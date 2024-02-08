https://sputniknews.com.tr/20240208/kremlin-turkiye-ziyareti-putinin-uluslararasi-temaslarinda-oncelikli-yere-sahip-1080545587.html

Kremlin: Türkiye ziyareti, Putin'in uluslararası temaslarında öncelikli yere sahip

Kremlin: Türkiye ziyareti, Putin'in uluslararası temaslarında öncelikli yere sahip

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretinin Rus liderin uluslararası temaslarında öncelikli bir yere sahip... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T17:07+0300

2024-02-08T17:07+0300

2024-02-08T17:07+0300

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yuriy uşakov

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin hangi tarihte gerçekleşeceği büyük bir merakla beklenirken Kremlin'den ziyaretle ilgili bir açıklama daha geldi.Gazetecilerle bir araya gelen Uşakov, "Şu anda Devlet Başkanımızın Türkiye'ye olası ziyareti istişare ediliyor. Türkiye ile çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğimizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaretin en yakın uluslararası temaslarımızın gündeminde öncelikli olduğunu belirtmek isterim" dedi.Ziyaretle ilgili hazırlıkların aktif olarak sürdüğünü ancak henüz kesin tarihin belli olmadığını kaydeden Uşakov, hazırlıkların hem ekonomik hem de siyasi alanındaki tüm ana Rus kuruluşları tarafından yürütüldüğünün altını çizdi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihinin henüz belli olmadığını ancak hazırlıkların sürdüğünü söylemişti.Peskov, Rusya'daki seçim süreci ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı dikkate alınarak ziyaret tarihi belirlenir belirlenmez, Moskova ve Ankara'nın bunu ilan edeceğini bildirmişti.

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türkiye, rusya, türkiye-rusya ilişkileri, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, kremlin, yuriy uşakov, ankara, moskova