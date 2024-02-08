https://sputniknews.com.tr/20240208/rusya-ordusu-ukraynanin-nikolayev-kentindeki-iha-fabrikasini-imha-etti-1080544056.html

Rusya ordusu, Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki İHA fabrikasını imha etti

Rusya ordusu, Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki İHA fabrikasını imha etti

Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun kentte bulunan 'Ekvator' unvanlı İHA fabrikasını ve... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T16:37+0300

2024-02-08T16:37+0300

2024-02-08T16:37+0300

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Nikolayev kentindeki bağlantılarından elde ettiği verileri Sputnik'le paylaşan Lebedev, "8 Şubat gecesi Nikolayev kentindeki askeri hedeflere bir dizi atış yapıldı. Bu atışlardan biri şehir merkezindeki 'Ekvator' unvanlı İHA fabrikasına isabet etti. Videoda fabrikadaki atölyenin vurulduğu görülüyor" dedi.Fabrikanın 3 İHA'yla vurulduğunu kaydeden Lebedev, ilkinin İHA üretilen atölyeyi, ikincisinin Ukraynalı militanlar ile İHA'ların montaj ve kurulumunda görev alan yabancı uzmanların konakladığı binayı havaya uçurduğunu anlattı.Üçüncü İHA'nın fabrikanın ana binasına isabet ettiğini belirten Lebedev, fabrikanın bu bölümünde askeri plakalı jipler ile askeri teçhizatın bulunduğunu söyledi.Betonarme ürünlerin imal edildiği bir fabrikanın da vurulduğunu ve büyük bir patlama meydana geldiğini anlatan Lebedev, 'Ekvator'un yanında bulunan, Bandera üyelerinin konakladığı 'Evis' unvanlı fabrikanın eski binasının ve önemli atölyeler ile bomba sığınağının bulunduğu 'Kristall' fabrikasının saldırıda zarar görmediğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-savunma-sanayi-isletmeleri-vuruldu-1080506526.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), savunma sanayi, nikolayev, rus ordusu