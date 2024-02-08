https://sputniknews.com.tr/20240208/rusya-irakin-guneyindeki-petrol-sahasini-gelistirecek-1080545001.html
Rusya Irak'ın güneyindeki petrol sahasını geliştirecek
Rusya Irak'ın güneyindeki petrol sahasını geliştirecek
Irak hükümeti, Rus enerji şirketi Gazprom Neft'in ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde petrol sahasını geliştirme projesini uygulaması yönünde karar aldı. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T16:53+0300
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Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, dünkü haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda söz konusu kararın alındığı belirtildi.Gazprom Neft, Zikar vilayetindeki Nasiriye Petrol Sahası'nı geliştirme projesini hayata geçirecek.Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, 13 Ekim 2023'te Rusya'da Gazprom Neft yetkilileriyle bir araya gelerek, Irak'taki petrol ve enerji sanayisinin geliştirilmesini görüşmüştü.Rus enerji şirketleri Lukoil ve Gazprom Neft, 2012'de Irak'ın kuzeyinde enerji pazarına girmişti. Rusya'nın Irak'taki faaliyetleri 2014 yılından itibaren hız kazanmıştı.Gazprom Neft, Vasıt vilayetindeki Bedre Petrol Sahası'nda da çalışmalarını yürütüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240208/irak-abd-egemenligimizi-ihlal-ediyor-1080532109.html
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rusya, gazprom, lukoil, gazprom neft, gazpromneft, irak, zikar
rusya, gazprom, lukoil, gazprom neft, gazpromneft, irak, zikar
Rusya Irak'ın güneyindeki petrol sahasını geliştirecek
16:53 08.02.2024 (güncellendi: 16:54 08.02.2024)
Irak hükümeti, Rus enerji şirketi Gazprom Neft'in ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde petrol sahasını geliştirme projesini uygulaması yönünde karar aldı.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, dünkü haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda söz konusu kararın alındığı belirtildi.
Gazprom Neft, Zikar vilayetindeki Nasiriye Petrol Sahası'nı geliştirme projesini hayata geçirecek.
Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, 13 Ekim 2023'te Rusya'da Gazprom Neft yetkilileriyle bir araya gelerek, Irak'taki petrol ve enerji sanayisinin geliştirilmesini görüşmüştü.
Rus enerji şirketleri Lukoil ve Gazprom Neft, 2012'de Irak'ın kuzeyinde enerji pazarına girmişti. Rusya'nın Irak'taki faaliyetleri 2014 yılından itibaren hız kazanmıştı.
Gazprom Neft, Vasıt vilayetindeki Bedre Petrol Sahası'nda da çalışmalarını yürütüyor.