https://sputniknews.com.tr/20240208/kirim-ablukasi-nedeniyle-ukraynaya-acilacak-dava-hazirliklari-tamamlandi-1080542525.html

Kırım: Ablukası nedeniyle Ukrayna’ya açılacak dava hazırlıkları tamamlandı

Kırım: Ablukası nedeniyle Ukrayna’ya açılacak dava hazırlıkları tamamlandı

Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kiev rejiminin yarımadaya uyguladığı enerji ablukası nedeniyle Ukrayna’ya karşı açılacak davaya hazırlık... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T16:02+0300

2024-02-08T16:02+0300

2024-02-08T16:02+0300

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abluka

enerji

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Konstantinov, Sputnik’e açıklamasında, “Enerji ablukası nedeniyle Ukrayna’ya karşı açılacak dava için yapılan hazırlık çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı. İddia kısmı hazır. Çalışma grubumuz şu anda bir dizi nihai ayrıntıyı açıklığa kavuşturuyor. İşletmelere ve yarımadanın bütçesine çok büyük zarar verildi” ifadesini kullandı.Davayı Şubat ayı sonunda açmayı planladıklarını dile getiren Konstantinov, “Çalışma grubunun sonuç toplantısı yapıldıktan sonra mahkemeye başvuracağız” diye ekledi.Ukrayna’nın Kırım’a yönelik uyguladığı enerji ablukasının yol açtığı zarar en az 5 trilyon ruble (yaklaşık 1.6 trilyon TL) olarak değerlendiriliyor.Daha önce Kırım Tahkim Mahkemesi, yarımadaya karşı uygulanan su ablukası nedeniyle Ukrayna yönetimine karşı açılan davayı tümüyle kabul ederek sanıkların 152 milyar 600 milyon ruble (yaklaşık 51 milyar TL) tazminat ödemesine karar vermişti. Kırım Kamu Odası, su ablukası nedeniyle Kırım sakinlerinin, en az 3 trilyon ruble (yaklaşık 1 trilyon TL) tutarında manevi tazminat hakkının tanınması için mahkemeye başvurmuştu.Ukrayna’dan Kırım’a elektrik temini, 22 Kasım 2015’te dört hattın patlatılması nedeniyle tamamen kesilmişti. Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’nden elektrik sevkiyatının başlatılması ve yarımadada iki yeni elektrik santralinin açılmasıyla Kırım’daki durum kademeli olarak istikrara kavuşturulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240208/ukrayna-ordusu-donetski-nato-mermileriyle-vurmaya-devam-ediyor-1080537794.html

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