Kiev, daha fazla paralı asker çekmek için harekete geçti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin gücünü artıran 10 yiyecek
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'İstanbul'un nüfusunun azalmasının en önemli nedeni ekonomik kriz'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
11:25
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Zalujnıy’ı görevden almayı düşündüğünü doğruladı
12:14
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
12:24
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci: Batı, Putin’e kulak vermeli
12:36
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından itiraf: Ukrayna üstünlüğü Rusya’ya kaptırdı
13:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
13:21
1 dk
SESLİ HABER
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' yaptırımları kaldırın ve AB'den çıkın
13:32
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
13:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Beyin çipi, felçli hastaların komutlarını anlayabilir. Görme engellilerin görmesini sağlayabilir'
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Barbaros Özbuğutu: 'Amerika’daki en başarılı girişimcilere bakarsak geneli 40 yaşının üstünde'
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SEÇİM 2024
CHP’de Lütfü Savaş tartışması
19:11
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Çiftçiler, üreticiler Avrupa'yı sarsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Türkiye nüfusu kırmızı alarm veriyor
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
13:41
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Pulitzer ödüllü gazeteciden Kuzey Akım açıklaması: Kasıtlı olarak batırıldı
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: “Nazi yardakçısının iade talebi Kanada makamlarına iletildi”
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
18:35
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranı 2034’te yüzde 116’ya çıkacak
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Fukuşima’daki radyoaktif sızıntı endişe uyandırdı
19:25
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı gazeteci: Seferberlik Ukrayna ordusu ile sivillerin arasını açtı
19:53
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240208/kiev-daha-fazla-parali-asker-cekmek-icin-harekete-gecti-1080539337.html
Kiev, daha fazla paralı asker çekmek için harekete geçti
Kiev, daha fazla paralı asker çekmek için harekete geçti
ABD merkezli haber ajansı Associated Press, Kiev yönetiminin cephede yaşanan kötü durum nedeniyle, dünya genelinden militanların Ukrayna ordusu saflarına... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T14:25+0300
2024-02-08T14:25+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
seferberlik
paralı asker
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
abd
fransa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/08/1080538916_0:269:3072:1996_1920x0_80_0_0_14d3c237c71117775cc61c59695c56dc.jpg
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Yabancılar Koordinasyon Dairesi’nin çalışanı Aleksandr Şahuri’nin, Associated Press ajansına yaptığı açıklamaya göre, Rusya ile savaş alanında çıkmaza giren Ukrayna, dünyanın dört bir yanından insanların Ukrayna ordusuna katılmasına olanak sağlayan sistemini genişletiyor.Kiev’in, 2022 başlarında, Ukrayna’da 52 ülkeden 20 bin paralı askerin bulunduğunu ilan ettiği anımsatılan haberde, “Şimdi yetkililer, her türlü savaş rakamlarıyla ilgili gizliliğe uyarak savaş alanında kaç kişinin (paralı askerin) bulunduğunu bildirmiyor, ama militan profilinin değiştiğini söylüyorlar” dendi.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘yem’ olarak kullandığını, Rus askerlerin onları Ukrayna genelinde yok etmeye devam ettiğini defalarca dile getirmişti.Öte yandan Ukrayna saflarında yer alan paralı askerler, verdikleri sayısız röportajlarda, Ukraynalı askerlerin eylemlerini kötü koordine ettiğini belirterek çatışma yoğunluğunun alıştıkları Afganistan ve Ortadoğu ile karşılaştırılamaz olduğundan çatışmalarda hayatta kalma şansının düşük olduğunu itiraf ediyor.Yakın zamanda konuşan Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Douglas MacGregor, Washington yönetiminin Ukrayna’da ölen ABD askerleriyle ilgili bilgileri kamuoyundan gizlediğini söylemişti.En az 400 ABD askeri öldü iddiasıUkraynalı yetkilileri ve ABD'nin çatışmaya müdahil olmasını sürekli eleştiren MacGregor, yakın zamanda ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın “Amerika, Ukrayna'da tek bir Amerikalı bile ölmediği için Kiev'e minnettar olmalı” açıklamalarına atıfta bulunduğu mesajında, “Dostumuz Graham, Ukrayna'da hiçbir Amerikalı ölmediği için minnettar olmamız gerektiğini söyledi. Bu bir yalan. İster müteahhit ister üniformalı olsun, en az 400 Amerikalının öldüğünü biliyoruz" ifadelerini kullandı.“Yönetimimiz bunu söylemeyecek ve medyada da yayınlanmayacak” diyen eski Pentagon Danışmanı, ayrıca Ukrayna'daki çatışma sona erdiğinde ülkenin devlet başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kıbrıs ya da İtalya'daki malikanelerinden birine taşınacağını öne sürdü.Emekli albaya göre Zelenskiy ikamet yeri olarak ABD'nin Florida eyaletini de seçebilir.
