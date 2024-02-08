https://sputniknews.com.tr/20240208/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-avrupadaki-krizden-liberal-ana-akim-medyayi-sorumlu-tuttu-1080541986.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa’daki krizden liberal ana akım medyayı sorumlu tuttu
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa’daki krizden liberal ana akım medyayı sorumlu tuttu
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa’nın, fikirler üzerinde mutlak hegemonya oluşturmak isteyen ve her alanda rasyonel analiz ve müzakereyi imkansız... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T15:41+0300
2024-02-08T15:41+0300
2024-02-08T15:41+0300
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa stratejisinin ekonomik sorunlar, yasadışı göç ve Ukrayna’daki çatışma ile başa çıkma konusunda “başarısız olduğunu” kaydetti.ABD’nin New York şehrindeki Genç Cumhuriyetçiler Kulübü’nde konuşan Szijjarto, “Ne yazık ki Avrupa bu üç temel sorunla baş edemedi. Mesele şu ki, liberal ana akım medya, fikirler üzerinde mutlak hegemonya oluşturmaya çalışıyor. Liberal ana akım, tek ilerici demokratik ideoloji olduğunu söylüyor ve eğer onlarla birleşmeye, liberal değer ve yaklaşımları savunmaya hazır değilseniz demokrasiye karşısınız, diktatör ve otokratsınız demek istiyor” dedi.Liberal ana akım medya için 'en az hoşgörülü ideoloji' nitelendirmesinde bulunan Szijjarto, “Alternatif görüşlere tahammülleri yok. Liberal olmayan tutumları kabul etmeye hazır değiller. Onları Avrupalı olarak görmüyorlar. Liberal ana akım her alanda derin saygıya dayalı rasyonel müzakereleri kesinlikle imkansız hale getiriyor” ifadesini kullandı.Macaristan medyasının yarısının hükümete destek verdiğini, yarısının da ondan nefret ettiğini kaydeden bakan, “Avrupa’nın mevcut görüşüne göre, bu çeşitlilik medya diktatörlüğü olarak gösterilebilir, çünkü liberal ana akım, bugün Avrupa’da beklendiği gibi medyanın yüzde 99.9’una sahip değil” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240202/macaristan-basbakani-orban-bruksel-avrupanin-degil-abdnin-cikarlari-dogrultusunda-hareket-ediyor-1080305871.html
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macaristan, peter szijjarto, ana akım medya, liberalizm, neoliberalizm, güç, hegemonya, avrupa, avrupa birliği
macaristan, peter szijjarto, ana akım medya, liberalizm, neoliberalizm, güç, hegemonya, avrupa, avrupa birliği
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa’daki krizden liberal ana akım medyayı sorumlu tuttu
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa’nın, fikirler üzerinde mutlak hegemonya oluşturmak isteyen ve her alanda rasyonel analiz ve müzakereyi imkansız hale getiren liberal ideolojinin hakimiyeti altında olduğu için krizde olduğunu belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa stratejisinin ekonomik sorunlar, yasadışı göç ve Ukrayna’daki çatışma ile başa çıkma konusunda “başarısız olduğunu” kaydetti.
ABD’nin New York şehrindeki Genç Cumhuriyetçiler Kulübü’nde konuşan Szijjarto, “Ne yazık ki Avrupa bu üç temel sorunla baş edemedi. Mesele şu ki, liberal ana akım medya, fikirler üzerinde mutlak hegemonya oluşturmaya çalışıyor. Liberal ana akım, tek ilerici demokratik ideoloji olduğunu söylüyor ve eğer onlarla birleşmeye, liberal değer ve yaklaşımları savunmaya hazır değilseniz demokrasiye karşısınız, diktatör ve otokratsınız demek istiyor” dedi.
Liberal ana akım medya için 'en az hoşgörülü ideoloji' nitelendirmesinde bulunan Szijjarto, “Alternatif görüşlere tahammülleri yok. Liberal olmayan tutumları kabul etmeye hazır değiller. Onları Avrupalı olarak görmüyorlar. Liberal ana akım her alanda derin saygıya dayalı rasyonel müzakereleri kesinlikle imkansız hale getiriyor” ifadesini kullandı.
Macaristan medyasının yarısının hükümete destek verdiğini, yarısının da ondan nefret ettiğini kaydeden bakan, “Avrupa’nın mevcut görüşüne göre, bu çeşitlilik medya diktatörlüğü olarak gösterilebilir, çünkü liberal ana akım, bugün Avrupa’da beklendiği gibi medyanın yüzde 99.9’una sahip değil” diye ekledi.