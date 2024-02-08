https://sputniknews.com.tr/20240208/savunma-bakani-ukraynaya-yapilan-yardimlar-polonyanin-guvenligine-yapilan-yatirimdir-1080552547.html

Savunma Bakanı: Ukrayna’ya yapılan yardımlar, Polonya'nın güvenliğine yapılan yatırımdır

Savunma Bakanı: Ukrayna’ya yapılan yardımlar, Polonya'nın güvenliğine yapılan yatırımdır

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Polonya'da 40 bin Ukrayna askeri personelinin eğitildiğini belirterek Ukrayna’ya yapılan yardımların... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T20:25+0300

2024-02-08T20:25+0300

2024-02-08T20:25+0300

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askeri eğitim

askeri yardım

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Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülke parlamentosunda yaptığı konuşmada, Polonya'da 40 bin Ukraynalı askeri personelin eğitildiğini söyledi.Polonyalı Bakan, “Ukrayna’ya askeri yardım ve insani yardım, Polonya'nın güvenliğinin artırılması ile güvenliğine yapılan bir yatırımdır, bunu eğitim yoluyla da uygulayacağız. Şu ana kadar 40 bin Ukraynalı asker eğitildi. Eğitimlerin yüzde 30'u uluslararası misyonlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de topluluk ülkelerinin savunma bakanlığı başkanlarının katıldığı gayrı resmi bir toplantının ardından yaptığı açıklamada, AB'nin 20 bin Ukraynalı askeri daha eğitmeye karar verdiğini ve toplam sayının 60 bine çıkacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240131/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynali-20-bin-askeri-personeli-daha-egitecegiz-1080240443.html

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polonya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri eğitim, askeri yardım