https://sputniknews.com.tr/20240208/rus-buyukelci-meskov-fransanin-ukraynadaki-parali-askerleriyle-ilgili-aciklamalari-gulunc-1080528351.html
ukrayna
rusya
abd
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/08/1080538916_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_87378367b345a8c986e7a1ec2d4c4820.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ordusu, seferberlik, paralı asker, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, abd, fransa
ukrayna, ukrayna ordusu, seferberlik, paralı asker, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, abd, fransa

Kiev, daha fazla paralı asker çekmek için harekete geçti

14:25 08.02.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Abone ol
ABD merkezli haber ajansı Associated Press, Kiev yönetiminin cephede yaşanan kötü durum nedeniyle, dünya genelinden militanların Ukrayna ordusu saflarına katılmasına olanak sağlayan sistemi genişlettiğini belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Yabancılar Koordinasyon Dairesi’nin çalışanı Aleksandr Şahuri’nin, Associated Press ajansına yaptığı açıklamaya göre, Rusya ile savaş alanında çıkmaza giren Ukrayna, dünyanın dört bir yanından insanların Ukrayna ordusuna katılmasına olanak sağlayan sistemini genişletiyor.
Kiev’in, 2022 başlarında, Ukrayna’da 52 ülkeden 20 bin paralı askerin bulunduğunu ilan ettiği anımsatılan haberde, “Şimdi yetkililer, her türlü savaş rakamlarıyla ilgili gizliliğe uyarak savaş alanında kaç kişinin (paralı askerin) bulunduğunu bildirmiyor, ama militan profilinin değiştiğini söylüyorlar” dendi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘yem’ olarak kullandığını, Rus askerlerin onları Ukrayna genelinde yok etmeye devam ettiğini defalarca dile getirmişti.
Öte yandan Ukrayna saflarında yer alan paralı askerler, verdikleri sayısız röportajlarda, Ukraynalı askerlerin eylemlerini kötü koordine ettiğini belirterek çatışma yoğunluğunun alıştıkları Afganistan ve Ortadoğu ile karşılaştırılamaz olduğundan çatışmalarda hayatta kalma şansının düşük olduğunu itiraf ediyor.
Yakın zamanda konuşan Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Douglas MacGregor, Washington yönetiminin Ukrayna’da ölen ABD askerleriyle ilgili bilgileri kamuoyundan gizlediğini söylemişti.
En az 400 ABD askeri öldü iddiası
Ukraynalı yetkilileri ve ABD'nin çatışmaya müdahil olmasını sürekli eleştiren MacGregor, yakın zamanda ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın “Amerika, Ukrayna'da tek bir Amerikalı bile ölmediği için Kiev'e minnettar olmalı” açıklamalarına atıfta bulunduğu mesajında, “Dostumuz Graham, Ukrayna'da hiçbir Amerikalı ölmediği için minnettar olmamız gerektiğini söyledi. Bu bir yalan. İster müteahhit ister üniformalı olsun, en az 400 Amerikalının öldüğünü biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Yönetimimiz bunu söylemeyecek ve medyada da yayınlanmayacak” diyen eski Pentagon Danışmanı, ayrıca Ukrayna'daki çatışma sona erdiğinde ülkenin devlet başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kıbrıs ya da İtalya'daki malikanelerinden birine taşınacağını öne sürdü.
Emekli albaya göre Zelenskiy ikamet yeri olarak ABD'nin Florida eyaletini de seçebilir.
Fransa asker ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
Ukrayna krizi
Rus Büyükelçi Meşkov: Fransa’nın Ukrayna’daki paralı askerleriyle ilgili açıklamaları gülünç
10:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала