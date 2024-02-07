https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-savunma-sanayi-isletmeleri-vuruldu-1080506526.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın savunma sanayi işletmeleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın savunma sanayi işletmeleri vuruldu

Rus ordusunun bu sabah Ukrayna’da, insansız bot, füze sistemi, roket ve patlayıcı madde üreten savunma sanayi tesislerine yönelik hassas füze ve insansız hava... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T16:09+0300

2024-02-07T16:09+0300

2024-02-07T16:09+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

askeri operasyon

ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk

herson

zaporojye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/07/1080506369_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_3a9f8039c27cff3562407203420848a2.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın basın açıklamasında, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu sabah, uzun menzilli ‘havadan karaya’ ve ‘denizden karaya’ hassas füzeler ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna savunma sanayisinin insansız botlar, kıyı füze sistemleri, çoklu roketatarlar için mühimmat ve patlayıcı maddelerin üretildiği tesislere yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırı hedefine ulaştı, tüm tesisler vuruldu” dendi.Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin şu güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birimleri, son 24 saatte Ukrayna taarruz gruplarının 4 saldırısı püskürtülürken, Ukrayna ordusu, yaklaşık 275 asker, dokuz otomobil, ABD yapımı M777 topçu sistemi, iki adet Gvozdika topçu sistemi ve D-30 obüsü kaybetti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birimleri, Ukrayna mevzilerine saldırılar düzenlerken yaklaşık 220 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve üç otomobil vurdu.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birimleri, daha elverişli pozisyonlar aldı ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ayrıca Ukrayna taarruz gruplarının 9 saldırısı püskürtüldü. Bu istikamette son 24 saatte yaklaşık 290 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı ve 13 otomobil yok edildi. Anti-topçu mücadele kapsamında da ABD yapımı M109 Paladin topçu sistemi, D-20 obüsü, iki adet D-30 obüsü vuruldu ve bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birimleri, hava ve topçu desteğiyle cephedeki konumunu iyileştirdi ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 195 asker, üç otomobil, iki Gvozdika topçu sistemi ve Akatsiya topçu sistemi olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine topçu saldırılar gerçekleştirildi. Ukrayna’nın bu istikamette son 24 saatte yaklaşık 30 asker, iki zırhlı savaş aracı ve üç otomobil kaybettiği belirtildi.Herson istikametinde, Rus ordu birliklerinin aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 45 asker, beş otomobil ve ABD yapımı M777 topçu sistemi kaybetti.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağını ve 104 İHA vurdu.Rus ordu birlikleri, Ukrayna Ulusal Muhafızları’na bağlı 1. Devlet Başkanlığı Tugayı’nı vurduRus ordusunun, özel askeri harekat bölgesinin Güney Donetsk istikametinde düzenlediği hava ve topçu saldırılarıyla Ukrayna Ulusal Muhafızları’na bağlı 1. Devlet Başkanlığı Tugayı’nı hedef aldığı belirtildi.Doğu Askeri Grubu Sözcüsü Aleksandr Gordeyev, Sputnik’e açıklamasında, “Doğu Askeri Grubu birimleri, Güney Donetsk istikametindeki görevini yerine getirmeye devam ediyor. Bombardıman uçakları ve toplardan yapılan saldırılarla Ukrayna ordusunun 1. Devlet Başkanlığı Tugayı, 58. Mekanize Piyade Tugayı ve 72. Mekanize Tugayı’nın Urojaynıy, Ugledar ve Dobropolye yakınlarındaki mevzileri ve personelinin yoğunlaştığı yerler vuruldu” ifadesini kullandı.Gordeyev, Ukrayna ordusunun Staromayorsk yakınlarındaki mevzilerde asker rotasyonu gerçekleştirme çabalarını da engellediklerini kaydetti.Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait Mig-29 tipi savaş uçağının da vurulduğu aktarılırken, şunlar kaydedildi:Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 569 uçak, 265 helikopter, 11 bin 967 İHA, 462 hava savunma füze sistemi, 14 bin 932 tank ve zırhlı araç, 1217 çok namlulu roketatar, 7 bin 985 obüs ve havan topu ile 18 bin 349 özel askeri araç imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240207/kiev-yasakli-misket-bombalarindan-vazgecmiyor-donetsk-bir-kez-daha-hedef-alindi-1080505128.html

ukrayna

donetsk

herson

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, herson, zaporojye