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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ortadoğu'daki saldırılarımızı durdurma niyetinde değiliz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ortadoğu'daki saldırılarımızı durdurma niyetinde değiliz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki saldırılarını şimdilik... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarına yönelik yaptığı açıklamada, "Son birkaç gün içinde gösterdiğimiz tepkiler devam edecek' dedi.Blinken Gazze için en iyi çözümün savaşa uzun süreli bir ara vermek olduğunu söyledi'Çatışmalara uzun süreli ara verilmesi Gazze için en iyi çözüm'ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze Şeridi için en uygun çözümün çatışmalara uzun süreli ara vermek olduğunu belirtti.Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Suudi Arabistan'ın normalleşmeyi sürdürmeye hala güçlü bir ilgisi var'ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki normalleşmenin bölge için 'muazzam faydalar' sağlayacağını ancak bir anlaşmaya giden yolda Filistin devletine yönelik somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:ABD Dışişleri Bakanı normalleşme anlaşmasının İsrail'in İran ve bölgedeki gruplardan gelebilecek güvenlik tehditlerine karşı koymasına yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ortadoğu'daki saldırılarımızı durdurma niyetinde değiliz

21:56 06.02.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Afrika'da
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Afrika'da - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki saldırılarını şimdilik durdurmayacağını dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarına yönelik yaptığı açıklamada, "Son birkaç gün içinde gösterdiğimiz tepkiler devam edecek' dedi.
Blinken Gazze için en iyi çözümün savaşa uzun süreli bir ara vermek olduğunu söyledi

'Çatışmalara uzun süreli ara verilmesi Gazze için en iyi çözüm'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze Şeridi için en uygun çözümün çatışmalara uzun süreli ara vermek olduğunu belirtti.
Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Biz de buna odaklanmak istiyoruz. Uzun süreli bir sükûnet, rehinelerin serbest bırakılması ve ek yardımlar uzun süreli ara vaat ediyor. Bu ortak çıkarımıza olacaktır. Bence ileriye dönük en iyi yol bu.

'Suudi Arabistan'ın normalleşmeyi sürdürmeye hala güçlü bir ilgisi var'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki normalleşmenin bölge için 'muazzam faydalar' sağlayacağını ancak bir anlaşmaya giden yolda Filistin devletine yönelik somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.
Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Veliaht Prens Muhammed bin Selman Suudi Arabistan'ın bunu sürdürmeye yönelik güçlü ilgisini yineledi. Ancak daha önce bana söylediği şeyi de açıklığa kavuşturdu. Bunu yapmak için iki şey gerekiyor: Gazze'deki çatışmanın sona ermesi ve bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik açık, inandırıcı ve zamana bağlı bir yol.
ABD Dışişleri Bakanı normalleşme anlaşmasının İsrail'in İran ve bölgedeki gruplardan gelebilecek güvenlik tehditlerine karşı koymasına yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.
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