https://sputniknews.com.tr/20240208/irak-abd-egemenligimizi-ihlal-ediyor-1080532109.html

Irak: ABD, egemenliğimizi ihlal ediyor

Irak: ABD, egemenliğimizi ihlal ediyor

Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, ABD'nin Bağdat saldırısıyla ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ve bunun hükümeti, koalisyon güçlerinin... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T11:32+0300

2024-02-08T11:32+0300

2024-02-08T11:32+0300

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ortadoğu

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

bağdat

saldırı

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Resul, ABD'nin Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısı altında bulunan Ketaib Hizbullah'a bağlı komutanlardan Abu Bakır es-Saadi'yi hedef aldığı hava saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı."Amerikan güçleri, başkent Bağdat'ta yerleşim yerlerinden olan bir semtin ortasına sorumsuzca hava saldırısı düzenleyerek net bir suikast operasyonu gerçekleştirdi" değerlendirmesinde bulunan Resul, bunun karşılıklı anlaşmaları ve ikili diyaloğun başlamasını baltalayacak, sivillerin hayatları ve uluslararası hukuku umursamayan bir tavır olduğunu ifade etti.Yahya Resul, açıklamasında şunları kaydetti:ABD'nin Irak'taki saldırılarıHaşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin Bağdat'taki hava saldırısında öldürüldüğü belirtilmişti.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta (7 Şubat Çarşamba günü) 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediğini ve (Şii milis gücü) Ketaib Hizbullah grubundan bir komutanın öldürüldüğünü duyurmuştu.Haşdi Şabi, Saadi için bugün akşam cenaze merasimi düzenleneceğini açıkladı.Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Tahsin Hafaci de yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanına yaptığı saldırının Irak ve ABD arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirterek, "Irak'ın güvenliği ve selametini tehdit eden bu saldırıdan ABD ve koalisyon güçlerini sorumlu tutuyoruz" ifadesini kullanmıştı.CENTCOM, bir süre önce, 3 Amerikalı askerin öldüğü, 40'tan fazla askerin yaralandığı ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse yapılan saldırıya karşılık olarak Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik 2 Şubat'tan itibaren hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240206/abd-disisleri-bakani-blinken-ortadogudaki-saldirilarimizi-durdurma-niyetinde-degiliz-1080482258.html

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abd, irak, suriye, ortadoğu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), bağdat, saldırı