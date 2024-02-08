https://sputniknews.com.tr/20240208/gorevimiz-tehlike-kenyada-abd-polisinden-kacan-katil-kenya-polisinden-de-kacti-1080540552.html
Görevimiz Tehlike Kenya'da: ABD polisinden kaçan katil Kenya polisinden de kaçtı
Görevimiz Tehlike Kenya'da: ABD polisinden kaçan katil Kenya polisinden de kaçtı
ABD'de cinayet işledikten sonra Kenya'ya kaçan Kelvin Kangethe, burada tutulduğu polis gözetim merkezinden firar etti. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T15:00+0300
2024-02-08T15:00+0300
2024-02-08T15:00+0300
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abd
emniyet
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suçlu
kaçak
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The Star gazetesinin haberine göre, ABD'de kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle aranan 41 yaşındaki Kenya kökenli Kelvin Kangethe'nin, cinayetten sonra Boston Logan Havalimanı'ndan Kenya'ya kaçtığı belirlendi.Kenya'da yakalanarak ABD'ye iade edilmek üzere polis merkezinde tutulan Kangethe, avukatıyla buluşmak için hücresinden çıktıktan sonra kaçarak toplu taşıma aracıyla bölgeyi terk etti.Firar sonrası, merkezde görevli bir avukat ve 4 polis gözaltına alınırken, zanlının bir sonraki macerası merakla bekleniyor.Kız arkadaşı Margaret Mbitu'yu ekim ayında havalimanında öldürdüğü ileri sürülen Kangethe, Kenya'ya kaçmış aylar süren kovalamaca sonunda geçen ay yakalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231215/kenya-dunyadaki-tum-ulkelere-vizeyi-kaldirmisti-45-milyon-turist-bekleniyor-1078504147.html
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kenya, afrika, abd, emniyet, polis, suçlu, kaçak
kenya, afrika, abd, emniyet, polis, suçlu, kaçak
Görevimiz Tehlike Kenya'da: ABD polisinden kaçan katil Kenya polisinden de kaçtı
ABD'de cinayet işledikten sonra Kenya'ya kaçan Kelvin Kangethe, burada tutulduğu polis gözetim merkezinden firar etti.
The Star gazetesinin haberine göre, ABD'de kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle aranan 41 yaşındaki Kenya kökenli Kelvin Kangethe'nin, cinayetten sonra Boston Logan Havalimanı'ndan Kenya'ya kaçtığı belirlendi.
Kenya'da yakalanarak ABD'ye iade edilmek üzere polis merkezinde tutulan Kangethe, avukatıyla buluşmak için hücresinden çıktıktan sonra kaçarak toplu taşıma aracıyla bölgeyi terk etti.
Firar sonrası, merkezde görevli bir avukat ve 4 polis gözaltına alınırken, zanlının bir sonraki macerası merakla bekleniyor.
Kız arkadaşı Margaret Mbitu'yu ekim ayında havalimanında öldürdüğü ileri sürülen Kangethe, Kenya'ya kaçmış aylar süren kovalamaca sonunda geçen ay yakalanmıştı.