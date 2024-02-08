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İBB Başkan Adayı Kurum'dan 'Başak Demirtaş' açıklaması: 'Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı?'
İBB Başkan Adayı Kurum'dan 'Başak Demirtaş' açıklaması: 'Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı?'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gazete, televizyon ve dijital medyanın yöneticileriyle buluşarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T18:06+0300
2024-02-08T18:07+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi
murat kurum
31 mart yerel seçimleri
başak demirtaş
ekrem imamoğlu
başıboş sokak köpeği
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Başak Demirtaş’ın DEM Parti adaylığından geri çekilme kararıyla ilgili soru üzerine Kurum, “Hep söylüyorum, biz bu yola çıkarken karşımızda kim aday olur, kim kiminle ittifak yapar diye hiç düşünmedik. Yalnız karşı tarafta gördüğüm bir kaos, karmaşa, belirsizlik düne kadar çok hevesliyken bugün neden bu kararı aldılar? Başka bir yerden bir talimat mı geldi, baskı mı geldi, pazarlıklar mı oldu veya pazarlıklar devam mı ediyor? Bunları zamanla öğreneceğiz. Gerçi biliyorsunuz bunların al gülüm ver gülümleri bitmez. Geçmişte İBB’yi aralarında nasıl pay ettikleri malumunuz. 2023 Genel Seçimlerinde de cumhurbaşkanı yardımcılıkları ve bakanlıklar dağıtıyorlardı. Bunların bu pazarlıkları bitmez, seçime kadar da devam eder. Ama biz işimize bakıyoruz” dedi. Demirtaş’ın kararı için ise, “Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı? Pazarlık mı var? Baskı, talimat mı var?” diye soran Kurum, “Siyaset şeffaf, demokratik yürümeli. İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın. Milletimiz hepsini görüyor. Asıl cevabı milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta yanıt verdi. 31 Mart'ta da cevap verecektir” ifadelerini kullandı.Terör örgütü elebaşlarından kendisine yönelik tehditlerin hatırlatılması üzerine ise Kurum, “Ne bölücü terör örgütünün ne de başka örgütlerin tehditlerine hiçbir zaman boyun eğmedik, bundan sonra da asla eğmeyiz” dedi.'İmamoğlu ile görüştük'Murat Kurum’a Ekrem İmamoğlu ile bir temas kurup kurmadığı sorulması üzerine “Ekrem İmamoğlu ile dün görüştük. İyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik, sonunda İstanbul’un kazanacağı bir yarış olması hepimizin arzusu” değerlendirmesinde bulundu. Kanal İstanbul ile ilgili soru üzerine Kurum, "İstanbul'un gündeminde olmayan konular bizim de gündemimizde olmayacak. İstanbullunun beklediği deprem riskinin ortadan kaldırılması, ulaşım çilesinin bitmesi. Gündemde ne varsa onun peşinden koşacağım" dedi. İstanbul'un nüfusunun artmasını istemediklerini, sabit kalmasını istediklerini belirten Murat Kurum, “Depremi siyaset üstü görelim. İlk 5 yılda 650 bin konutu dönüştüreceğiz. 10 yılda şehirde riski bertaraf edecek adımları atacağız. İstanbul'da derin bir bıkkınlık var. İstanbullular kavgadan, polemikten, bahaneden bıktı. İlgi bekliyor" açıklamasında bulundu.'İstanbul’da nüfusun artmasını istemiyoruz'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul’da nüfusun artmasını istemediklerini, sabit kalması için çalışma yapacaklarını belirterek, tersine göçü teşvik edecek çalışmaların da olacağını belirtti. Turist sayısını artırmak istediklerini söyleyen Kurum, yapılacak projelerden de bahsederek, “Dar gelirliye yönelik 100 bin sosyal konut yaparak hem konut kiralarıyla alakalı hem de kentsel dönüşümle ilgili bir vizyon ortaya koyuyor olacağız. Bu konutlar satılmayacak, kiralanacak. Evi kentsel dönüşüme girenleri burada misafir edeceğiz. Eğitime destek veren yönetim anlayışını burada sergiliyor olacağız. