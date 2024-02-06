Murat Kurum canlı yayında 'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni ilk kez okudu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'BRICS'in 2050'de önemli bir yere gelmesi bekleniyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB, eğitim sisteminde 17. değişiklik için hazırlanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Organ nakli için Türk doktorlardan ders alan yabancı doktorlar
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kargo yönetiminde dijital dönüşüm: Carrtell’in hikayesi
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze'de uzun savaş ve İsrail
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:02
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:03
117 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:02
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:02
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
1 dk
DEPREM ÖZEL YAYINI
Acının birinci yıl dönümü
12:05
115 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:02
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:02
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:02
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:02
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240206/murat-kurum-canli-yayinda-gercek-belediyecilik-yeminini-ilk-kez-okudu-1080447753.html
Murat Kurum canlı yayında 'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni ilk kez okudu
Murat Kurum canlı yayında 'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni ilk kez okudu
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında 'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni okudu. Kurum, 1004 kilometre... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T01:39+0300
2024-02-06T01:39+0300
murat kurum
ibb
aday
ekrem imamoğlu
naci görür
deprem
yemin
2024 türkiye yerel seçimleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080270022_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6f4fae46b8c52bfaa4b19085b3c4f78f.jpg
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Gündemi İstanbul dışına çekme amaçlı, saygı ifadelerinden uzak bir siyasetle bir yere varamazsınız. İstanbul'da verdiği vaatlerinin hiçbirini tutmamış bir irade, şimdi kalkmış insanları samimiyetten uzak bir şekilde kutuplaştırıyor. Gündemi yine İstanbul dışına çıkartıyor" dedi.TVNET'te Net Bakış Özel programına konuk olan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, hem büyük bir acı yaşandığını hem de dünyada eşi benzeri görülmeyen bir seferberlik başlatıldığını söyledi.Kurum, depremde eş zamanlı olarak 11 ilde arama kurtarma çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Her gün bir ilde, ilçeleriyle birlikte geziler yaptık. Ne acı bir tesadüf. Geçtiğimiz gün helikopter kazasında şehit olan polisimizin kardeşi ile yardımları bölgedeki vatandaşlara ulaştırdık" diye konuştu.Bölgede 3 ay içinde dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:Kurum, 11 ili etkileyen depreme rağmen, ülke olarak kenetlenildiğini vurgulayarak, "Biz orada elimizden gelen her şeyi yaptık. Hamdolsun kimseyi aç ve açıkta bırakmadık. Oradaki demografik yapıyı da koruyarak o bölgenin ihtiyacı neyse ona göre ihtiyacı gideriyoruz. İnşallah hep birlikte ayağa kaldıracağız" şeklinde konuştu.Deprem bölgesindeki krizin doğru yönetildiğini, bu nedenle milletin kendilerine destek olduğunu anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:'İstanbul'u dönüştürmek zorundayız'Kurum, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ile uzun zamandır görüştüklerini dile getirerek, "Hem Türkiye'nin hem de dünyanın kabul ettiği bilim insanımız. 'Bu konuda sizinle çalışabilir miyiz?' dediğimizde 'Tabi ki' dedi. 'İstanbul'da depreme karşı ne yapabiliriz?' diye sorduğumuzda bize ışık tuttu. Söz konusu insan olunca parti ayrımı yapamazsınız. İstanbul dönüşmeli. Biz İstanbul'u dönüştürmek zorundayız. 