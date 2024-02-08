https://sputniknews.com.tr/20240208/mitten-operasyon-kirmizi-kategoride-aranan-yunus-demir-etkisiz-hale-getirildi-1080528243.html
MİT'ten operasyon: Kırmızı bültenle aranan Yunus Demir etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon: Kırmızı bültenle aranan Yunus Demir etkisiz hale getirildi
MİT, 'terörden arananlar listesinde' kırmızı kategoride yer alan sözde HPG konsey üyesi Yunus Demir'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T09:53+0300
2024-02-08T09:53+0300
2024-02-08T10:17+0300
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MİT, HPG Konsey üyesi Şivan Gever kod adlı Yunus Demir’i, Irak/Gara’da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilen Yunus Demir 'terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride' yer alıyordu. Demir ayrıca Interpol kırmızı bültenle de aranmaktaydı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/yerlikaya-duyurdu-33-ilde-yapilan-en-zamanli-operasyonda-isid-uyesi-147-supheli-yakalandi-1080526074.html
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mit, operasyon, gara, irak, irak
mit, operasyon, gara, irak, irak
MİT'ten operasyon: Kırmızı bültenle aranan Yunus Demir etkisiz hale getirildi
09:53 08.02.2024 (güncellendi: 10:17 08.02.2024)
MİT, 'terörden arananlar listesinde' kırmızı kategoride yer alan sözde HPG konsey üyesi Yunus Demir'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi
MİT, HPG Konsey üyesi Şivan Gever kod adlı Yunus Demir’i, Irak/Gara’da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilen Yunus Demir 'terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride' yer alıyordu. Demir ayrıca Interpol kırmızı bültenle de aranmaktaydı.