Murat Kurum canlı yayında 'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni ilk kez okudu

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında 'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni okudu. Kurum, 1004 kilometre... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T01:39+0300

2024-02-06T01:39+0300

2024-02-06T01:39+0300

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080270022_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6f4fae46b8c52bfaa4b19085b3c4f78f.jpg

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Gündemi İstanbul dışına çekme amaçlı, saygı ifadelerinden uzak bir siyasetle bir yere varamazsınız. İstanbul'da verdiği vaatlerinin hiçbirini tutmamış bir irade, şimdi kalkmış insanları samimiyetten uzak bir şekilde kutuplaştırıyor. Gündemi yine İstanbul dışına çıkartıyor" dedi.TVNET'te Net Bakış Özel programına konuk olan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, hem büyük bir acı yaşandığını hem de dünyada eşi benzeri görülmeyen bir seferberlik başlatıldığını söyledi.Kurum, depremde eş zamanlı olarak 11 ilde arama kurtarma çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Her gün bir ilde, ilçeleriyle birlikte geziler yaptık. Ne acı bir tesadüf. Geçtiğimiz gün helikopter kazasında şehit olan polisimizin kardeşi ile yardımları bölgedeki vatandaşlara ulaştırdık" diye konuştu.Bölgede 3 ay içinde dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:Kurum, 11 ili etkileyen depreme rağmen, ülke olarak kenetlenildiğini vurgulayarak, "Biz orada elimizden gelen her şeyi yaptık. Hamdolsun kimseyi aç ve açıkta bırakmadık. Oradaki demografik yapıyı da koruyarak o bölgenin ihtiyacı neyse ona göre ihtiyacı gideriyoruz. İnşallah hep birlikte ayağa kaldıracağız" şeklinde konuştu.Deprem bölgesindeki krizin doğru yönetildiğini, bu nedenle milletin kendilerine destek olduğunu anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:'İstanbul'u dönüştürmek zorundayız'Kurum, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ile uzun zamandır görüştüklerini dile getirerek, "Hem Türkiye'nin hem de dünyanın kabul ettiği bilim insanımız. 'Bu konuda sizinle çalışabilir miyiz?' dediğimizde 'Tabi ki' dedi. 'İstanbul'da depreme karşı ne yapabiliriz?' diye sorduğumuzda bize ışık tuttu. Söz konusu insan olunca parti ayrımı yapamazsınız. İstanbul dönüşmeli. Biz İstanbul'u dönüştürmek zorundayız. 31 Mart'ta İstanbullular bunun kararını verecek. Hazırladığımız projeler öyle maket değil, hepsi yapılmış, gerçek projeler. 5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. 100 bin de kiralık konut yapacağız ve bu konutlar da satılmayacak. Bütünleşik bir afet yönetim planı ortaya koyacağız. İstanbul'umuzun dijital ikizini oluşturacağız. Atatürk Havalimanı'na Afet Yönetim Merkezi kuracağız" ifadesini kullandı.Bakanlıklarla, merkezi yönetimle, muhalefetle ne kadar uyumlu çalışılırsa o kadar güçlü olunacağını belirten Kurum, "Milletimizin yararına olan her projeye biz destek olduk. Milletimiz istifade edecekse niye engel olalım?" dedi.'115 bin konut sözü verip, 5 bin yapacaksınız, samimiyetinize kim inanır'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin Kurum, şöyle konuştu:Kurum, Hatay depreminde Tekirdağ Belediyesi'nde yapılanları hatırlatarak, "Oradaki depremzedeleri kapı dışarı çıkaran bu anlayış o anlayış değil mi? 28 Mayıs seçimlerinde oy verdi diye bütün depremzede kardeşlerimizi aşağılayanları unuttuk mu? Unutmadık. 28 Mayıs'ta hatırlattılar, 31 Mart'ta da aynı şeyi söyleyecekler. Mevcut İBB sınıfta kaldı. 115 bin konut sözü verip tutmadılar. Söz verilenin yüzde 5'i bile yapılmadı. Deprem konusunda çalıştaydan öteye gidememiş bir irade söz konusu" şeklinde konuştu.'Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız'Kurum, İstanbul'un kaynağı doğru kullanırsa İstanbul'a yeteceğini aktararak, kimseyi ötekileştirmeyeceklerini, yarı zamanlı belediyecilik yapmayacaklarını ve 31 Mart'tan sonra İstanbulluların kardeşi olarak hareket edeceğini söyledi.Tuzla'daki TOKİ hak sahipleriyle bir araya geldiğini ve saatlerce dinlediğini aktaran Kurum, "TOKİ Başkanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da yapılabilecek her şeyi yapmak için bir çalışma başlattılar" dedi.Kurum, İstanbul'daki trafik sorununun çözümüne değinerek, "2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu, 2024'te yüzde 64'e, trafik saatlerinde ise yüzde 90'a çıkmış. 2034'e kadar projelerimiz ile raylı sistem kullanımını yüzde 26'dan yüzde 48'e yükselteceğiz. 2040'ta sıfır emisyon hedefi koyduk. İstanbullular yeşille iç içe yaşayacak. Metro gitmeyen hiçbir ilçe kalmayacak. Biz şehri Batı'da Silivri, Doğu'da Tuzla'ya kadar genişletmek ve bu manada her ilçeye eşit hizmet sunmak zorundayız. 151 kavşak yapmayı planlıyoruz. Esenler ve Harem otogarlarını kaldıracağız" değerlendirmesinde bulundu.İstanbul'un iki yakasına iki tünel yapacaklarını, tünel projesi ile E5'in yükünü azaltacaklarını ifade eden Kurum, şehre bir botanik park kazandıracaklarını belirtti.Kurum, önüne gelenin taksicilik yapamayacağını bir puanlama sistemi getireceklerini belirterek, taksicilere eğitim, denetim, ödül ve ceza sistemi getireceklerini kaydetti.Sosyal yardımların kapsamını genişleteceklerinin altını çizen Kurum, her mahallede 7-24 kreş hizmeti verileceğini, 0-6 yaş çocuğu olan anne ve babaların ücretsiz ulaşım hakkına sahip olacağını, okullara beslenme, temizlik ve güvenlik desteği sunulacağını söyledi.'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni ilk kez okuduCanlı yayında 'Gerçek Belediyecilik' yeminini ilk kez okuyan Kurum, 2034'te 1004 kilometre raylı hatta sahip olunacağını, metrobüs güzergahındaki çilenin biteceğini ifade etti.Kurum, genç girişimcilere 100 bin lira hibe verileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:Murat Kurum'un canlı yayında okuduğu 'Gerçek Belediyecilik Yemini' şöyle:

