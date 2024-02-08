https://sputniknews.com.tr/20240208/fatih-terim-yunanistanda-istifayi-getirdi-2-0-maglubiyetin-ardindan-kulup-tarafindan-kovuldu-1080526524.html

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi: 2-0 mağlubiyetin ardından kulüp tarafından kovuldu

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi: 2-0 mağlubiyetin ardından kulüp tarafından kovuldu

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos yoluna son sürat devam ediyor. Takımının başında harikalar yaratan tecrübeli çalıştırıcı son olarak Yunanistan... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T08:45+0300

2024-02-08T08:45+0300

2024-02-08T08:45+0300

spor

fatih terim

futbol

yunanistan

panathinaikos

maç

istifa

olympiakos

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a 2-0 mağlup olan Olympiakos'ta istifa depremi yaşandı. Fatih Terim'in üstün bir oyun ortaya koyup ezeli rakibini sahadan silmesinin ardından takımın teknik direktörü Carlos Carvalhal kovuldu.Yaşanan bu istifanın ardından Yunan basının Fatih Terim etkisinin altını çizdi. Takımına oynattığı futbolun üst düzey olduğu vurgulanırken, Panathinaikos'un şampiyonluk şansının diğer tüm takımlardan fazla olduğu yazıldı.

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fatih terim, futbol, yunanistan, panathinaikos, maç, istifa, olympiakos