, Fransa, İsrail3. Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna Hersek4. Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, SırbistanB Ligi1. Grup: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan2. Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan3. Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan4. Grup: Galler, İzlanda, Karadağ, TürkiyeC Ligi1. Grup: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya2. Grup: Romanya, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya/Cebelitarık3. Grup: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus4. Grup: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, LetonyaD Ligi1. Grup: Litvanya/Cebelitarık, San Marino, Lihtenştayn2. Grup: Moldova, Malta, AndorraTurnuva formatı ve maç takvimiA Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri, Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:
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uefa uluslar ligi, kura, kura çekimi
uefa uluslar ligi, kura, kura çekimi

UEFA Uluslar Ligi'nde gruplar belli oldu

21:21 08.02.2024 (güncellendi: 21:35 08.02.2024)
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSAUEFA Uluslar Ligi çekiliş
UEFA Uluslar Ligi çekiliş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
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UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yapıldı. Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.
Türkiye, B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:

A Ligi

1. Grup: Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya
2. Grup: İtalya, Belçika, Fransa, İsrail
3. Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna Hersek
4. Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan

B Ligi

1. Grup: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan
2. Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan
3. Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan
4. Grup: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye

C Ligi

1. Grup: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya
2. Grup: Romanya, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya/Cebelitarık
3. Grup: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus
4. Grup: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya

D Ligi

1. Grup: Litvanya/Cebelitarık, San Marino, Lihtenştayn
2. Grup: Moldova, Malta, Andorra

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri, Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.
Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

Müsabakalar

Tarih

1 ve 2. maçlar

5-10 Eylül 2024

3 ve 4. maçlar

10-15 Ekim 2024

5 ve 6. maçlar

14-19 Kasım 2024

Yarı finaller

4-5 Haziran 2025

Final ve üçüncülük maçı

8 Haziran 2025

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi rakipleri belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi rakipleri belli oldu
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