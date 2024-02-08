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Tütün kullanımı kaynaklı hastalıklardan dolayı her yıl 100 bin kişi hayatını kaybediyor
Tütün kullanımı kaynaklı hastalıklardan dolayı her yıl 100 bin kişi hayatını kaybediyor
Başta sigara olmak üzere tütün ürünlerinin kullanımı, her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep oluyor. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T17:02+0300
2024-02-08T17:02+0300
yaşam
sigara
sigara içmek
tütün
akciğer kanseri
koah
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Türkiye İş Bankası grup şirketlerinden Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır İçerenköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, sigara kullananlarda, kullanmayanlara kıyasla kanser riskinin 10-30 kat arttığını bildirdi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre başta sigara olmak üzere tütün ürünlerinin kullanımı, her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep oluyor.Tütün kullanımı, solunum yolu hastalıkları ve kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra başta akciğer kanseri olmak üzere 20'den fazla kanser türü için önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Tüm kanserlerin yüzde 30'u, kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 50'si, akciğer kanserlerinin yüzde 90'nı sigara kaynaklı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokmak, akciğer kanseri hastalarının yüzde 80-90'ında sigara öyküsünün bulunduğunu belirtti.Sigara kullananlarda, kullanmayanlara kıyasla kanser riskinin 10-30 kat arttığına dikkati çeken Tokmak, Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kişinin sigara kullandığını ve her yıl 100 bin kişinin tütün kullanımı kaynaklı hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiğini ifade etti.Tokmak, sigara dumanından en fazla etkilenen organların başında akciğerler geldiğini kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:Akciğer kanseri sinsice ilerleyebiliyorKanser gelişme riskini, sigaraya başlama yaşı, sigara içme süresi, içilen sigaranın tipi ve günlük tüketilen sigara miktarı etkilediğini vurgulayan Dr. Tokmak, Özellikle 20 yıl süre ile günde 1 paket sigara içiminden sonra risk belirgin şekilde arttığını kaydetti.Tokmak, akciğer kanseri taramalarını 40 yaş üstü herkesin, tüm risk faktörlerinden bağımsız olarak yaptırması gerektiğini anımsatarak, "Sigara içmeyenlerin, yılda bir kez akciğer röntgeni çektirmesi ve şüpheli lezyon görülmesi durumunda akciğer tomografisi ile taranması büyük önem taşıyor. Sigara içenlerin ise yılda bir kez, en önemli tanı yöntemi olan düşük doz akciğer tomografisi çektirmek üzere göğüs hastalıkları kliniğine başvurması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Sigara bağımlılığından kurtulmada uzman desteğinin önemine dikkati çeken Tokmak, "Destek olmadan tütün kullanımını bırakmayı deneyenlerin yalnızca yüzde 4'ü başarılı oluyor. Bir hastalık olarak kabul edilen sigara kullanımından kurtulabilmek için bir uzmandan destek alınması gerektiğinin unutulmaması gerekiyor" önerisinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240105/yeni-arastirmada-dikkat-ceken-detay-sicak-cay-icmek-kanser-yapar-mi-1079344278.html
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sigara, sigara içmek, tütün, akciğer kanseri, koah
sigara, sigara içmek, tütün, akciğer kanseri, koah

Tütün kullanımı kaynaklı hastalıklardan dolayı her yıl 100 bin kişi hayatını kaybediyor

17:02 08.02.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLSigara
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Başta sigara olmak üzere tütün ürünlerinin kullanımı, her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep oluyor.
Türkiye İş Bankası grup şirketlerinden Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır İçerenköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, sigara kullananlarda, kullanmayanlara kıyasla kanser riskinin 10-30 kat arttığını bildirdi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre başta sigara olmak üzere tütün ürünlerinin kullanımı, her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep oluyor.
Tütün kullanımı, solunum yolu hastalıkları ve kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra başta akciğer kanseri olmak üzere 20'den fazla kanser türü için önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Tüm kanserlerin yüzde 30'u, kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 50'si, akciğer kanserlerinin yüzde 90'nı sigara kaynaklı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokmak, akciğer kanseri hastalarının yüzde 80-90'ında sigara öyküsünün bulunduğunu belirtti.
Sigara kullananlarda, kullanmayanlara kıyasla kanser riskinin 10-30 kat arttığına dikkati çeken Tokmak, Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kişinin sigara kullandığını ve her yıl 100 bin kişinin tütün kullanımı kaynaklı hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiğini ifade etti.
Tokmak, sigara dumanından en fazla etkilenen organların başında akciğerler geldiğini kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:
Sigara dumanı içerisinde bulunan zararlı kimyasallar, akciğer dokusuna zarar vererek solunum sistemi ile ilişkili ciddi hastalıkların görülme riskini artırıyor. Pasif içicilerde akciğer kanseri riski, içmeyenlere oranla 3 kat fazla oluyor. Ayrıca KOAH'ın en önemli sebebinin de sigara içimi olduğu ve sigaranın astım, akciğer sönmesi, tüberküloz, interstisyel akciğer hastalığına yakalanma riskini de artırdığının unutulmaması gerekiyor.

Akciğer kanseri sinsice ilerleyebiliyor

Kanser gelişme riskini, sigaraya başlama yaşı, sigara içme süresi, içilen sigaranın tipi ve günlük tüketilen sigara miktarı etkilediğini vurgulayan Dr. Tokmak, Özellikle 20 yıl süre ile günde 1 paket sigara içiminden sonra risk belirgin şekilde arttığını kaydetti.
Tokmak, akciğer kanseri taramalarını 40 yaş üstü herkesin, tüm risk faktörlerinden bağımsız olarak yaptırması gerektiğini anımsatarak, "Sigara içmeyenlerin, yılda bir kez akciğer röntgeni çektirmesi ve şüpheli lezyon görülmesi durumunda akciğer tomografisi ile taranması büyük önem taşıyor. Sigara içenlerin ise yılda bir kez, en önemli tanı yöntemi olan düşük doz akciğer tomografisi çektirmek üzere göğüs hastalıkları kliniğine başvurması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Sigara bağımlılığından kurtulmada uzman desteğinin önemine dikkati çeken Tokmak, "Destek olmadan tütün kullanımını bırakmayı deneyenlerin yalnızca yüzde 4'ü başarılı oluyor. Bir hastalık olarak kabul edilen sigara kullanımından kurtulabilmek için bir uzmandan destek alınması gerektiğinin unutulmaması gerekiyor" önerisinde bulundu.
çay - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
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Yeni araştırmada dikkat çeken detay: Sıcak çay içmek kanser yapar mı?
5 Ocak, 08:45
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