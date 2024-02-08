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Putin: Rusya, Ortadoğu'daki Rus ve yabancı rehinelere yardımlarını sürdürüyor
Putin: Rusya, Ortadoğu'daki Rus ve yabancı rehinelere yardımlarını sürdürüyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ortadoğu’daki rehinelere yardım konusunda Rusların yanı sıra diğer ülke vatandaşlarına da ilgi gösterdiğini ve bu... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T01:25+0300
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ortadoğu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Hahambaşı Berl Lazar ve Rusya Yahudi Cemaati Federasyonu Başkanı Aleksandr Boroda ile Kremlin’de bir araya geldi.Putin, Rusya'nın Ortadoğu’daki rehinelere yardım konusunda sadece Ruslara değil, diğer ülke vatandaşlarına, özellikle de Holokost'u yaşamış olanlara da ilgi gösterdiğini ve bu çabalarını sürdüreceğini söyledi.Moskova'nın Ortadoğu'da barışın yeniden sağlanmasına yönelik çabaları konusunun ele alındığı görüşmede Putin, “Elbette, her şeyden önce Rusya vatandaşlarıyla ilgileniyoruz, ancak yalnızca Rusya Federasyonu vatandaşlarına değil, aynı zamanda diğer ülkelerin vatandaşlarına da dikkat ediyoruz. Buna Holokost'tu yaşamış yaşlılar ve aile üyeleri de dahil” dedi.Putin, Rusya’nın rehinelere yönelik çalışmalarda belli sonuçlar aldığını ve bunların devam etmesi gerektiğini belirterek, “Dediğim gibi zaten belli sonuçlar var ama bu çabaların sürdürülmesi gerektiğini biliyorum. Bununla ilgili çalışmalar halihazırda sürüyor ve bunların ayrıntılarını sizinle görüşmek istedim” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/putin-eski-sili-devlet-baskani-pineranin-trajik-olumu-nedeniyle-taziyelerini-iletti-1080519296.html
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vladimir putin, rehine, ortadoğu, rusya
vladimir putin, rehine, ortadoğu, rusya

Putin: Rusya, Ortadoğu'daki Rus ve yabancı rehinelere yardımlarını sürdürüyor

01:25 08.02.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ortadoğu’daki rehinelere yardım konusunda Rusların yanı sıra diğer ülke vatandaşlarına da ilgi gösterdiğini ve bu çabalarını sürdüreceğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Hahambaşı Berl Lazar ve Rusya Yahudi Cemaati Federasyonu Başkanı Aleksandr Boroda ile Kremlin’de bir araya geldi.
Putin, Rusya'nın Ortadoğu’daki rehinelere yardım konusunda sadece Ruslara değil, diğer ülke vatandaşlarına, özellikle de Holokost'u yaşamış olanlara da ilgi gösterdiğini ve bu çabalarını sürdüreceğini söyledi.
Moskova'nın Ortadoğu'da barışın yeniden sağlanmasına yönelik çabaları konusunun ele alındığı görüşmede Putin, “Elbette, her şeyden önce Rusya vatandaşlarıyla ilgileniyoruz, ancak yalnızca Rusya Federasyonu vatandaşlarına değil, aynı zamanda diğer ülkelerin vatandaşlarına da dikkat ediyoruz. Buna Holokost'tu yaşamış yaşlılar ve aile üyeleri de dahil” dedi.
Putin, Rusya’nın rehinelere yönelik çalışmalarda belli sonuçlar aldığını ve bunların devam etmesi gerektiğini belirterek, “Dediğim gibi zaten belli sonuçlar var ama bu çabaların sürdürülmesi gerektiğini biliyorum. Bununla ilgili çalışmalar halihazırda sürüyor ve bunların ayrıntılarını sizinle görüşmek istedim” ifadelerini kullandı.
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