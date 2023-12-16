Rusya ordusu, nükleer kapasiteli Yars füzeleriyle tatbikata başladı

Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetleri bünyesinde bulunan, İvanovo Bölgesi'nde konuşlu Teykovskiy füze birliğinin gerçekleştirdiği tatbikatta Yars füze komplekslerinin askeri devriye güzergahlarına çıkarıldığını belirtti.



Tatbikat sırasında Yars füze komplekslerinin 100 km'lik bir mesafede intikal gerçekleştireceğini kaydeden bakanlık, füze mürettebatlarının orman içine yayılma, sabotaj ve keşif gruplarına karşı koyma görevlerini yerine getireceğinin altını çizdi.



Yars veya RS-24, katı yakıtlı kıtalararası balistik füze bazlı bir stratejik kompleks. 2009 yılında ordunun hizmetine giren Yars kompleksleri, çoklu savaş başlığına sahip ve 11 bin km menzildeki hedefleri vurabiliyor.



Nükleer saldırı kapasitesine sahip kıtalararası balistik Yars füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor.



Rusya Savunma Bakanlığı, geçen bir açıklama yaparak nükleer saldırı kapasiteli kıtalararası balistik Yars füzesinin Kaluga Bölgesi'ndeki fırlatma deposuna yerleştirildiğini bildirmişti.