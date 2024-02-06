https://sputniknews.com.tr/20240206/abd-disisleri-bakani-blinken-ortadogudaki-saldirilarimizi-durdurma-niyetinde-degiliz-1080482258.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ortadoğu'daki saldırılarımızı durdurma niyetinde değiliz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ortadoğu'daki saldırılarımızı durdurma niyetinde değiliz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki saldırılarını şimdilik... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T21:56+0300

2024-02-06T21:56+0300

2024-02-06T21:56+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarına yönelik yaptığı açıklamada, "Son birkaç gün içinde gösterdiğimiz tepkiler devam edecek' dedi.Blinken Gazze için en iyi çözümün savaşa uzun süreli bir ara vermek olduğunu söyledi'Çatışmalara uzun süreli ara verilmesi Gazze için en iyi çözüm'ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze Şeridi için en uygun çözümün çatışmalara uzun süreli ara vermek olduğunu belirtti.Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Suudi Arabistan'ın normalleşmeyi sürdürmeye hala güçlü bir ilgisi var'ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki normalleşmenin bölge için 'muazzam faydalar' sağlayacağını ancak bir anlaşmaya giden yolda Filistin devletine yönelik somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:ABD Dışişleri Bakanı normalleşme anlaşmasının İsrail'in İran ve bölgedeki gruplardan gelebilecek güvenlik tehditlerine karşı koymasına yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

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