31 Mart'ta İstanbullular bunun kararını verecek. Hazırladığımız projeler öyle maket değil, hepsi yapılmış, gerçek projeler. 5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. 100 bin de kiralık konut yapacağız ve bu konutlar da satılmayacak. Bütünleşik bir afet yönetim planı ortaya koyacağız. İstanbul'umuzun dijital ikizini oluşturacağız. Atatürk Havalimanı'na Afet Yönetim Merkezi kuracağız" ifadesini kullandı.Bakanlıklarla, merkezi yönetimle, muhalefetle ne kadar uyumlu çalışılırsa o kadar güçlü olunacağını belirten Kurum, "Milletimizin yararına olan her projeye biz destek olduk. Milletimiz istifade edecekse niye engel olalım?" dedi.'115 bin konut sözü verip, 5 bin yapacaksınız, samimiyetinize kim inanır'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin Kurum, şöyle konuştu:Kurum, Hatay depreminde Tekirdağ Belediyesi'nde yapılanları hatırlatarak, "Oradaki depremzedeleri kapı dışarı çıkaran bu anlayış o anlayış değil mi? 28 Mayıs seçimlerinde oy verdi diye bütün depremzede kardeşlerimizi aşağılayanları unuttuk mu? Unutmadık. 28 Mayıs'ta hatırlattılar, 31 Mart'ta da aynı şeyi söyleyecekler. Mevcut İBB sınıfta kaldı. 115 bin konut sözü verip tutmadılar. Söz verilenin yüzde 5'i bile yapılmadı. Deprem konusunda çalıştaydan öteye gidememiş bir irade söz konusu" şeklinde konuştu.'Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız'Kurum, İstanbul'un kaynağı doğru kullanırsa İstanbul'a yeteceğini aktararak, kimseyi ötekileştirmeyeceklerini, yarı zamanlı belediyecilik yapmayacaklarını ve 31 Mart'tan sonra İstanbulluların kardeşi olarak hareket edeceğini söyledi.Tuzla'daki TOKİ hak sahipleriyle bir araya geldiğini ve saatlerce dinlediğini aktaran Kurum, "TOKİ Başkanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da yapılabilecek her şeyi yapmak için bir çalışma başlattılar" dedi.Kurum, İstanbul'daki trafik sorununun çözümüne değinerek, "2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu, 2024'te yüzde 64'e, trafik saatlerinde ise yüzde 90'a çıkmış. 2034'e kadar projelerimiz ile raylı sistem kullanımını yüzde 26'dan yüzde 48'e yükselteceğiz. 2040'ta sıfır emisyon hedefi koyduk. İstanbullular yeşille iç içe yaşayacak. Metro gitmeyen hiçbir ilçe kalmayacak. Biz şehri Batı'da Silivri, Doğu'da Tuzla'ya kadar genişletmek ve bu manada her ilçeye eşit hizmet sunmak zorundayız. 151 kavşak yapmayı planlıyoruz. Esenler ve Harem otogarlarını kaldıracağız" değerlendirmesinde bulundu.İstanbul'un iki yakasına iki tünel yapacaklarını, tünel projesi ile E5'in yükünü azaltacaklarını ifade eden Kurum, şehre bir botanik park kazandıracaklarını belirtti.Kurum, önüne gelenin taksicilik yapamayacağını bir puanlama sistemi getireceklerini belirterek, taksicilere eğitim, denetim, ödül ve ceza sistemi getireceklerini kaydetti.Sosyal yardımların kapsamını genişleteceklerinin altını çizen Kurum, her mahallede 7-24 kreş hizmeti verileceğini, 0-6 yaş çocuğu olan anne ve babaların ücretsiz ulaşım hakkına sahip olacağını, okullara beslenme, temizlik ve güvenlik desteği sunulacağını söyledi.'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni ilk kez okuduCanlı yayında 'Gerçek Belediyecilik' yeminini ilk kez okuyan Kurum, 2034'te 1004 kilometre raylı hatta sahip olunacağını, metrobüs güzergahındaki çilenin biteceğini ifade etti.Kurum, genç girişimcilere 100 bin lira hibe verileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:Murat Kurum'un canlı yayında okuduğu 'Gerçek Belediyecilik Yemini' şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240205/abdulkadir-selvi-ekrem-imamoglu-ile-murat-kurum-arasindaki-makas-hizli-bir-sekilde-kapaniyor-1080403776.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080270022_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_ccfaca70c3c1c4069c0bc37c4da770bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gerçek belediyecilik yemini nedir, gerçek belediyecilik yemini murat kurum, yerel seçimler gerçek belediyecilik yemini
gerçek belediyecilik yemini nedir, gerçek belediyecilik yemini murat kurum, yerel seçimler gerçek belediyecilik yemini

