https://sputniknews.com.tr/20240208/taksi-duraklari-arasindaki-hesaplasma-kanli-bitti-1-yarali-1080548669.html

Taksi durakları arasındaki hesaplaşma kanlı bitti: 1 yaralı

Taksi durakları arasındaki hesaplaşma kanlı bitti: 1 yaralı

Mamak'ta taksiciler arasında çıkan yolcu alma kavgasında pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T18:22+0300

2024-02-08T18:22+0300

2024-02-08T18:22+0300

türkiye

ankara

mamak

taksi

pompalı tüfek

yaralı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074615646_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6312c26fb789be3245263c05cf3f7bd7.jpg

Alınan bilgiye göre, bir taksi durağında A.K. ile F.K. arasında yolcu alma tartışması çıktı. Taraflar ayrıldıktan sonra A.K, F.K'nin bulunduğu taksi durağına gelerek pompalı tüfekle ateş açıp olay yerinden kaçtı.Açılan ateş sonucu F.K, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı F.K, sağlık ekiplerince tedavi için hastaneye sevk edildi.Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.'Tahrikler artmaya başlamıştı' Saldırı ile ilgili konuşan durak Başkanı Kenan Çalkan, “Olay yoldaki bir tartışmadan dolayı çıkıyor ama öncesinde de bir husumet var. Bizim burada çalışmamızı istemiyorlar. İnsanlara ve bizlere zulmediyorlar. Kalabalık bir grup halindeydiler. Durağımızı basıp bizi darp etmeye kalkıştılar. Biz de kendimizi savunduk. Sonra gelip tekrar tehdit ettiler. Biz ilk başlarda gerek görmediğimiz için şikayetçi olmadık. Ardından tekrar geldiler. Tüfekle üzerimize ateş ettiler. Bir arkadaşımızın vücuduna saçmalar isabet etti. Araçlarımızda hasarlar var. Biz bunlardan kurtulmak istiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Esas hedef bendim ama diğer arkadaşımız vurulmuş. Olayı planlamışlar önceden. 4-5 senedir sürtüşmeler yaşanıyordu zaten. Geçtiğimiz aylarda yaşanan bir tartışma sonrası tahrikler artmaya başlamıştı” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240207/istanbulda-takside-taciz-iddiasi-beni-elledin-dedi-ucreti-odemedi-1080497521.html

türkiye

ankara

mamak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, mamak, taksi, pompalı tüfek, yaralı