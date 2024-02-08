https://sputniknews.com.tr/20240208/hakim-ziyechin-galatasarayda-kalip-kalmayacagi-belli-oldu-1080532269.html

Hakim Ziyech'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli oldu

Hakim Ziyech'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli oldu

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, bir süredir transfer için görüştüğü Suudi Arabistan kulübünden resmi... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T11:39+0300

2024-02-08T11:39+0300

2024-02-08T11:39+0300

spor

hakim ziyech

galatasaray

galatasaray sk

transfer

futbol

suudi arabistan

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla sezon başında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech ile ilgili resmi açıklama geldi.Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentilerin altında bir performans sergileyen Hakim Ziyech Fas Milli Takımı için gittiği Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmüştü. Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab ile görüşen Ziyech'in transferinin olmayacağı açıklandı.PerformansıGalatasaray'ın yıldız isimlerinden Hakim Ziyech, bu sezon 4 kez sakatlık geçirdi.Tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken, 19 maç kaçırdı.Sarı-kırmızılılar'da beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve ayrılığı gündeme gelen Ziyech'in durumu ise sezon sonuna kaldı.30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta, 4 gol attı ve 2 asiste imza attı.

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hakim ziyech, galatasaray, galatasaray sk, transfer, futbol, suudi arabistan