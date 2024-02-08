https://sputniknews.com.tr/20240208/macaristandan-washingtona-isvec-yaniti-abdnin-51-eyaleti-degiliz-1080545892.html
Macaristan'dan Washington'a 'İsveç' yanıtı: 'ABD'nin 51. eyaleti değiliz'
Macaristan'dan Washington'a 'İsveç' yanıtı: 'ABD'nin 51. eyaleti değiliz'
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması yönündeki ABD taleplerinin kendilerini ilgilendirmediğini dile getirdi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T17:20+0300
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Sputnik'e verdiği mülakatta, ABD Başkanlık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın sözlerini yorumlayarak, Macaristan'ın egemen bir ülke olduğunu ve ABD'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama talimatlarından endişe duymadığını söyledi.Sullivan Çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerika'nın sabrının sınırsız olmadığı ve Washington'un Macaristan'dan İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylamasını beklediği uyarısında bulunmuştu.Bu açıklamalara ilişkin yaptığı yorumda Szijjarto şu sözleri kaydetti:Macaristan'ın dünyanın herhangi bir yerinden gelen talimatlara göre hareket etmeyeceğinin altını çizen Szijjarto, "Bu tür açıklamalara kesinlikle gerek yok, bunlar Macaristan'a saygısızlık gösteriyor. Biz ABD kararlarını asla eleştirmeyiz, Kongre kararlarını asla eleştirmeyiz. Gündeme aldıkları ya da almadıkları konulara asla müdahale etmiyoruz. Aynı şeyi başkalarından da bekliyoruz" dedi.Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto açıklamasını, "Dolayısıyla, açıkçası, bu tür talimatlarla ilgilenmiyoruz. Zira biz ABD'nin 51. eyaleti değil, egemen bir ülkeyiz" diyerek tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-avrupadaki-krizden-liberal-ana-akim-medyayi-sorumlu-tuttu-1080541986.html
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macaristan, peter szijjarto, abd, jake sullivan, isveç, nato
Macaristan'dan Washington'a 'İsveç' yanıtı: 'ABD'nin 51. eyaleti değiliz'
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması yönündeki ABD taleplerinin kendilerini ilgilendirmediğini dile getirdi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Sputnik'e verdiği mülakatta, ABD Başkanlık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın sözlerini yorumlayarak, Macaristan'ın egemen bir ülke olduğunu ve ABD'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama talimatlarından endişe duymadığını söyledi.
Sullivan Çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerika'nın sabrının sınırsız olmadığı ve Washington'un Macaristan'dan İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylamasını beklediği uyarısında bulunmuştu.
Bu açıklamalara ilişkin yaptığı yorumda Szijjarto şu sözleri kaydetti:
Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Herkes Macaristan'ın egemen bir ülke olduğunu anlamalı. Sadece herkesin bunu anlaması değil, herkesin buna saygı duyması gerekir. İster Doğu'nun süper gücü, ister Batı'nın süper gücü ya da başka bir ülke olsun, Macaristan'ın bir devlet ve Macar parlamentosunun da egemen bir organ olduğuna saygı duymalıdırlar.
Macaristan'ın dünyanın herhangi bir yerinden gelen talimatlara göre hareket etmeyeceğinin altını çizen Szijjarto, "Bu tür açıklamalara kesinlikle gerek yok, bunlar Macaristan'a saygısızlık gösteriyor. Biz ABD kararlarını asla eleştirmeyiz, Kongre kararlarını asla eleştirmeyiz. Gündeme aldıkları ya da almadıkları konulara asla müdahale etmiyoruz. Aynı şeyi başkalarından da bekliyoruz" dedi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto açıklamasını, "Dolayısıyla, açıkçası, bu tür talimatlarla ilgilenmiyoruz. Zira biz ABD'nin 51. eyaleti değil, egemen bir ülkeyiz" diyerek tamamladı.