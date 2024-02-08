https://sputniknews.com.tr/20240208/kamyonet-su-giderinde-mahsur-kaldi-herhangi-bir-cikis-olmayan-yoldan-kamyonet-vincle-cikarildi-1080552441.html
Kamyonet su giderinde mahsur kaldı: Herhangi bir çıkış olmayan yoldan kamyonet vinçle çıkarıldı
Kamyonet su giderinde mahsur kaldı: Herhangi bir çıkış olmayan yoldan kamyonet vinçle çıkarıldı
Edirne’de alkolü kamyonet sürücüsü yanlışlıkla girdiği iki bariyer arasında ilerlemesi sonucu su giderinin olduğu çukura düştü. İlginç kazada 2 kişi yaralandı. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T20:24+0300
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2024-02-08T20:24+0300
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Edirne’den İstanbul istikametinde seyir halinde olan A.S. idaresindeki kamyonet, bölünmüş yol arasındaki bariyerlerin arasına girerek ilerlemeye devam etti.İki Bariyer arasında mahsur kalan sürücü kilometrelerce ilerlemeye devam ederken, bariyerler arasında bulunan su giderinin olduğu çukura düştü. Aracın çukura düşmesiyle sürücü A.S. ve yanında bulunan yolcu yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. Sürücü A.S’ye yapılan alkolmetre ölçümünde 182 promil alkolü çıktı. İki bariyer arasında mahsur kalan kamyonet ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri, yaşanan garip olayla ilgili inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/taksi-duraklari-arasindaki-hesaplasma-kanli-bitti-1-yarali-1080548669.html
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kamyonet, edirne, yol
Kamyonet su giderinde mahsur kaldı: Herhangi bir çıkış olmayan yoldan kamyonet vinçle çıkarıldı
Edirne’de alkolü kamyonet sürücüsü yanlışlıkla girdiği iki bariyer arasında ilerlemesi sonucu su giderinin olduğu çukura düştü. İlginç kazada 2 kişi yaralandı.
Edirne’den İstanbul istikametinde seyir halinde olan A.S. idaresindeki kamyonet, bölünmüş yol arasındaki bariyerlerin arasına girerek ilerlemeye devam etti.
İki Bariyer arasında mahsur kalan sürücü kilometrelerce ilerlemeye devam ederken, bariyerler arasında bulunan su giderinin olduğu çukura düştü. Aracın çukura düşmesiyle sürücü A.S. ve yanında bulunan yolcu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. Sürücü A.S’ye yapılan alkolmetre ölçümünde 182 promil alkolü çıktı. İki bariyer arasında mahsur kalan kamyonet ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri, yaşanan garip olayla ilgili inceleme başlattı.