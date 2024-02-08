https://sputniknews.com.tr/20240208/italya-ukraynaya-silah-yardimini-2024te-de-surdurecek-1080543296.html
İtalya Ukrayna'ya silah yardımını 2024'te de sürdürecek
İtalya Ukrayna'ya silah yardımını 2024'te de sürdürecek
Çift kanatlı parlamenter sistemle yönetilen İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, Ukrayna'ya silah yardımını 2024 boyunca... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T16:20+0300
2024-02-08T16:20+0300
2024-02-08T16:20+0300
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ukrayna ordusu
askeri yardım
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guido crosetto
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İtalya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, hükümetin, Ukrayna'ya yönelik silah yardımını 2024 yılında da sürdürülmesini öngören kanun hükmünde kararnamesini onayladı.400 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamaya katılan 260 vekilden, 42'sinin 'hayır' oyuna karşılık 218 'Evet' oyuyla Ukrayna'ya silah yardımının süresinin 31 Aralık 2024'e kadar uzatılması onaylandı.Böylece parlamentonun her iki kanadından da onay alan kararname yasalaşmış oldu. Bu kararname, İtalya'nın Ukrayna'ya silah yardımlarını düzenleyen 8. paket oldu.Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ocak ayında bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yol halen uzun ama geri adım atmak, siyasi ve stratejik bir hata olur. İtalya'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımdan gurur duyuyorum. Bu, on binlerce insanı kurtarmanın yoluydu. Umarım bu yardımlar devam eder" ifadelerini kullanmıştı.İtalya, 24 Şubat 2022'de Mario Draghi hükümeti ve ardından göreve gelen Meloni hükümeti döneminde çıkardığı farklı kararnamelerle Ukrayna'ya, aralarında obüs, çok namlulu roketatar ve hava savunma sistemlerinin de olduğu cephanelik ve askeri destek malzemesi sağlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/rus-komedyenlerin-sakasina-kanmisti-italya-basbakani-sakada-adi-gecen-burokrat-ile-gorustu-1080171936.html
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italya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, giorgia meloni, guido crosetto, mario draghi
italya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, giorgia meloni, guido crosetto, mario draghi
İtalya Ukrayna'ya silah yardımını 2024'te de sürdürecek
Çift kanatlı parlamenter sistemle yönetilen İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, Ukrayna'ya silah yardımını 2024 boyunca sürdürmeyi öngören kanun hükmünde kararnamesi parlamentodaki onay sürecini bugün tamamladı.
İtalya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, hükümetin, Ukrayna'ya yönelik silah yardımını 2024 yılında da sürdürülmesini öngören kanun hükmünde kararnamesini onayladı.
400 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamaya katılan 260 vekilden, 42'sinin 'hayır' oyuna karşılık 218 'Evet' oyuyla Ukrayna'ya silah yardımının süresinin 31 Aralık 2024'e kadar uzatılması onaylandı.
Böylece parlamentonun her iki kanadından da onay alan kararname yasalaşmış oldu. Bu kararname, İtalya'nın Ukrayna'ya silah yardımlarını düzenleyen 8. paket oldu.
Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ocak ayında bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yol halen uzun ama geri adım atmak, siyasi ve stratejik bir hata olur. İtalya'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımdan gurur duyuyorum. Bu, on binlerce insanı kurtarmanın yoluydu. Umarım bu yardımlar devam eder" ifadelerini kullanmıştı.
İtalya, 24 Şubat 2022'de Mario Draghi hükümeti ve ardından göreve gelen Meloni hükümeti döneminde çıkardığı farklı kararnamelerle Ukrayna'ya, aralarında obüs, çok namlulu roketatar ve hava savunma sistemlerinin de olduğu cephanelik ve askeri destek malzemesi sağlamıştı.