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Rus komedyenlerin şakasına kanmıştı: İtalya Başbakanı şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
Rus komedyenlerin şakasına kanmıştı: İtalya Başbakanı şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
Daha önce kendilerini Afrikalı siyasetçi Mahamat olarak tanıtan Rus komedyenlerin telefon şakası yaptıkları İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya-Afrika... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T00:48+0300
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dünya
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italya
şaka
komedyen
rus komedyenler
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Telefon şakalarıyla ünlenen Leksus ve Vovan lakaplı Rus komedyenler Aleksandr Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov’un kendilerini Afrikalı siyasetçi olarak tanıtarak telefon şakası yaptığı İtalya Başbakanı Meloni, Roma'da düzenlenen ‘İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü’ zirvesi kapsamında şaka sırasında adı geçen AfB Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile bir araya geldi.Mahamat ile selamlaşırken Vovan ve Leksus’un şakasını hatırlayan Meloni, bu kez görüştüğü kişinin ‘gerçek’ olduğunu belirterek espri yaptı.Geçen ekim ayı sonunda yapılan telefon şakası sırasında Afrikalı siyasetçi ile konuştuğunu sanan Meloni, Ukrayna'nın 'karşı saldırısının sahada hiçbir değişikliğe yol açmadığını ve artık herkesin Ukrayna meselesinden usandığını' itiraf etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/telefon-sakasina-kanan-meloniden-kievi-kizdiracak-itiraf-herkes-ukraynadan-usandi-1076964028.html
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giorgia meloni, italya, şaka, komedyen, rus komedyenler
giorgia meloni, italya, şaka, komedyen, rus komedyenler

Rus komedyenlerin şakasına kanmıştı: İtalya Başbakanı şakada adı geçen bürokrat ile görüştü

00:48 30.01.2024
© AAGiorgia Meloni, İtalya Başbakanı
Giorgia Meloni, İtalya Başbakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AA
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Daha önce kendilerini Afrikalı siyasetçi Mahamat olarak tanıtan Rus komedyenlerin telefon şakası yaptıkları İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya-Afrika zirvesinde şakada adı geçen Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile bir araya geldi.
Telefon şakalarıyla ünlenen Leksus ve Vovan lakaplı Rus komedyenler Aleksandr Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov’un kendilerini Afrikalı siyasetçi olarak tanıtarak telefon şakası yaptığı İtalya Başbakanı Meloni, Roma'da düzenlenen ‘İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü’ zirvesi kapsamında şaka sırasında adı geçen AfB Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile bir araya geldi.
Mahamat ile selamlaşırken Vovan ve Leksus’un şakasını hatırlayan Meloni, bu kez görüştüğü kişinin ‘gerçek’ olduğunu belirterek espri yaptı.
Geçen ekim ayı sonunda yapılan telefon şakası sırasında Afrikalı siyasetçi ile konuştuğunu sanan Meloni, Ukrayna'nın 'karşı saldırısının sahada hiçbir değişikliğe yol açmadığını ve artık herkesin Ukrayna meselesinden usandığını' itiraf etmişti.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
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