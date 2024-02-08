https://sputniknews.com.tr/20240208/fatih-terim-yunanistanda-istifayi-getirdi-2-0-maglubiyetin-ardindan-kulup-tarafindan-kovuldu-1080526524.html
Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi: 2-0 mağlubiyetin ardından kulüp tarafından kovuldu
Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi: 2-0 mağlubiyetin ardından kulüp tarafından kovuldu
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos yoluna son sürat devam ediyor. Takımının başında harikalar yaratan tecrübeli çalıştırıcı son olarak Yunanistan... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T08:45+0300
2024-02-08T08:45+0300
2024-02-08T08:45+0300
spor
fatih terim
futbol
yunanistan
panathinaikos
maç
istifa
olympiakos
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a 2-0 mağlup olan Olympiakos'ta istifa depremi yaşandı. Fatih Terim'in üstün bir oyun ortaya koyup ezeli rakibini sahadan silmesinin ardından takımın teknik direktörü Carlos Carvalhal kovuldu.Yaşanan bu istifanın ardından Yunan basının Fatih Terim etkisinin altını çizdi. Takımına oynattığı futbolun üst düzey olduğu vurgulanırken, Panathinaikos'un şampiyonluk şansının diğer tüm takımlardan fazla olduğu yazıldı.
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fatih terim, futbol, yunanistan, panathinaikos, maç, istifa, olympiakos
fatih terim, futbol, yunanistan, panathinaikos, maç, istifa, olympiakos
Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi: 2-0 mağlubiyetin ardından kulüp tarafından kovuldu
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos yoluna son sürat devam ediyor. Takımının başında harikalar yaratan tecrübeli çalıştırıcı son olarak Yunanistan derbisinde Olympiakos'u 2-0 mağlup ederek rakibinin şampiyonluk şansını zora sokmuştu. Bu mağlubiyet sonrası Olympiakos cephesi karıştı ve Carlos Carvalhal'ın görevine son verdi.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a 2-0 mağlup olan Olympiakos'ta istifa depremi yaşandı. Fatih Terim'in üstün bir oyun ortaya koyup ezeli rakibini sahadan silmesinin ardından takımın teknik direktörü Carlos Carvalhal kovuldu.
Yaşanan bu istifanın ardından Yunan basının Fatih Terim etkisinin altını çizdi. Takımına oynattığı futbolun üst düzey olduğu vurgulanırken, Panathinaikos'un şampiyonluk şansının diğer tüm takımlardan fazla olduğu yazıldı.