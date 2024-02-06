https://sputniknews.com.tr/20240206/silinin-eski-devlet-baskani-pinera-helikopter-kazasinda-hayatini-kaybetti-1080485316.html
Şili’nin eski Devlet Başkanı Pinera, helikopter kazasında hayatını kaybetti
Şili’nin eski Devlet Başkanı Pinera, helikopter kazasında hayatını kaybetti
Şili’nin eski Devlet Başkanı Pinera, helikopter kazasında hayatını kaybetti. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T23:26+0300
2024-02-06T23:26+0300
2024-02-06T23:26+0300
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şili
sebastian pinera
helikopter
helikopter kazası
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Şili’nin Ranco eyaletinde yer alan Lago Ranco kasabasında meydana gelen helikopter kazasında Şili’nin eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera hayatını kaybetti. Şili basının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, helikopterde 74 yaşındaki Pinera dahil 4 kişinin bulunduğu ve 3 kişinin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi.Eski Devlet Başkanı Pinera'nın yanı sıra üç akrabasının daha helikopterde olduğunu belirtildi. Diğer 3 kişinin düşen helikopterden çıkmayı başardığı ancak 74 yaşındaki Pinera'nın bunu başaramadığı belirtildi.Kurtarma ekipleri cesedini yaklaşık 40 metre derinlikte buldularDaha sonra Şili İçişleri Bakanlığı Başkanı Carolina Toa, Pinera'nın öldüğünü doğrulayarak ülkede yas ilan edildi.Helikopterin neden düştüğü hususunda henüz bir açıklama yapılmazken bölgede yoğun yağışın olduğu dile getirildi.Pinera, 2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında iki dönem devlet başkanı olarak görev yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20211109/sili-devlet-baskani-pinera-hakkinda-vergi-kacakciligi-iddiasiyla-iddianame-hazirlandi-1050603736.html
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şili, sebastian pinera, helikopter, helikopter kazası
şili, sebastian pinera, helikopter, helikopter kazası
Şili’nin eski Devlet Başkanı Pinera, helikopter kazasında hayatını kaybetti
Şili’nin eski Devlet Başkanı Pinera, helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Şili’nin Ranco eyaletinde yer alan Lago Ranco kasabasında meydana gelen helikopter kazasında Şili’nin eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera hayatını kaybetti.
Şili basının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, helikopterde 74 yaşındaki Pinera dahil 4 kişinin bulunduğu ve 3 kişinin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi.
Eski Devlet Başkanı Pinera'nın yanı sıra üç akrabasının daha helikopterde olduğunu belirtildi. Diğer 3 kişinin düşen helikopterden çıkmayı başardığı ancak 74 yaşındaki Pinera'nın bunu başaramadığı belirtildi.Kurtarma ekipleri cesedini yaklaşık 40 metre derinlikte buldular
Daha sonra Şili İçişleri Bakanlığı Başkanı Carolina Toa, Pinera'nın öldüğünü doğrulayarak ülkede yas ilan edildi.
Helikopterin neden düştüğü hususunda henüz bir açıklama yapılmazken bölgede yoğun yağışın olduğu dile getirildi.
Pinera, 2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında iki dönem devlet başkanı olarak görev yapmıştı.