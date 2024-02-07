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https://sputniknews.com.tr/20240207/putin-eski-sili-devlet-baskani-pineranin-trajik-olumu-nedeniyle-taziyelerini-iletti-1080519296.html
Putin, eski Şili Devlet Başkanı Pinera’nın trajik ölümü nedeniyle taziyelerini iletti
Putin, eski Şili Devlet Başkanı Pinera’nın trajik ölümü nedeniyle taziyelerini iletti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şili Devlet Başkanı’na bir telgraf göndererek eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın trajik ölümü nedeniyle başsağlığı... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T22:30+0300
2024-02-07T22:30+0300
dünya
şili
sebastian pinera
helikopter kazası
robinson r-66
latin amerika
rusya
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şili Devlet Başkanı’na bir telgraf göndererek Pinera’nın trajik ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.Rus lider Putin, Şili Devlet Başkanı’na bir telgraf göndererek eski Devlet Başkanı Pinera’nın trajik ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti, ilgili telgraf Kremlin’in sitesinde yayınlandı.Yayımlanan başsağlığı mesajında, “Saygıdeğer Başkan, lütfen eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın trajik ölümü nedeniyle içten taziyelerimi kabul edin. İki kez devlet başkanlığı görevini yürüten Sebastian Pinera, ülkenizin sosyoekonomik kalkınması için birçok şey yaptı ve büyük bir uluslararası otorite kazandı. Kendisi ayrıca Rusya-Şili arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesine bizzat önemli katkılarda bulundu” ifadelerine yer verildi.Eski Şili Devlet Başkanı ile bizzat görüşme imkanı bulduğunu kaydederek onun anısını sonsuza kadar koruyacağını vurgulayan Putin, ayrıca merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra tüm Şili halkına taziye ve destek sözlerinin iletilmesini rica etti.Eski Şili Devlet Başkanı Pinera, kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu dün yaşamını yitirmişti.Pinera, ülkede 2 dönem devlet başkanlığı görevinde bulunmuştu.Eski Şili Devlet Başkanı Pinera'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktıPinera ve beraberindekileri taşıyan 'Robinson R 66' isimli helikopterin dün Los Rios bölgesine bağlı Ranco Gölü'ne düşmesinin ardından kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.Helikopterde yer alan Pinera'nın kız kardeşi Magdalena Pinera açıklamasında, eski devlet başkanının düşmeden hemen önce kendilerine "Önce siz atlayın, eğer sizlerle beraber atlarsam helikopter hepimizin üstüne düşecek" sözlerini kullandığını belirtti.Yetkililerden yapılan açıklamada ise Pinera'nın kullandığı helikopterin kalkıştan kısa süre sonra şiddetli yağmur ve yoğun sis nedeniyle Ranco Gölü'ne düştüğü kaydedildi.3 kişinin helikopter düşmeden hemen önce göle atlayarak kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardığı vurgulanan açıklamada, eski Devlet Başkanı Pinera'nın ise emniyet kemerini çözemediği için hayatını kaybettiği ifade edildi.Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric X'teki paylaşımında, "Ailesine, dostlarına ve eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın eski hükümetinin mensuplarına en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Özellikle eşi Cecilia Morel'e ve çocuklarına ayrıca dayanışmamı ifade etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Latin Amerika ülkelerinin devlet başkanları sosyal medya hesabı X'teki paylaşımlarında, Pinera'nın ölümünden ötürü üzüntülerini dile getirerek, aileye baş sağlığı temennisinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240206/silinin-eski-devlet-baskani-pinera-helikopter-kazasinda-hayatini-kaybetti-1080485316.html
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şili, sebastian pinera, helikopter kazası, robinson r-66, latin amerika, rusya, vladimir putin
şili, sebastian pinera, helikopter kazası, robinson r-66, latin amerika, rusya, vladimir putin

Putin, eski Şili Devlet Başkanı Pinera’nın trajik ölümü nedeniyle taziyelerini iletti

22:30 07.02.2024
© Sputnik / Валерий МельниковPutin Pinera
Putin Pinera - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© Sputnik / Валерий Мельников
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şili Devlet Başkanı’na bir telgraf göndererek eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın trajik ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şili Devlet Başkanı’na bir telgraf göndererek Pinera’nın trajik ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.
Rus lider Putin, Şili Devlet Başkanı’na bir telgraf göndererek eski Devlet Başkanı Pinera’nın trajik ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti, ilgili telgraf Kremlin’in sitesinde yayınlandı.
Yayımlanan başsağlığı mesajında, “Saygıdeğer Başkan, lütfen eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın trajik ölümü nedeniyle içten taziyelerimi kabul edin. İki kez devlet başkanlığı görevini yürüten Sebastian Pinera, ülkenizin sosyoekonomik kalkınması için birçok şey yaptı ve büyük bir uluslararası otorite kazandı. Kendisi ayrıca Rusya-Şili arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesine bizzat önemli katkılarda bulundu” ifadelerine yer verildi.
Eski Şili Devlet Başkanı ile bizzat görüşme imkanı bulduğunu kaydederek onun anısını sonsuza kadar koruyacağını vurgulayan Putin, ayrıca merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra tüm Şili halkına taziye ve destek sözlerinin iletilmesini rica etti.
Eski Şili Devlet Başkanı Pinera, kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu dün yaşamını yitirmişti.
Pinera, ülkede 2 dönem devlet başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Eski Şili Devlet Başkanı Pinera'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

Pinera ve beraberindekileri taşıyan 'Robinson R 66' isimli helikopterin dün Los Rios bölgesine bağlı Ranco Gölü'ne düşmesinin ardından kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.
Helikopterde yer alan Pinera'nın kız kardeşi Magdalena Pinera açıklamasında, eski devlet başkanının düşmeden hemen önce kendilerine "Önce siz atlayın, eğer sizlerle beraber atlarsam helikopter hepimizin üstüne düşecek" sözlerini kullandığını belirtti.
Yetkililerden yapılan açıklamada ise Pinera'nın kullandığı helikopterin kalkıştan kısa süre sonra şiddetli yağmur ve yoğun sis nedeniyle Ranco Gölü'ne düştüğü kaydedildi.
3 kişinin helikopter düşmeden hemen önce göle atlayarak kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardığı vurgulanan açıklamada, eski Devlet Başkanı Pinera'nın ise emniyet kemerini çözemediği için hayatını kaybettiği ifade edildi.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric X'teki paylaşımında, "Ailesine, dostlarına ve eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın eski hükümetinin mensuplarına en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Özellikle eşi Cecilia Morel'e ve çocuklarına ayrıca dayanışmamı ifade etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Latin Amerika ülkelerinin devlet başkanları sosyal medya hesabı X'teki paylaşımlarında, Pinera'nın ölümünden ötürü üzüntülerini dile getirerek, aileye baş sağlığı temennisinde bulundu.
Sebastian Pinera - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
DÜNYA
Şili’nin eski Devlet Başkanı Pinera helikopter kazasında hayatını kaybetti
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