https://sputniknews.com.tr/20240208/rusyadan-arjantine-uyari-mi-171-helikopterlerinin-ukraynaya-verilmesi-kabul-edilemez-1080541281.html

Rusya’dan Arjantin’e uyarı: Mi-171 helikopterlerinin Ukrayna’ya verilmesi kabul edilemez

Rusya’dan Arjantin’e uyarı: Mi-171 helikopterlerinin Ukrayna’ya verilmesi kabul edilemez

Rusya’nın Arjantin Büyükelçisi Dmitriy Feoktistov, Arjantin’in hizmetindeki Mi-171E helikopterlerinin Ukrayna’ya verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T15:06+0300

2024-02-08T15:06+0300

2024-02-08T15:06+0300

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mi-171

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Rusya’nın Arjantin Büyükelçisi Dmitriy Feoktistov, Sputnik’e açıklamasında, “Bu adımın kabul edilemez olduğunu onlara sürekli olarak iletiyoruz. Bunun, imalatçı ülkenin izni olmadan askeri teçhizatın üçüncü ülkelere devredilmesini yasaklayan son kullanıcı sertifikasına da aykırı olacağını önemle vurguluyoruz” dedi.Rus diplomat, eski Devlet Başkanı Alberto Fernandez’in Ukrayna dahil çatışma bölgelerine silah ve askeri teçhizat tedarikinin kabul edilemez olduğu yönünde kesin tutum benimsediğini anımsattı.Arjantin’in hizmetinde Rusya yapımı iki adet Mi-171E askeri nakliye helikopterinin bulunduğunu söyleyen Feoktistov, kullanım süresi çıkan bu iki aracın demonte halinde olduğunu belirtti.Arjantin’in bu iki helikopteri 2011’de aldığını söyleyen Büyükelçi, bu araçların aktif olarak kullanıldığını ve Arjantinlilerin helikopterlerin kalitesi ve güvenirliğinden takdirle bahsettiğini kaydetti.Arjantili haber portalı Noticias Urbanas, Buenos Aires’in elindeki iki Rus nakliye helikopterini Kiev’e devretmek istediğini öne sürmüştü. Arjantinli yetkililer, bu haberi doğrulamamıştı.İktidar değişikliğinin yaşandığı Arjantin, 2011 yılında sivil amaçlar için Rusya'dan aldığı iki Mi-171E helikopterini Ukrayna'ya gönderme kararının eyleme dönüşmesi durumunda, Arjantin'in Kiev'e şimdiye dek sunduğu ilk askeri yardım olacak.

https://sputniknews.com.tr/20231216/arjantinin-yeni-hukumeti-rusyadan-aldigi-2-helikopteri-ukraynaya-verecek-1078520638.html

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