https://sputniknews.com.tr/20240208/israilin-125-gundur-surdurdugu-saldirilarda-gazzede-can-kaybi-27-bin-840a-yukseldi-1080543759.html
İsrail'in 125 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 27 bin 840'a yükseldi
İsrail'in 125 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 27 bin 840'a yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 125 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T16:31+0300
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İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 130 artarak 27 bin 840'a yükseldi.İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 130 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 840'a yükseldiği aktarıldı.Son saldırılarda 170 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 317'ye ulaştığı kaydedildi.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinlilerin-sayisi-27-bin-708e-yukseldi-1080506239.html
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gazze sağlık bakanlığı, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, eşref el-kudra
İsrail'in 125 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 27 bin 840'a yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 125 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 130 artarak 27 bin 840'a yükseldi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 130 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 840'a yükseldiği aktarıldı.
Son saldırılarda 170 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 317'ye ulaştığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.