Murat Kurum canlı yayında 'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni ilk kez okudu

01:39 06.02.2024
© AA / Murat ŞengülMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AA / Murat Şengül
Abone ol
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında 'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni okudu. Kurum, 1004 kilometre raylı hatta sahip olunacağını, metrobüs güzergahındaki çilenin biteceğini ifade etti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Gündemi İstanbul dışına çekme amaçlı, saygı ifadelerinden uzak bir siyasetle bir yere varamazsınız. İstanbul'da verdiği vaatlerinin hiçbirini tutmamış bir irade, şimdi kalkmış insanları samimiyetten uzak bir şekilde kutuplaştırıyor. Gündemi yine İstanbul dışına çıkartıyor" dedi.
TVNET'te Net Bakış Özel programına konuk olan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, hem büyük bir acı yaşandığını hem de dünyada eşi benzeri görülmeyen bir seferberlik başlatıldığını söyledi.
Kurum, depremde eş zamanlı olarak 11 ilde arama kurtarma çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Her gün bir ilde, ilçeleriyle birlikte geziler yaptık. Ne acı bir tesadüf. Geçtiğimiz gün helikopter kazasında şehit olan polisimizin kardeşi ile yardımları bölgedeki vatandaşlara ulaştırdık" diye konuştu.
Bölgede 3 ay içinde dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:
"180 bin konutun inşasını başlattık. Şimdi de teslim ediyoruz. Anahtarını teslim almış vatandaşların mutluluklarına şahit oluyoruz. Depremzede kardeşlerimiz bir yıl sonra evlerine geçiyor. Biz onlara verdiğimiz sözü hep tuttuk. Gitmediğimiz köy, belde kalmadı. Elimizi afet bölgesinden çekmeyeceğiz. Milletimize ne söz verdiysek hepsini tuttuk. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Kurum, 11 ili etkileyen depreme rağmen, ülke olarak kenetlenildiğini vurgulayarak, "Biz orada elimizden gelen her şeyi yaptık. Hamdolsun kimseyi aç ve açıkta bırakmadık. Oradaki demografik yapıyı da koruyarak o bölgenin ihtiyacı neyse ona göre ihtiyacı gideriyoruz. İnşallah hep birlikte ayağa kaldıracağız" şeklinde konuştu.
Deprem bölgesindeki krizin doğru yönetildiğini, bu nedenle milletin kendilerine destek olduğunu anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Oradaki sürecin algısı doğru yönetilmiş ki insanlar bu vaatlere inanmış. O zamanlar muhalefet ne vadetmişti. Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yana irade ortaya koydu ve rekor derece oy aldık. Puanı halk verdi ve 28 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yaptılar. Depremzede kardeşlerimize ağıza alınmayacak laflar ettiler ama onlar Cumhurbaşkanımıza güvendiler ve güvenleri boşa çıkmadı."

'İstanbul'u dönüştürmek zorundayız'

Kurum, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ile uzun zamandır görüştüklerini dile getirerek, "Hem Türkiye'nin hem de dünyanın kabul ettiği bilim insanımız. 'Bu konuda sizinle çalışabilir miyiz?' dediğimizde 'Tabi ki' dedi. 'İstanbul'da depreme karşı ne yapabiliriz?' diye sorduğumuzda bize ışık tuttu. Söz konusu insan olunca parti ayrımı yapamazsınız. İstanbul dönüşmeli. Biz İstanbul'u dönüştürmek zorundayız. 31 Mart'ta İstanbullular bunun kararını verecek. Hazırladığımız projeler öyle maket değil, hepsi yapılmış, gerçek projeler. 5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. 100 bin de kiralık konut yapacağız ve bu konutlar da satılmayacak. Bütünleşik bir afet yönetim planı ortaya koyacağız. İstanbul'umuzun dijital ikizini oluşturacağız. Atatürk Havalimanı'na Afet Yönetim Merkezi kuracağız" ifadesini kullandı.
Bakanlıklarla, merkezi yönetimle, muhalefetle ne kadar uyumlu çalışılırsa o kadar güçlü olunacağını belirten Kurum, "Milletimizin yararına olan her projeye biz destek olduk. Milletimiz istifade edecekse niye engel olalım?" dedi.

'115 bin konut sözü verip, 5 bin yapacaksınız, samimiyetinize kim inanır'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin Kurum, şöyle konuştu:
"Gündemi İstanbul dışına çekme amaçlı, saygı ifadelerinden uzak bir siyasetle bir yere varamazsınız. Hatay'ın oradaki suyunu kim getirdi? Konya Büyükşehir getirdi. Sen koca Büyükşehir Belediyesiysen niye 10 bin konut yapmadın, niye oradaki altyapıyı çözme iradesini ortaya koymadın? Lafa geldi mi çok laf. Heybeleri boş. İstanbul'da verdiği vaatlerinin hiçbirini tutmamış bir irade şimdi kalkmış insanları samimiyetten uzak bir şekilde kutuplaştırıyor. Gündemi yine İstanbul dışına çıkartıyor. İstanbul'un metrosu, konutu, afeti değil, vatandaşın çilesi değil, gündem ne? Ekrem Bey'in gündemi farklı gündemlere taşıma, burayı basamak görme meselesi. Bunu artık öğrendik. Bu senaryolar artık bitti. Depreme karşı hiçbir adım atmayacaksınız, 115 bin konut sözü verip, 5 bin konut yapacaksınız. Şimdi de Hatay'dan bahsedeceksiniz. Sizin samimiyetinize kim inanır?"
Kurum, Hatay depreminde Tekirdağ Belediyesi'nde yapılanları hatırlatarak, "Oradaki depremzedeleri kapı dışarı çıkaran bu anlayış o anlayış değil mi? 28 Mayıs seçimlerinde oy verdi diye bütün depremzede kardeşlerimizi aşağılayanları unuttuk mu? Unutmadık. 28 Mayıs'ta hatırlattılar, 31 Mart'ta da aynı şeyi söyleyecekler. Mevcut İBB sınıfta kaldı. 115 bin konut sözü verip tutmadılar. Söz verilenin yüzde 5'i bile yapılmadı. Deprem konusunda çalıştaydan öteye gidememiş bir irade söz konusu" şeklinde konuştu.

'Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız'

Kurum, İstanbul'un kaynağı doğru kullanırsa İstanbul'a yeteceğini aktararak, kimseyi ötekileştirmeyeceklerini, yarı zamanlı belediyecilik yapmayacaklarını ve 31 Mart'tan sonra İstanbulluların kardeşi olarak hareket edeceğini söyledi.
Tuzla'daki TOKİ hak sahipleriyle bir araya geldiğini ve saatlerce dinlediğini aktaran Kurum, "TOKİ Başkanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da yapılabilecek her şeyi yapmak için bir çalışma başlattılar" dedi.
Kurum, İstanbul'daki trafik sorununun çözümüne değinerek, "2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu, 2024'te yüzde 64'e, trafik saatlerinde ise yüzde 90'a çıkmış. 2034'e kadar projelerimiz ile raylı sistem kullanımını yüzde 26'dan yüzde 48'e yükselteceğiz. 2040'ta sıfır emisyon hedefi koyduk. İstanbullular yeşille iç içe yaşayacak. Metro gitmeyen hiçbir ilçe kalmayacak. Biz şehri Batı'da Silivri, Doğu'da Tuzla'ya kadar genişletmek ve bu manada her ilçeye eşit hizmet sunmak zorundayız. 151 kavşak yapmayı planlıyoruz. Esenler ve Harem otogarlarını kaldıracağız" değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul'un iki yakasına iki tünel yapacaklarını, tünel projesi ile E5'in yükünü azaltacaklarını ifade eden Kurum, şehre bir botanik park kazandıracaklarını belirtti.
Kurum, önüne gelenin taksicilik yapamayacağını bir puanlama sistemi getireceklerini belirterek, taksicilere eğitim, denetim, ödül ve ceza sistemi getireceklerini kaydetti.
Sosyal yardımların kapsamını genişleteceklerinin altını çizen Kurum, her mahallede 7-24 kreş hizmeti verileceğini, 0-6 yaş çocuğu olan anne ve babaların ücretsiz ulaşım hakkına sahip olacağını, okullara beslenme, temizlik ve güvenlik desteği sunulacağını söyledi.

'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni ilk kez okudu

Canlı yayında 'Gerçek Belediyecilik' yeminini ilk kez okuyan Kurum, 2034'te 1004 kilometre raylı hatta sahip olunacağını, metrobüs güzergahındaki çilenin biteceğini ifade etti.
Kurum, genç girişimcilere 100 bin lira hibe verileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"100 bin kişiye tam donanımlı ofis imkanı sağlanacak. İlk kez evlenen gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği verilecek. Her öğrenciye 10 bin lira burs verilecek. Öğrenciye özel su tarifesi hayata geçirilecek. Memleketine giden öğrenciye biletinin yarısını biz karşılayacağız. Öğretmenlere indirimli ulaşım imkanı sağlayacağız. Kamu okullarında çalışan öğretmenler faydalanıyordu, biz özel okullarda çalışan öğretmenleri de bu kapsama alacağız. İSMEK'i canlandıracağız. Böylelikle herkes meslek sahibi olacak."
Murat Kurum'un canlı yayında okuduğu 'Gerçek Belediyecilik Yemini' şöyle:
"Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağıma, hemşehrilerimiz arasında hiçbir ayrım yapmayacağıma, Anayasa ve yasalardan ayrılmayacağıma, kamu kaynaklarını namusum ve şerefim bilerek amacı dışında harcanmasına göz yummayacağıma dezavantajlı kesimleri gözeteceğime, sosyal politikaları güçlendireceğime, belediye hizmetlerinin gecikmeden ve kaliteli bir şekilde icrası için azami gayret göstereceğime belediye hizmetleri karşısında herkesin eşit olduğu gerçeğinden hareketle adaletten şaşmayacağıma emaneti hakkıyla ve layıkıyla taşıyacağıma milletim, hemşehrilerim ve tarih önünde namusum, şerefim ve kutsal kitabımız üzerine yemin ederim."
Seçim - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki makas hızlı bir şekilde kapanıyor
Dün, 09:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала