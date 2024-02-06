https://sputniknews.com.tr/20240206/beyaz-saray-abd-yardimlarinin-eksikligi-ukrayna-ordusunu-zor-kararlar-almak-zorunda-birakti-1080481829.html
Beyaz Saray: ABD yardımlarının eksikliği Ukrayna ordusunu 'zor kararlar' almak zorunda bıraktı
Beyaz Saray: ABD yardımlarının eksikliği Ukrayna ordusunu 'zor kararlar' almak zorunda bıraktı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD yardımının yokluğunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin nelerle karşı karşıya... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T21:33+0300
2024-02-06T21:33+0300
2024-02-06T21:33+0300
ukrayna krizi
beyaz saray
john kirby
ukrayna
ukrayna ordusu
abd
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/18/1076666630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8ad4ecdaeed342fbb40ed13dee71c46.jpg
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'den yeni savunma yardımı gelmemesinin Ukrayna ordusunu 'zor kararlar almak' zorunda bıraktığını söyledi.Kirby, ABD hükümetinin Kiev'e talep ettiği yardımın Kongre tarafından ertelenmesiyle ilgili soruya yanıt olarak gazetecilere şunları söyledi:Savunma yardımı teslimatlarındaki duraklamanın devam etmesi halinde durumun nasıl gelişebileceğini hakkında yorum yapmayan Kirby, ABD'nin ve diğer tüm desteklerin kritik ve hayati olduğunun altını çizerek yardım sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/g7-ulkeleri-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-rus-varliklarini-teminat-olarak-kullanmak-istiyor-1080481377.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/18/1076666630_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_5c658484e70ab0f1df6a966f1e996358.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beyaz saray, john kirby, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, yardım
beyaz saray, john kirby, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, yardım
Beyaz Saray: ABD yardımlarının eksikliği Ukrayna ordusunu 'zor kararlar' almak zorunda bıraktı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD yardımının yokluğunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin nelerle karşı karşıya olduğunu dile getirerek Kiev'in zor kararlar almak zorunda kaldığını dile getirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'den yeni savunma yardımı gelmemesinin Ukrayna ordusunu 'zor kararlar almak' zorunda bıraktığını söyledi.
Kirby, ABD hükümetinin Kiev'e talep ettiği yardımın Kongre tarafından ertelenmesiyle ilgili soruya yanıt olarak gazetecilere şunları söyledi:
Eylemleri hakkında derin ayrıntılara girmeden, savaş alanındaki bazı komutanların o gün ne kadar mühimmat kullanabilecekleri ve ne kadarını geri çekmeleri gerektiği konusunda zor kararlar vermek zorunda kaldıklarından eminiz. Sahadaki ordularını daha fazla desteklemeye devam etme kabiliyetlerine dayanarak manevralar hakkında kararlar veriyorlar, bu onlar için zor bir durum.
Savunma yardımı teslimatlarındaki duraklamanın devam etmesi halinde durumun nasıl gelişebileceğini hakkında yorum yapmayan Kirby, ABD'nin ve diğer tüm desteklerin kritik ve hayati olduğunun altını çizerek yardım sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.