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteğinden, üniversite öğrencisine 10 bin lira burs desteğine, 0-6 yaş arası çocuklarıyla ailelerin ücretsiz ulaşımından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşıma, toplu ulaşımda öğrenciye yüzde 40 indirimden, spor yapmak isteyen gençlere sosyal alanlarda verilecek desteklere, üniversite okuyan öğrencilere part time gelir desteği, tecrübe desteği sağlamış olacağız. Bunun gibi birçok projeyle vatandaşlarımızı destekliyor olacağız. Emeklilerimize 2 bin 500 lira destek vereceğiz. İşini kuracak kadınlarımıza 100 bin lira destek vereceğiz. Evlenen gençlerimize 50 bin lira beyaz eşya desteği veriyor olacağız. Toplumun tüm kesimleriyle iç içe yönetim anlayışını sergiliyor olacağız. Bunun yanında sürdürülebilir sosyal destekler olsun istiyoruz. Aslolan vatandaşımızın hane halkı gelirini artırmak. Bir tarafta 151 köyde tarıma yönelik destek olurken bir tarafta, bir tarafta gençlerimizin teknoloji yoğun üretim yapmasını sağlayacağız” dedi.'Anketlerde öndeyiz'Belediye Başkan Adayı Kurum, son saha araştırmalarında tablonun ne olduğunun sorulması üzerine, "Ben ilk adaylığımız açıklandığında anket yaptırdım. O zaman bir buçuk, iki puan gerideydik. Piyasada gezen anketlerde de 8-10 puan geride gösteriyordu. Ancak sonra projelerimizi açıkladık, sahaya çıktık, ilçelere gittik, ziyaretlerimizi yaptık, İstanbullularla bütünleştik. Ve İstanbullular bizi sevdi, biz onları sevdik. O kardeşliği ben görüyorum yani, o güvenle de konuşuyorum. Ve lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de 1,4 puan öndeyiz. Bildiğim kadarıyla CHP’nin anketi de böyle söylüyor. Dolayısıyla biz öndeyiz ama hiçbir şekilde rehavete kapılmadan yine teşkilatlarımızla birlikte uyum içerisinde, motivasyon içerisinde, tüm İstanbullularla birlikte inşallah 31 Mart’ı alacağız. Bu manada kim kiminle beraber olur, buna da bakmıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. İnşallah 31 Mart’ta da bu sevinci hep beraber yaşayacağız" ifadelerini kullandı.'İstanbul çok kıymetli, yeter ki kullanmasını bilin'Murat Kurum’a vaatleri ve o vaatleri gerçekleştirecek bütçenin nasıl sağlanacağı yönündeki soru üzerine, “Bir iş için çaba sarf ederseniz, gerçekten o gayreti sergilerseniz, emin olun her şeyi yaparsınız. İstanbul böyle güçlü bir şehir, kaynakları kendi kendine yetebilecek bir şehir. Her sokağı, her kaldırımı o kadar kıymetli ki Yeter ki siz bu değeri kullanmasını, bu değerin kıymetini bilin” dedi. Mevcut yönetimin kaynakları iyi değerlendiremediğini tabloyla anlatan Kurum, “2019’da biz verdiğimizde belediye kaynakları; öz gelir ve merkezi bütçeden gelir olarak ikiye ayrılır. Yani belediyeye bir kendi öz geliri, bir de merkezi bütçeden gelen gelirle yönetilir. 2019’da merkezi bütçeden gelen gelir oranı yüzde 70’ken; yüzde 70 merkezi bütçeden 2018 de 13 milyar lira gelmiş; toplam geliri de belediyenin 18 milyar. 2023’e geldiğimizde toplam gelir 104 milyar olmuş; merkezi idareden gelen gelir yüzde 92’si. Yani öz geliri yüzde 29’ken yüzde 8’e düşmüş. İstanbul bu manada gelir üretmek için bir çaba göstermemiş. Şimdi bir de personel açısından bakalım. 2019’da bakın 78 binmiş personel, 2024’e geldiğimizde 92 bin olmuş. İşe giriş 46 bin, işten çıkış 33 bin. Belediyenin yarısından fazlası değişmiş. Siz yönetiminizin yarısını değiştirdiğiniz bir yerden, iş bekleyemezsiniz ilave kaynak üretmesini bekleyemezsiniz. Bu bakış açısı yanlış. Önemli değil ki kim olduğu, hangi siyasi partiye gönül verirse versin hiç önemli değil. Benim için ilave kaynak üretebilir mi üretemez mi, bu işi bilir mi bilmez mi buna bakacaksınız” ifadelerini kullandı.'Sahipsiz sokak hayvanları sorununu çözeceğiz' Murat Kurum, sahipsiz sokak hayvanları konusunun çözümsüz bırakıldığını belirterek, “Bunun için biz 39 ilçeye hayvan bakım merkezleri yapıp, iki yakada hayvanlarımızın bakımlarının, aşılamalarının, tedavilerinin ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılacağı tesisleri bir an önce kazandıracağız. Bu tesislerin giderlerini büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlıyor olacağız” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240206/murat-kurum-canli-yayinda-gercek-belediyecilik-yeminini-ilk-kez-okudu-1080447753.html
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, murat kurum, 31 mart yerel seçimleri, başak demirtaş, ekrem imamoğlu, başıboş sokak köpeği
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, murat kurum, 31 mart yerel seçimleri, başak demirtaş, ekrem imamoğlu, başıboş sokak köpeği

