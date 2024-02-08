https://sputniknews.com.tr/20240208/msbden-tuzla-piyade-okulunda-yurutulen-sorusturmayla-ilgili-aciklama-1080535224.html

MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama

MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturma ile ilgili son duruma ilişkin, şu ifadeleri kullandı: 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T12:54+0300

2024-02-08T12:54+0300

2024-02-08T12:54+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

tuzla

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturma ile ilgili son duruma ilişkin, şu ifadeleri kullandı:Daha önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen olaylar ilgili yapılan açıklamada "Denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir." denilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240208/mitten-operasyon-kirmizi-kategoride-aranan-yunus-demir-etkisiz-hale-getirildi-1080528243.html

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