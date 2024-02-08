https://sputniknews.com.tr/20240208/rusya-avrupadaki-krizin-cozumu-guvenligimizin-saglanmasina-bagli-1080554625.html

Rusya: Avrupa'daki krizin çözümü güvenliğimizin sağlanmasına bağlı

Rusya: Avrupa'daki krizin çözümü güvenliğimizin sağlanmasına bağlı

Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilci Yardımcısı Aleksandr Volgarev, Avrupa'daki mevcut krizin ancak Rusya'nın güvenliğinin... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T21:32+0300

2024-02-08T21:32+0300

2024-02-08T21:32+0300

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AGİT Daimi Konsey toplantısında konuşan Volgarev, Avrupa'daki mevcut krizin çözümünün yalnızca Rusya ve müttefiki Belarus'un güvenli gelişimi için uygun askeri, ekonomik ve politik koşulların sağlanmasıyla mümkün olduğunu söyledi.Volgarev, “Son olarak Sayın Başkan, size ve burada hazır bulunan herkese, Avrupa'daki mevcut krizin çözümünün yalnızca Rusya ve müttefikimiz Belarus'un güvenli gelişimi için uygun askeri, ekonomik ve politik koşulların sağlanması, çıkarlarına saygı gösterilmesi ve Batı'nın neo-Nazi Kiev rejimine verdiği desteğin sona ermesi ile mümkün olduğunu hatırlatalım. Bu bir aksiyomdur” ifadelerini kullandı.Daha önce Zaharova, NATO ve AB temsilcilerinin hiçbirinin 'Kiev rejiminin yılbaşı öncesi Belgorod'da gerçekleştirdiği kanlı barbarlığı' kınamaya cesaret edemediğini de hatırlatarak, "BM ve AGİT liderleri de sessiz kaldılar ya da genel nitelikte yetersiz çağrılarla geçiştirdiler" sözlerini zikretmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231201/lavrov-blinken-ve-borrell-uskupteki-agit-toplantisindan-korkakca-kacti-1077985468.html

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rusya, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, neo-nazi, kiev