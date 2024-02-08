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https://sputniknews.com.tr/20240208/merkez-bankasinin-yeni-baskani-fatih-karahan-2024-yilinin-ilk-enflasyon-raporunu-acikliyor-1080530092.html
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: 2024 enflasyon tahmini yüzde 36
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: 2024 enflasyon tahmini yüzde 36
Türkiye Cumhuriyet Merkez Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıklıyor. Karahan, enflasyon hedefe uyumlu... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T10:37+0300
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ekonomi
fatih karahan
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
enflasyon
açıklama
konut
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TCMB'nin yeni başkanı Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk kez basının karşısına çıktı. TCMB'de yeni dönemin ilk enflasyon raporu açıklanıyor. Karahan, "Dezenflasyonu tesis çalışmamıza kararlılıkta devam edeceğiz. Bir önceki rapor döneminden bu yana göstergeler para politikasının doğru yolda ilerlediğini teyit etmekte" diyerek şunları aktardı:'Sıkılaştırma adımlarımızla talepte dengelenme süreci başladı''Konut fiyatlarında artış hızı yavaşladı'"Ocakta hizmet fiyatlarında yüksek oranlı artışlar gözlendi" diyen Karahan, sözlerine şöyle devam etti:'Enflasyonun ana eğiliminde iyileşme var'Karahan ayrıca, "2023 son çeyreğinde enflasyon önceki rapor tahminleriyle tutarlı seyrederek yüzde 64,8 seviyesinde gerçekleşti. Son çeyrekte parasal sıkılaştırma etkisiyle enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmeye bağlı olarak sınırlı oranda artış oldu. Enflasyonun ana eğiliminde hedeflediğimiz patikayla uyumlu, belirgin bir iyileşme görmeyi, para politikasının seyri açısından önemli buluyoruz. Ocak ayındaki yükseliş sonrasında enflasyon ana eğiliminin zayıflayacağını değerlendiriyoruz. Ücret ayarlamalarının talep üzerindeki yansımalarını yakından takip ediyor olacağız. KKM'nin azalmasına, TL'nin payının artmasına yönelik uygulamalar devam etmektedir" dedi. Politika faizi artacak mı?2024 yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar oldu?
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fatih karahan, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, açıklama, konut
fatih karahan, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, açıklama, konut

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: 2024 enflasyon tahmini yüzde 36

10:37 08.02.2024 (güncellendi: 11:08 08.02.2024)
© Sputnik / Emin SansarTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© Sputnik / Emin Sansar
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıklıyor. Karahan, enflasyon hedefe uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı oldukları mesajını verdi.
TCMB'nin yeni başkanı Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk kez basının karşısına çıktı. TCMB'de yeni dönemin ilk enflasyon raporu açıklanıyor.
Karahan, "Dezenflasyonu tesis çalışmamıza kararlılıkta devam edeceğiz. Bir önceki rapor döneminden bu yana göstergeler para politikasının doğru yolda ilerlediğini teyit etmekte" diyerek şunları aktardı:

'Sıkılaştırma adımlarımızla talepte dengelenme süreci başladı'

"Enflasyon, hedefimize uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kalıcı fiyat istikrarına kadar politika duruşunu sürdürecek ve orta vadede ekonomiyi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız. 2023 son çeyreğinde enflasyon önceki rapor tahminleriyle tutarlı seyrederek yüzde 64,8 seviyesinde gerçekleşti. Son çeyrekte parasal sıkılaştırma etkisiyle enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmeye bağlı olarak sınırlı oranda artış oldu. Sıkılaştırma adımlarımızla talepte dengelenme süreci başladı."

'Konut fiyatlarında artış hızı yavaşladı'

"Ocakta hizmet fiyatlarında yüksek oranlı artışlar gözlendi" diyen Karahan, sözlerine şöyle devam etti:
"Hizmet enflasyonundaki katılığın önemli bir nedeni kiralar, gösterge olarak yakından takip edilmekte. Kiralar üzerindeki baskının azalması hizmet fiyatlarında önemli rol oynayacaktır. Konut fiyatlarındaki yüksek artış kiralara gecikmeli ve yüksek bir şekilde yansımakta. Sıkılaştırma sonrasında büyük kentlerde konut kira artış hızı yavaşladı. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlaması hizmet fiyatlarındaki ataletin azalmasına katkıda bulunacak."

'Enflasyonun ana eğiliminde iyileşme var'

Karahan ayrıca, "2023 son çeyreğinde enflasyon önceki rapor tahminleriyle tutarlı seyrederek yüzde 64,8 seviyesinde gerçekleşti. Son çeyrekte parasal sıkılaştırma etkisiyle enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmeye bağlı olarak sınırlı oranda artış oldu. Enflasyonun ana eğiliminde hedeflediğimiz patikayla uyumlu, belirgin bir iyileşme görmeyi, para politikasının seyri açısından önemli buluyoruz. Ocak ayındaki yükseliş sonrasında enflasyon ana eğiliminin zayıflayacağını değerlendiriyoruz. Ücret ayarlamalarının talep üzerindeki yansımalarını yakından takip ediyor olacağız. KKM'nin azalmasına, TL'nin payının artmasına yönelik uygulamalar devam etmektedir" dedi.

Politika faizi artacak mı?

"Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecek. Buruda iki koşul var. Aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin düşüş göstermesi. İkincisi enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsamasıdır. Enflasyonda belirgin bozulma görülürse parasal sıkılık gözden geçirilecektir."

2024 yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar oldu?

"Enflasyonda 2024, ve 2025 tahminleri değişmedi. 2024 enflasyon tahmini yüzde 36, 2025 tahmini yüzde 14 olarak korundu. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülüyor."
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