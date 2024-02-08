https://sputniknews.com.tr/20240208/kiev-daha-fazla-parali-asker-cekmek-icin-harekete-gecti-1080539337.html

Kiev, daha fazla paralı asker çekmek için harekete geçti

Kiev, daha fazla paralı asker çekmek için harekete geçti

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, Kiev yönetiminin cephede yaşanan kötü durum nedeniyle, dünya genelinden militanların Ukrayna ordusu saflarına... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T14:25+0300

2024-02-08T14:25+0300

2024-02-08T14:25+0300

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Yabancılar Koordinasyon Dairesi’nin çalışanı Aleksandr Şahuri’nin, Associated Press ajansına yaptığı açıklamaya göre, Rusya ile savaş alanında çıkmaza giren Ukrayna, dünyanın dört bir yanından insanların Ukrayna ordusuna katılmasına olanak sağlayan sistemini genişletiyor.Kiev’in, 2022 başlarında, Ukrayna’da 52 ülkeden 20 bin paralı askerin bulunduğunu ilan ettiği anımsatılan haberde, “Şimdi yetkililer, her türlü savaş rakamlarıyla ilgili gizliliğe uyarak savaş alanında kaç kişinin (paralı askerin) bulunduğunu bildirmiyor, ama militan profilinin değiştiğini söylüyorlar” dendi.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘yem’ olarak kullandığını, Rus askerlerin onları Ukrayna genelinde yok etmeye devam ettiğini defalarca dile getirmişti.Öte yandan Ukrayna saflarında yer alan paralı askerler, verdikleri sayısız röportajlarda, Ukraynalı askerlerin eylemlerini kötü koordine ettiğini belirterek çatışma yoğunluğunun alıştıkları Afganistan ve Ortadoğu ile karşılaştırılamaz olduğundan çatışmalarda hayatta kalma şansının düşük olduğunu itiraf ediyor.Yakın zamanda konuşan Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Douglas MacGregor, Washington yönetiminin Ukrayna’da ölen ABD askerleriyle ilgili bilgileri kamuoyundan gizlediğini söylemişti.En az 400 ABD askeri öldü iddiasıUkraynalı yetkilileri ve ABD'nin çatışmaya müdahil olmasını sürekli eleştiren MacGregor, yakın zamanda ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın “Amerika, Ukrayna'da tek bir Amerikalı bile ölmediği için Kiev'e minnettar olmalı” açıklamalarına atıfta bulunduğu mesajında, “Dostumuz Graham, Ukrayna'da hiçbir Amerikalı ölmediği için minnettar olmamız gerektiğini söyledi. Bu bir yalan. İster müteahhit ister üniformalı olsun, en az 400 Amerikalının öldüğünü biliyoruz" ifadelerini kullandı.“Yönetimimiz bunu söylemeyecek ve medyada da yayınlanmayacak” diyen eski Pentagon Danışmanı, ayrıca Ukrayna'daki çatışma sona erdiğinde ülkenin devlet başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kıbrıs ya da İtalya'daki malikanelerinden birine taşınacağını öne sürdü.Emekli albaya göre Zelenskiy ikamet yeri olarak ABD'nin Florida eyaletini de seçebilir.

https://sputniknews.com.tr/20240208/rus-buyukelci-meskov-fransanin-ukraynadaki-parali-askerleriyle-ilgili-aciklamalari-gulunc-1080528351.html

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