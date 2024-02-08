https://sputniknews.com.tr/20240208/pentagondan-zalujniyin-gorevden-alinmasina-iliskin-ilk-aciklama-1080557846.html
Pentagon'dan Zalujnıy'ın görevden alınmasına ilişkin ilk açıklama
Pentagon'dan Zalujnıy'ın görevden alınmasına ilişkin ilk açıklama
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Ryder yaptığı açıklamada Zalujnıy'ın görevden alınmasının Ukrayna'ya olan desteği hiçbir şekilde... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T23:48+0300
2024-02-08T23:48+0300
2024-02-08T23:48+0300
ukrayna krizi
abd
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı (pentagon)
aleksandr sırskiy
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna genelkurmay başkanlığı
valeriy zalujnıy
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Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Patrick Ryder, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın görevden alınmasına rağmen Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini belirterek ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in göreve yeni atanan Aleksandr Sırskiy ile henüz iletişim kurmadığını açıkladı.ABD'nin personel konularını Ukrayna makamlarının iç meselesi olarak gördüğünü vurgulayan Ryder, "Size söyleyebileceğim tek şey hiçbir şeyin değişmeyeceği ve Ukrayna'ya olan desteğimizin sabit olduğudur" dedi.'Etkin bir şekilde çalışacağız'ABD'nin Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ile etkin bir şekilde çalışacaklarına inandığını dile getirdi.Washington'daki Demokrasileri Savunma Vakfı'nda düzenlenen bir seminerde konuşan Wallander, "Zelenskiy Sırskiy'i başkomutan olarak seçti ve biz onunla ile etkin bir şekilde çalışacağız" dedi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby de silahlı kuvvetlerin başına kim atanırsa atansın onun birlikte çalışabileceklerini belirterek Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı ile çalışmaya hazır olduklarını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240208/ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniy-gorevden-alindi-1080551450.html
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abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), aleksandr sırskiy, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, valeriy zalujnıy, patrick ryder
abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), aleksandr sırskiy, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, valeriy zalujnıy, patrick ryder
Pentagon'dan Zalujnıy'ın görevden alınmasına ilişkin ilk açıklama
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Ryder yaptığı açıklamada Zalujnıy'ın görevden alınmasının Ukrayna'ya olan desteği hiçbir şekilde etkilemeyeceğini dile getirdi.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Patrick Ryder, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın görevden alınmasına rağmen Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini belirterek ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in göreve yeni atanan Aleksandr Sırskiy ile henüz iletişim kurmadığını açıkladı.
ABD'nin personel konularını Ukrayna makamlarının iç meselesi olarak gördüğünü vurgulayan Ryder, "Size söyleyebileceğim tek şey hiçbir şeyin değişmeyeceği ve Ukrayna'ya olan desteğimizin sabit olduğudur" dedi.
'Etkin bir şekilde çalışacağız'
ABD'nin Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ile etkin bir şekilde çalışacaklarına inandığını dile getirdi.
Washington'daki Demokrasileri Savunma Vakfı'nda düzenlenen bir seminerde konuşan Wallander, "Zelenskiy Sırskiy'i başkomutan olarak seçti ve biz onunla ile etkin bir şekilde çalışacağız" dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby de silahlı kuvvetlerin başına kim atanırsa atansın onun birlikte çalışabileceklerini belirterek Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı ile çalışmaya hazır olduklarını belirtmişti.