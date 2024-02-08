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Rapor alıp Bodrum’a tatile giden işçiye AYM’den kötü haber
Rapor alıp Bodrum’a tatile giden işçiye AYM’den kötü haber
Özel bir gayrimenkul şirketinde çalışan Esin A., raporlu olduğu dönemde Bodrum’a tatile gitti. Tatile ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T13:49+0300
2024-02-08T13:49+0300
türkiye
tatil
izin
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
aym
mahkeme
işçi
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Anayasa Mahkemesi (AYM), rapor alarak tatile giden kişinin, bilgisayarından elde edilen resimlerin işe iade davasına delil olarak sunulması nedeniyle yaptığı başvuruda hak ihlali yapılmadığına karar verdi.Yüksek Mahkeme’nin kararına göre, özel bir şirkette gayrimenkul değerlendirme uzmanı olarak görev yapan Esin A’nın iş akdi, kendisine verilen görevleri zamanında yerine getirmediği, rapor alarak tatile gittiği gerekçesiyle feshedildi.İki mahkemeden retİş akdinin feshedilmesinin haksız olduğunu ileri süren Esin A, işe iade davası açtı. İstanbul Anadolu 3. İş Mahkemesi, davayı reddetti.Başvurucunun bu karara karşı yaptığı istinaf başvurusu da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince esastan reddedildi.Başvurucu, iş davasına delil olarak sunulan tatildeki resimlerinin iş bilgisayarından alındığını, bunun, özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlali olduğu iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuru yaptı.Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.İş mahkemesinin, başvurucunun iş sözleşmesinin feshine ilişkin temel sebebi bilgisayardan elde edilen resimler olarak kabul edilmediği aktarılan AYM’nin kararında, feshin sebebinin mahkemece verilen işlerin zamanında yerine getirilmemesi ve rapor alarak tatile gidilmesi olarak kabul edildiği ifade edildi.Kararda, fesih bildirimi ve mahkeme kararları incelendiğinde, başvurucunun iş sözleşmesinin feshine ilişkin temel sebebin başvurucuya tahsis edilen bilgisayardaki resimlere dayanmadığının açık olduğu belirtildi.Fesih bildiriminde, başvurucunun sıklıkla rapor alması, amirleri tarafından yapılan uyarılara rağmen verilen işleri süresinde teslim etmemesi, savunma istemine karşı talimatlara riayet etmemesi gerekçelerinin yer aldığı aktarılan kararda şunlar kaydedildi:“Mahkeme kararında her ne kadar başvurucunun iş bilgisayarındaki bazı tatil resimleri ile şirkete ait mail adresinden şirkete ait değerlemelerin gönderildiği bilgisi ve bu delillerin kişisel veri olduğuna dair bir değerlendirmede bulunulmamışsa da kararın sadece bu tespitlere dayanmadığı, mahkemenin yargılama sürecinde başvurucu tarafından alınan sağlık raporu, iş sözleşmesi ve tanık beyanları gibi diğer delilleri de toplayarak bir değerlendirme yaptığı ve başvurucunun iş sözleşmesinin fesih bildiriminin haklı nedene dayandığı sonucuna vardığı anlaşılmaktadır.”Anayasa Mahkemesi’nin kararında, özel hukuk iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlığı karara bağlayan derece mahkemeleri tarafından, belirtilen anayasal güvenceleri gözeten özenli bir yargılama yapılarak pozitif yükümlülüklerin yerine getirildiği anlaşıldığından başvurucunun Anayasa’nın 20’nci maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edilmediği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/anayasa-mahkemesi-baskani-zuhtu-arslan-aym-kararlarina-uyulmamasinin-hicbir-yasal-temeli-yok-1080536081.html
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tatil, izin, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), aym, mahkeme, işçi
tatil, izin, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), aym, mahkeme, işçi

Rapor alıp Bodrum’a tatile giden işçiye AYM’den kötü haber

13:49 08.02.2024
© AA / Göksel Cüneyt İğdeSıcak hava- Tatil- Plaj
Sıcak hava- Tatil- Plaj - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AA / Göksel Cüneyt İğde
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Özel bir gayrimenkul şirketinde çalışan Esin A., raporlu olduğu dönemde Bodrum’a tatile gitti. Tatile ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Esin A’nın iş akdi, çalıştığı şirket tarafından feshedildi. Esin A., olayı yargıya taşıdı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), rapor alarak tatile giden kişinin, bilgisayarından elde edilen resimlerin işe iade davasına delil olarak sunulması nedeniyle yaptığı başvuruda hak ihlali yapılmadığına karar verdi.

Yüksek Mahkeme’nin kararına göre, özel bir şirkette gayrimenkul değerlendirme uzmanı olarak görev yapan Esin A’nın iş akdi, kendisine verilen görevleri zamanında yerine getirmediği, rapor alarak tatile gittiği gerekçesiyle feshedildi.

İki mahkemeden ret

İş akdinin feshedilmesinin haksız olduğunu ileri süren Esin A, işe iade davası açtı. İstanbul Anadolu 3. İş Mahkemesi, davayı reddetti.

Başvurucunun bu karara karşı yaptığı istinaf başvurusu da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince esastan reddedildi.

Başvurucu, iş davasına delil olarak sunulan tatildeki resimlerinin iş bilgisayarından alındığını, bunun, özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlali olduğu iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuru yaptı.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

İş mahkemesinin, başvurucunun iş sözleşmesinin feshine ilişkin temel sebebi bilgisayardan elde edilen resimler olarak kabul edilmediği aktarılan AYM’nin kararında, feshin sebebinin mahkemece verilen işlerin zamanında yerine getirilmemesi ve rapor alarak tatile gidilmesi olarak kabul edildiği ifade edildi.

Kararda, fesih bildirimi ve mahkeme kararları incelendiğinde, başvurucunun iş sözleşmesinin feshine ilişkin temel sebebin başvurucuya tahsis edilen bilgisayardaki resimlere dayanmadığının açık olduğu belirtildi.

Fesih bildiriminde, başvurucunun sıklıkla rapor alması, amirleri tarafından yapılan uyarılara rağmen verilen işleri süresinde teslim etmemesi, savunma istemine karşı talimatlara riayet etmemesi gerekçelerinin yer aldığı aktarılan kararda şunlar kaydedildi:

“Mahkeme kararında her ne kadar başvurucunun iş bilgisayarındaki bazı tatil resimleri ile şirkete ait mail adresinden şirkete ait değerlemelerin gönderildiği bilgisi ve bu delillerin kişisel veri olduğuna dair bir değerlendirmede bulunulmamışsa da kararın sadece bu tespitlere dayanmadığı, mahkemenin yargılama sürecinde başvurucu tarafından alınan sağlık raporu, iş sözleşmesi ve tanık beyanları gibi diğer delilleri de toplayarak bir değerlendirme yaptığı ve başvurucunun iş sözleşmesinin fesih bildiriminin haklı nedene dayandığı sonucuna vardığı anlaşılmaktadır.”

Anayasa Mahkemesi’nin kararında, özel hukuk iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlığı karara bağlayan derece mahkemeleri tarafından, belirtilen anayasal güvenceleri gözeten özenli bir yargılama yapılarak pozitif yükümlülüklerin yerine getirildiği anlaşıldığından başvurucunun Anayasa’nın 20’nci maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edilmediği aktarıldı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok
13:11
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