İBB Başkan Adayı Kurum'dan 'Başak Demirtaş' açıklaması: 'Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı?'

18:06 08.02.2024 (güncellendi: 18:07 08.02.2024)
© AA / Murat ŞengülMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AA / Murat Şengül
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gazete, televizyon ve dijital medyanın yöneticileriyle buluşarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başak Demirtaş’ın DEM Parti adaylığından geri çekilme kararıyla ilgili soru üzerine Kurum, “Hep söylüyorum, biz bu yola çıkarken karşımızda kim aday olur, kim kiminle ittifak yapar diye hiç düşünmedik. Yalnız karşı tarafta gördüğüm bir kaos, karmaşa, belirsizlik düne kadar çok hevesliyken bugün neden bu kararı aldılar? Başka bir yerden bir talimat mı geldi, baskı mı geldi, pazarlıklar mı oldu veya pazarlıklar devam mı ediyor? Bunları zamanla öğreneceğiz. Gerçi biliyorsunuz bunların al gülüm ver gülümleri bitmez. Geçmişte İBB’yi aralarında nasıl pay ettikleri malumunuz. 2023 Genel Seçimlerinde de cumhurbaşkanı yardımcılıkları ve bakanlıklar dağıtıyorlardı. Bunların bu pazarlıkları bitmez, seçime kadar da devam eder. Ama biz işimize bakıyoruz” dedi.
Demirtaş’ın kararı için ise, “Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı? Pazarlık mı var? Baskı, talimat mı var?” diye soran Kurum, “Siyaset şeffaf, demokratik yürümeli. İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın. Milletimiz hepsini görüyor. Asıl cevabı milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta yanıt verdi. 31 Mart'ta da cevap verecektir” ifadelerini kullandı.
Terör örgütü elebaşlarından kendisine yönelik tehditlerin hatırlatılması üzerine ise Kurum, “Ne bölücü terör örgütünün ne de başka örgütlerin tehditlerine hiçbir zaman boyun eğmedik, bundan sonra da asla eğmeyiz” dedi.

'İmamoğlu ile görüştük'

Murat Kurum’a Ekrem İmamoğlu ile bir temas kurup kurmadığı sorulması üzerine “Ekrem İmamoğlu ile dün görüştük. İyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik, sonunda İstanbul’un kazanacağı bir yarış olması hepimizin arzusu” değerlendirmesinde bulundu.
Kanal İstanbul ile ilgili soru üzerine Kurum, "İstanbul'un gündeminde olmayan konular bizim de gündemimizde olmayacak. İstanbullunun beklediği deprem riskinin ortadan kaldırılması, ulaşım çilesinin bitmesi. Gündemde ne varsa onun peşinden koşacağım" dedi. İstanbul'un nüfusunun artmasını istemediklerini, sabit kalmasını istediklerini belirten Murat Kurum, “Depremi siyaset üstü görelim. İlk 5 yılda 650 bin konutu dönüştüreceğiz. 10 yılda şehirde riski bertaraf edecek adımları atacağız. İstanbul'da derin bir bıkkınlık var. İstanbullular kavgadan, polemikten, bahaneden bıktı. İlgi bekliyor" açıklamasında bulundu.

'İstanbul’da nüfusun artmasını istemiyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul’da nüfusun artmasını istemediklerini, sabit kalması için çalışma yapacaklarını belirterek, tersine göçü teşvik edecek çalışmaların da olacağını belirtti.
Turist sayısını artırmak istediklerini söyleyen Kurum, yapılacak projelerden de bahsederek, “Dar gelirliye yönelik 100 bin sosyal konut yaparak hem konut kiralarıyla alakalı hem de kentsel dönüşümle ilgili bir vizyon ortaya koyuyor olacağız. Bu konutlar satılmayacak, kiralanacak. Evi kentsel dönüşüme girenleri burada misafir edeceğiz. Eğitime destek veren yönetim anlayışını burada sergiliyor olacağız. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteğinden, üniversite öğrencisine 10 bin lira burs desteğine, 0-6 yaş arası çocuklarıyla ailelerin ücretsiz ulaşımından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşıma, toplu ulaşımda öğrenciye yüzde 40 indirimden, spor yapmak isteyen gençlere sosyal alanlarda verilecek desteklere, üniversite okuyan öğrencilere part time gelir desteği, tecrübe desteği sağlamış olacağız. Bunun gibi birçok projeyle vatandaşlarımızı destekliyor olacağız. Emeklilerimize 2 bin 500 lira destek vereceğiz. İşini kuracak kadınlarımıza 100 bin lira destek vereceğiz. Evlenen gençlerimize 50 bin lira beyaz eşya desteği veriyor olacağız. Toplumun tüm kesimleriyle iç içe yönetim anlayışını sergiliyor olacağız. Bunun yanında sürdürülebilir sosyal destekler olsun istiyoruz. Aslolan vatandaşımızın hane halkı gelirini artırmak. Bir tarafta 151 köyde tarıma yönelik destek olurken bir tarafta, bir tarafta gençlerimizin teknoloji yoğun üretim yapmasını sağlayacağız” dedi.

