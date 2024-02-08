https://sputniknews.com.tr/20240208/merkez-bankasinin-yeni-baskani-fatih-karahan-2024-yilinin-ilk-enflasyon-raporunu-acikliyor-1080530092.html

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: 2024 enflasyon tahmini yüzde 36

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: 2024 enflasyon tahmini yüzde 36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıklıyor. Karahan, enflasyon hedefe uyumlu... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T10:37+0300

2024-02-08T10:37+0300

2024-02-08T11:08+0300

ekonomi

fatih karahan

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

enflasyon

açıklama

konut

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TCMB'nin yeni başkanı Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk kez basının karşısına çıktı. TCMB'de yeni dönemin ilk enflasyon raporu açıklanıyor. Karahan, "Dezenflasyonu tesis çalışmamıza kararlılıkta devam edeceğiz. Bir önceki rapor döneminden bu yana göstergeler para politikasının doğru yolda ilerlediğini teyit etmekte" diyerek şunları aktardı:'Sıkılaştırma adımlarımızla talepte dengelenme süreci başladı''Konut fiyatlarında artış hızı yavaşladı'"Ocakta hizmet fiyatlarında yüksek oranlı artışlar gözlendi" diyen Karahan, sözlerine şöyle devam etti:'Enflasyonun ana eğiliminde iyileşme var'Karahan ayrıca, "2023 son çeyreğinde enflasyon önceki rapor tahminleriyle tutarlı seyrederek yüzde 64,8 seviyesinde gerçekleşti. Son çeyrekte parasal sıkılaştırma etkisiyle enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmeye bağlı olarak sınırlı oranda artış oldu. Enflasyonun ana eğiliminde hedeflediğimiz patikayla uyumlu, belirgin bir iyileşme görmeyi, para politikasının seyri açısından önemli buluyoruz. Ocak ayındaki yükseliş sonrasında enflasyon ana eğiliminin zayıflayacağını değerlendiriyoruz. Ücret ayarlamalarının talep üzerindeki yansımalarını yakından takip ediyor olacağız. KKM'nin azalmasına, TL'nin payının artmasına yönelik uygulamalar devam etmektedir" dedi. Politika faizi artacak mı?2024 yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar oldu?

https://sputniknews.com.tr/20240208/tum-bankalardan-uyari-geldi-tmsf-devreye-giriyor-31-mayisa-kadar-e-devletten-kontrol-edilmeli-1080528157.html

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fatih karahan, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, açıklama, konut