Rusya ordusu, nükleer kapasiteli Yars füzeleriyle tatbikata başladı

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Hollanda Ukrayna'ya askeri yardımı kısabilir
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Rus uzman: Putin ile Erdoğan yakın temas halinde
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Rus uzmandan ‘Montrö Sözleşmesi’ açıklaması: Türkiye'nin bölgesel merkez olma rolünü güçlendiriyor
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Batı basını: NATO, Ukrayna'nın artık Batı'nın ilgi odağı olmadığını itiraf etti
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Zelenskiy ABD'de alenen aşağılandı
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Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı
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Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar euro AB yardımı sunulmasını veto etti
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Rus uzman Yevseyev: ABD, Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasını engelliyor
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ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yardım tasarısını gündemine almayacak
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Batı basını: NATO, Ukrayna'nın artık Batı'nın ilgi odağı olmadığını itiraf etti
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Zelenskiy cephedeki ‘çıkmazı’ kış koşullarına bağlamaya çalıştı
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Rus uzman, Türkiye’nin F-16 sorununu değerlendirdi: ‘NATO, eşit ortaklar birliği değil’
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Polonya, 'Ukrayna planından' vazgeçmiş değil
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Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar euro AB yardımı sunulmasını veto etti
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Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusuyla kıyaslanamaz
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Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Rusya-Ermenistan-Azerbaycan anlaşmaları yürürlükte kalıyor
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Eski Pentagon danışmanı: NATO, Rusya'ya saldırmak için 2014’te Kiev'de darbe yaptı
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ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yardım tasarısını gündemine almayacak
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Rus uzman Yevseyev: ABD, Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasını engelliyor
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ABD basını: ‘Batı, müzakereleri Ukrayna'da barışa ulaşmanın tek yolu olarak görüyor’