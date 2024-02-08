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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240208/rus-buyukelci-meskov-fransanin-ukraynadaki-parali-askerleriyle-ilgili-aciklamalari-gulunc-1080528351.html
Rus Büyükelçi Meşkov: Fransa’nın Ukrayna’daki paralı askerleriyle ilgili açıklamaları gülünç
Rus Büyükelçi Meşkov: Fransa’nın Ukrayna’daki paralı askerleriyle ilgili açıklamaları gülünç
Rusya’nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, Fransa yönetiminin ülkede paralı askerliğin yasak olması nedeniyle Ukrayna’da savaşan Fransız militanlar için kabul... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T10:00+0300
2024-02-08T10:00+0300
ukrayna krizi
rusya
fransa
emmanuel macron
sebastien lecornu
stephane sejourne
paralı asker
fransız askerleri
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büyükelçi
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Rusya’nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, Sputnik’e açıklamasında, “Mesele şu ki Fransa yasalarına göre paralı askerlik suç teşkil ediyor. Bu nedenle Fransızların hiçbir engel görmeden paralı askerlik yaptığını itiraf etmek elbette yetkililer için sorun” ifadesini kullandı.Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun, “Fransa demokratik ülke ve Fransız vatandaşlara Ukrayna’ya gitmeyi yasaklayamayız” dediğini anımsatan Rus diplomat, “Gülünç argümanlar dile getiriliyor. Onlar, Fransız resmi üniformasıyla savaşmıyorlarmış. Bu durum elbette rahatsızlık yaratıyor, bu yüzden onları nasıl gönüllü olarak gösterebileceklerinin yolunu arıyorlar” dedi.Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejournet’in geçen hafta Ukrayna’da iki Fransız ‘insani yardım çalışanının’ öldüğünü, üç kişinin daha yaralandığını doğruladığını anımsatan Meşkov, “Eğer onları paralı asker olarak tanırlarsa bu kişilere karşı, özellikle Fransa’ya döndüklerinde dava açmak zorunda kalırlar” diye kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Fransa’nın Ukrayna’ya modern silah sağladığını anımsatan Rus Büyükelçi, “Birçok uzman şunu soruyor, seferber edilen Ukraynalı asker böylesine karmaşık bir teçhizatı kullanabilecek akılda mı?” diye kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Ocak’ta, Ukrayna’nın Harkov şehrindeki yabancı militan merkezini hassas silahla vurduklarını duyurmuştu. Bakanlık, çoğu Fransız 60’tan fazla militanın yok edildiğini kaydetmişti.Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da Fransız paralı askerlerin savaştığı gerçeğini reddederek Harkov’da Fransız militanların öldürüldüğü haberi için “Rusların kaba manipülasyonu” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240122/harkovda-etkisiz-hale-getirilen-fransiz-askerlerin-isimleri-aciklandi-1079907763.html
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rusya, fransa, emmanuel macron, sebastien lecornu, stephane sejourne, paralı asker, fransız askerleri, paris, büyükelçi
rusya, fransa, emmanuel macron, sebastien lecornu, stephane sejourne, paralı asker, fransız askerleri, paris, büyükelçi

Rus Büyükelçi Meşkov: Fransa’nın Ukrayna’daki paralı askerleriyle ilgili açıklamaları gülünç

10:00 08.02.2024
© AFP 2023 / ANDREI PUNGOVSCHIFransa asker ordu
Fransa asker ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AFP 2023 / ANDREI PUNGOVSCHI
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Rusya’nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, Fransa yönetiminin ülkede paralı askerliğin yasak olması nedeniyle Ukrayna’da savaşan Fransız militanlar için kabul edilebilir açıklama arayışı içinde onlara ‘gönüllüler’ demesinin gülünç olduğunu belirtti.
Rusya’nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, Sputnik’e açıklamasında, “Mesele şu ki Fransa yasalarına göre paralı askerlik suç teşkil ediyor. Bu nedenle Fransızların hiçbir engel görmeden paralı askerlik yaptığını itiraf etmek elbette yetkililer için sorun” ifadesini kullandı.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun, “Fransa demokratik ülke ve Fransız vatandaşlara Ukrayna’ya gitmeyi yasaklayamayız” dediğini anımsatan Rus diplomat, “Gülünç argümanlar dile getiriliyor. Onlar, Fransız resmi üniformasıyla savaşmıyorlarmış. Bu durum elbette rahatsızlık yaratıyor, bu yüzden onları nasıl gönüllü olarak gösterebileceklerinin yolunu arıyorlar” dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejournet’in geçen hafta Ukrayna’da iki Fransız ‘insani yardım çalışanının’ öldüğünü, üç kişinin daha yaralandığını doğruladığını anımsatan Meşkov, “Eğer onları paralı asker olarak tanırlarsa bu kişilere karşı, özellikle Fransa’ya döndüklerinde dava açmak zorunda kalırlar” diye kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bütün Batı, tüm bu Batı koalisyonu, sözde vekalet savaşının bir parçası. Paralı asker sayısı açısından Fransızlar ilk sırada yer almıyor. Farklı değerlendirmelere göre Ukrayna’da yaklaşık 100 Fransız savaşıyor. Komşu ülkelerden giden paralı asker sayıları çok daha farklı. Cephedeki askerlerimiz çok farklı yabancı diller duyuyor. Aralarında Fransızca en çok duyulan yabancı dil değil. Ama küçük de olsa bir grup Fransız vatandaşın doğrudan çatışmalarda yer alması bizim için prensip öneme sahip.
Fransa’nın Ukrayna’ya modern silah sağladığını anımsatan Rus Büyükelçi, “Birçok uzman şunu soruyor, seferber edilen Ukraynalı asker böylesine karmaşık bir teçhizatı kullanabilecek akılda mı?” diye kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Ocak’ta, Ukrayna’nın Harkov şehrindeki yabancı militan merkezini hassas silahla vurduklarını duyurmuştu. Bakanlık, çoğu Fransız 60’tan fazla militanın yok edildiğini kaydetmişti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da Fransız paralı askerlerin savaştığı gerçeğini reddederek Harkov’da Fransız militanların öldürüldüğü haberi için “Rusların kaba manipülasyonu” demişti.
Fransız askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
Ukrayna krizi
Hava saldırısı sırasında Harkov’da bulunan Fransız askerlerin isimleri açıklandı
22 Ocak, 14:07
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