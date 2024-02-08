https://sputniknews.com.tr/20240208/rus-buyukelci-meskov-fransanin-ukraynadaki-parali-askerleriyle-ilgili-aciklamalari-gulunc-1080528351.html

Rus Büyükelçi Meşkov: Fransa’nın Ukrayna’daki paralı askerleriyle ilgili açıklamaları gülünç

Rus Büyükelçi Meşkov: Fransa’nın Ukrayna’daki paralı askerleriyle ilgili açıklamaları gülünç

Rusya’nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, Fransa yönetiminin ülkede paralı askerliğin yasak olması nedeniyle Ukrayna’da savaşan Fransız militanlar için kabul... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T10:00+0300

2024-02-08T10:00+0300

2024-02-08T10:00+0300

ukrayna krizi

rusya

fransa

emmanuel macron

sebastien lecornu

stephane sejourne

paralı asker

fransız askerleri

paris

büyükelçi

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Rusya’nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, Sputnik’e açıklamasında, “Mesele şu ki Fransa yasalarına göre paralı askerlik suç teşkil ediyor. Bu nedenle Fransızların hiçbir engel görmeden paralı askerlik yaptığını itiraf etmek elbette yetkililer için sorun” ifadesini kullandı.Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun, “Fransa demokratik ülke ve Fransız vatandaşlara Ukrayna’ya gitmeyi yasaklayamayız” dediğini anımsatan Rus diplomat, “Gülünç argümanlar dile getiriliyor. Onlar, Fransız resmi üniformasıyla savaşmıyorlarmış. Bu durum elbette rahatsızlık yaratıyor, bu yüzden onları nasıl gönüllü olarak gösterebileceklerinin yolunu arıyorlar” dedi.Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejournet’in geçen hafta Ukrayna’da iki Fransız ‘insani yardım çalışanının’ öldüğünü, üç kişinin daha yaralandığını doğruladığını anımsatan Meşkov, “Eğer onları paralı asker olarak tanırlarsa bu kişilere karşı, özellikle Fransa’ya döndüklerinde dava açmak zorunda kalırlar” diye kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Fransa’nın Ukrayna’ya modern silah sağladığını anımsatan Rus Büyükelçi, “Birçok uzman şunu soruyor, seferber edilen Ukraynalı asker böylesine karmaşık bir teçhizatı kullanabilecek akılda mı?” diye kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Ocak’ta, Ukrayna’nın Harkov şehrindeki yabancı militan merkezini hassas silahla vurduklarını duyurmuştu. Bakanlık, çoğu Fransız 60’tan fazla militanın yok edildiğini kaydetmişti.Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da Fransız paralı askerlerin savaştığı gerçeğini reddederek Harkov’da Fransız militanların öldürüldüğü haberi için “Rusların kaba manipülasyonu” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240122/harkovda-etkisiz-hale-getirilen-fransiz-askerlerin-isimleri-aciklandi-1079907763.html

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rusya, fransa, emmanuel macron, sebastien lecornu, stephane sejourne, paralı asker, fransız askerleri, paris, büyükelçi