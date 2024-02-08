https://sputniknews.com.tr/20240208/rusya-tatbikatlar-da-dahil-natonun-bolgedeki-faaliyetleri-askeri-olay-riskini-artiriyor-1080538680.html

Rusya: Tatbikatlar da dahil NATO'nun bölgedeki faaliyetleri askeri olay riskini artırıyor

Rusya: Tatbikatlar da dahil NATO'nun bölgedeki faaliyetleri askeri olay riskini artırıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO'nun askeri faaliyetlerinin, özellikle de Steadfast Defender 2024 Tatbikatı'nın kasıtsız askeri... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T14:10+0300

2024-02-08T14:10+0300

2024-02-08T14:10+0300

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aleksandr gruşko

moskova

yaptırım

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Rossiya-24 televizyonuna demeç veren Gruşko, NATO'nun devasa topraklarda askeri faaliyetler yürüttüğünü ve bu durumun kasıtsız askeri olay riskini artırdığını ve buna hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.NATO tatbikatların İttifak'ın gücünü göstermeyi amaçladığını ve Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaşın bir parçası olduğunu kaydeden Gruşko, "Rusya'nın güvenlik çıkarlarını ve savunma kabiliyetlerini emin bir şekilde sağlamak için her türlü önlem alınacaktır" mesajını verdi.'Batı, Rusya'ya 17 bin yaptırım uyguladı'Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkelerin Rusya'ya karşı kasıtlı olarak hibrit savaş başlattığına ve 17 bin farklı yaptırım uyguladığına dikkat çeken Gruşko, şimdi de AB'nin Rusya karşıtı 13. 'acımasız' yaptırım paketini kabul etme tehdidinde bulunduğunun altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Moskova'ya enformasyon alanında, psikolojik yöntemlere ve askeri baskıya başvurularak bir savaş yürütüldüğünü kaydederek "Batı'nın, Ukrayna projesinin nihai çöküşe yakın olduğunu anlamaya başladığı aşikar, ancak bu hibrit savaş sürekli olarak yakıt takviyesi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240121/rusyadan-dev-nato-tatbikatina-ilk-yanit-geldi-1079865131.html

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rusya, nato, tatbikat, askeri tatbikat, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, moskova, yaptırım