'Anketlerde öndeyiz'

Belediye Başkan Adayı Kurum, son saha araştırmalarında tablonun ne olduğunun sorulması üzerine, "Ben ilk adaylığımız açıklandığında anket yaptırdım. O zaman bir buçuk, iki puan gerideydik. Piyasada gezen anketlerde de 8-10 puan geride gösteriyordu. Ancak sonra projelerimizi açıkladık, sahaya çıktık, ilçelere gittik, ziyaretlerimizi yaptık, İstanbullularla bütünleştik. Ve İstanbullular bizi sevdi, biz onları sevdik. O kardeşliği ben görüyorum yani, o güvenle de konuşuyorum. Ve lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de 1,4 puan öndeyiz. Bildiğim kadarıyla CHP’nin anketi de böyle söylüyor. Dolayısıyla biz öndeyiz ama hiçbir şekilde rehavete kapılmadan yine teşkilatlarımızla birlikte uyum içerisinde, motivasyon içerisinde, tüm İstanbullularla birlikte inşallah 31 Mart’ı alacağız. Bu manada kim kiminle beraber olur, buna da bakmıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. İnşallah 31 Mart’ta da bu sevinci hep beraber yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

'İstanbul çok kıymetli, yeter ki kullanmasını bilin'

Murat Kurum’a vaatleri ve o vaatleri gerçekleştirecek bütçenin nasıl sağlanacağı yönündeki soru üzerine, “Bir iş için çaba sarf ederseniz, gerçekten o gayreti sergilerseniz, emin olun her şeyi yaparsınız. İstanbul böyle güçlü bir şehir, kaynakları kendi kendine yetebilecek bir şehir. Her sokağı, her kaldırımı o kadar kıymetli ki Yeter ki siz bu değeri kullanmasını, bu değerin kıymetini bilin” dedi. Mevcut yönetimin kaynakları iyi değerlendiremediğini tabloyla anlatan Kurum, “2019’da biz verdiğimizde belediye kaynakları; öz gelir ve merkezi bütçeden gelir olarak ikiye ayrılır. Yani belediyeye bir kendi öz geliri, bir de merkezi bütçeden gelen gelirle yönetilir. 2019’da merkezi bütçeden gelen gelir oranı yüzde 70’ken; yüzde 70 merkezi bütçeden 2018 de 13 milyar lira gelmiş; toplam geliri de belediyenin 18 milyar. 2023’e geldiğimizde toplam gelir 104 milyar olmuş; merkezi idareden gelen gelir yüzde 92’si. Yani öz geliri yüzde 29’ken yüzde 8’e düşmüş. İstanbul bu manada gelir üretmek için bir çaba göstermemiş. Şimdi bir de personel açısından bakalım. 2019’da bakın 78 binmiş personel, 2024’e geldiğimizde 92 bin olmuş. İşe giriş 46 bin, işten çıkış 33 bin. Belediyenin yarısından fazlası değişmiş. Siz yönetiminizin yarısını değiştirdiğiniz bir yerden, iş bekleyemezsiniz ilave kaynak üretmesini bekleyemezsiniz. Bu bakış açısı yanlış. Önemli değil ki kim olduğu, hangi siyasi partiye gönül verirse versin hiç önemli değil. Benim için ilave kaynak üretebilir mi üretemez mi, bu işi bilir mi bilmez mi buna bakacaksınız” ifadelerini kullandı.

'Sahipsiz sokak hayvanları sorununu çözeceğiz'

Murat Kurum, sahipsiz sokak hayvanları konusunun çözümsüz bırakıldığını belirterek, “Bunun için biz 39 ilçeye hayvan bakım merkezleri yapıp, iki yakada hayvanlarımızın bakımlarının, aşılamalarının, tedavilerinin ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılacağı tesisleri bir an önce kazandıracağız. Bu tesislerin giderlerini büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlıyor olacağız” diye konuştu.
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
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Murat Kurum canlı yayında 'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni ilk kez okudu
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