https://sputniknews.com.tr/20240208/mitten-operasyon-kirmizi-kategoride-aranan-yunus-demir-etkisiz-hale-getirildi-1080528243.html

MİT'ten operasyon: Kırmızı bültenle aranan Yunus Demir etkisiz hale getirildi

MİT'ten operasyon: Kırmızı bültenle aranan Yunus Demir etkisiz hale getirildi

MİT, 'terörden arananlar listesinde' kırmızı kategoride yer alan sözde HPG konsey üyesi Yunus Demir'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T09:53+0300

2024-02-08T09:53+0300

2024-02-08T10:17+0300

savunma

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gara

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MİT, HPG Konsey üyesi Şivan Gever kod adlı Yunus Demir’i, Irak/Gara’da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilen Yunus Demir 'terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride' yer alıyordu. Demir ayrıca Interpol kırmızı bültenle de aranmaktaydı.

https://sputniknews.com.tr/20240208/yerlikaya-duyurdu-33-ilde-yapilan-en-zamanli-operasyonda-isid-uyesi-147-supheli-yakalandi-1080526074.html

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