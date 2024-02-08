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Hakim Ziyech'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli oldu
Hakim Ziyech'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli oldu
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, bir süredir transfer için görüştüğü Suudi Arabistan kulübünden resmi... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T11:39+0300
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galatasaray sk
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla sezon başında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech ile ilgili resmi açıklama geldi.Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentilerin altında bir performans sergileyen Hakim Ziyech Fas Milli Takımı için gittiği Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmüştü. Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab ile görüşen Ziyech'in transferinin olmayacağı açıklandı.PerformansıGalatasaray'ın yıldız isimlerinden Hakim Ziyech, bu sezon 4 kez sakatlık geçirdi.Tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken, 19 maç kaçırdı.Sarı-kırmızılılar'da beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve ayrılığı gündeme gelen Ziyech'in durumu ise sezon sonuna kaldı.30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta, 4 gol attı ve 2 asiste imza attı.
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hakim ziyech, galatasaray, galatasaray sk, transfer, futbol, suudi arabistan
hakim ziyech, galatasaray, galatasaray sk, transfer, futbol, suudi arabistan

Hakim Ziyech'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli oldu

11:39 08.02.2024
© AAGalatasaray, logo, forma
Galatasaray, logo, forma - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AA
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, bir süredir transfer için görüştüğü Suudi Arabistan kulübünden resmi açıklama geldi.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla sezon başında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech ile ilgili resmi açıklama geldi.
Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentilerin altında bir performans sergileyen Hakim Ziyech Fas Milli Takımı için gittiği Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmüştü. Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab ile görüşen Ziyech'in transferinin olmayacağı açıklandı.

Performansı

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Hakim Ziyech, bu sezon 4 kez sakatlık geçirdi.
Tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken, 19 maç kaçırdı.
Sarı-kırmızılılar'da beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve ayrılığı gündeme gelen Ziyech'in durumu ise sezon sonuna kaldı.
30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta, 4 gol attı ve 2 asiste imza attı.
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