https://sputniknews.com.tr/20231216/arjantinin-yeni-hukumeti-rusyadan-aldigi-2-helikopteri-ukraynaya-verecek-1078520638.html

Arjantin'in yeni hükümeti, Rusya'dan aldığı 2 helikopteri Ukrayna'ya verecek

Arjantin'in yeni hükümeti, Rusya'dan aldığı 2 helikopteri Ukrayna'ya verecek

İktidar değişikliğinin yaşandığı Arjantin, 2011 yılında sivil amaçlar için Rusya'dan aldığı iki Mi-171E helikopterini Ukrayna'ya gönderme kararı aldı. Bu... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T11:37+0300

2023-12-16T11:37+0300

2023-12-16T11:37+0300

ukrayna krizi

javier milei

ukrayna

vladimir zelenskiy

rusya

uçak

helikopter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078261994_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a9bb274a8359fc5e376f234712fb32d6.jpg

Tüm dünyanın şaşkınlıkla karşıladığı kararlarıyla gündem olan Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, Buenos Aires'in Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tutumunu değiştirerek Kiev'e askeri yardım sunmaya karar verdi.Arjantin basınında yer alan haberlere göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 10 Aralık'ta Buenos Aires'e yaptığı ziyarette taraflar, iki Rus helikopteri Mi-171E'nin Kiev'e tedariki konusunda mutabakat sağladı.Pucara Defensa gazetesi, Buenos Aires ve Kiev'in helikopterlerin Ukrayna'ya devredilmesi karşılığında Arjantin'in elde edeceği faydalara dair görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı.Arjantin, Mi-171E helikopterlerini 2011 yılında arama-kurtarma görevleri ve Antarktika'daki operasyonlar için Rusya'dan satın almıştı. Arjantin yönetimi, belirli süre kullandıktan sonra bu helikopterleri ıskartaya çıkarmıştı.Noticias Urbanas'ın haberine göre ABD, eski Arjantin hükümetinden kullanım dışı bırakılan helikopterleri Kiev'e vermesini istemiş ancak ret cevabı almıştı. İktidar değişikliğinin ardından yeni hükümet, Washington'un önerisini kabul ederken ABD'nin bu iki helikopterin bedelinin Buenos Aires'e satılacak F-16'ların ilk taksidi olarak sayılmasını teklif ettiği de belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231216/rusya-ordusu-nukleer-kapasiteli-yars-fuzeleriyle-tatbikata-basladi--1078519620.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

javier milei, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, uçak, helikopter