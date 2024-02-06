https://sputniknews.com.tr/20240206/beyaz-saray-abd-yardimlarinin-eksikligi-ukrayna-ordusunu-zor-kararlar-almak-zorunda-birakti-1080481829.html

Beyaz Saray: ABD yardımlarının eksikliği Ukrayna ordusunu 'zor kararlar' almak zorunda bıraktı

Beyaz Saray: ABD yardımlarının eksikliği Ukrayna ordusunu 'zor kararlar' almak zorunda bıraktı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD yardımının yokluğunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin nelerle karşı karşıya... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T21:33+0300

2024-02-06T21:33+0300

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ukrayna krizi

beyaz saray

john kirby

ukrayna

ukrayna ordusu

abd

yardım

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'den yeni savunma yardımı gelmemesinin Ukrayna ordusunu 'zor kararlar almak' zorunda bıraktığını söyledi.Kirby, ABD hükümetinin Kiev'e talep ettiği yardımın Kongre tarafından ertelenmesiyle ilgili soruya yanıt olarak gazetecilere şunları söyledi:Savunma yardımı teslimatlarındaki duraklamanın devam etmesi halinde durumun nasıl gelişebileceğini hakkında yorum yapmayan Kirby, ABD'nin ve diğer tüm desteklerin kritik ve hayati olduğunun altını çizerek yardım sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240206/g7-ulkeleri-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-rus-varliklarini-teminat-olarak-kullanmak-istiyor-1080481377.html

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beyaz saray, john kirby, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, yardım