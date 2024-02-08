https://sputniknews.com.tr/20240208/hamas-abdnin-bagdatta-duzenledigi-saldiriyi-kinadi-1080527276.html

Hamas, ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırıyı kınadı

Hamas, ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırıyı kınadı

Hamas, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği saldırıyı kınayarak, bölgede artan gerilimden ABD yönetimini sorumlu tuttu. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T09:08+0300

2024-02-08T09:08+0300

2024-02-08T09:08+0300

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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanının hedef alındığı Bağdat'a yönelik saldırı kınanırken, açıklamada, söz konusu saldırının Irak'ın egemenliğine yönelik bir ihlal niteliğinde olduğu, "İsrail işgaline ve onun yayılmacı projelerine hizmet ettiği" ifade edildi.‘Bölgede artan gerilimin sorumlusu ABD'dir’ABD'nin, Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırıma destek verdiğine işaret edilen açıklamada, "Bölgede artan gerilimin sorumlusu ABD'dir" denildi.Açıklamada, "Filistin topraklarındaki siyonist işgal sona vermedikçe bölgede istikrarın sağlanamayacağı" vurgulandı.Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü belirtilmişti.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediğini ve (Şii milis gücü) Ketaib Hizbullah grubundan bir komutanın öldürüldüğünü duyurmuştu.Irak, ABD'nin Bağdat’taki eylemlerini ‘egemenliğe düşmanca saldırı’ olarak nitelendirdiBirçok kez ABD birliklerinin ülkede yasadışı bir şekilde bulunduğunu ima eden Irak yönetimi, ABD'nin Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanını hedef almasının, "egemenliğe saldırı olduğunu ve tüm anlaşmaları baltaladığını" açıkladı.Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Tahsin Hafaci, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanına yaptığı saldırının Irak ve ABD arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirterek, "Irak'ın güvenliği ve selametini tehdit eden bu saldırıdan ABD ve koalisyon güçlerini sorumlu tutuyoruz" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/irakin-baskenti-bagdatta-patlama-hasdi-sabinin-komutani-olduruldu-1080521020.html

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hamas, israil, israil-filistin, abd, ortadoğu, irak, bağdat, şii, şii milisler, beyaz saray