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SON DAKİKA | MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama
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https://sputniknews.com.tr/20240208/msbden-tuzla-piyade-okulunda-yurutulen-sorusturmayla-ilgili-aciklama-1080535224.html
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturma ile ilgili son duruma ilişkin, şu ifadeleri kullandı: 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T12:54+0300
2024-02-08T12:54+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
tuzla
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1080535224.jpg?1707386082
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturma ile ilgili son duruma ilişkin, şu ifadeleri kullandı:Daha önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen olaylar ilgili yapılan açıklamada "Denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir." denilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240208/mitten-operasyon-kirmizi-kategoride-aranan-yunus-demir-etkisiz-hale-getirildi-1080528243.html
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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, tuzla

MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama

12:54 08.02.2024
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturma ile ilgili son duruma ilişkin, şu ifadeleri kullandı:
"Türk Silahlı Kuvvetleri bütün faaliyetlerini anayasa, kanunlar ve hukuk çerçevesinde şeffaf şekilde sürdürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu çalışmasını yapmış ve kararını Bakanlığımıza göndermiştir. Hukukçularımız bu kararı detaylı şekilde inceleyecek ve sayın bakanımızın onayına sunulacaktır. Ve sayın bakanımızın onayını müteakip karar resmileşecek, daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır"
Daha önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen olaylar ilgili yapılan açıklamada "Denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir." denilmişti.
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