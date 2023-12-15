https://sputniknews.com.tr/20231215/kenya-dunyadaki-tum-ulkelere-vizeyi-kaldirmisti-45-milyon-turist-bekleniyor-1078504147.html

Kenya, dünyadaki tüm ülkelere vizeyi kaldırmıştı: 4,5 milyon turist bekleniyor

Kenya, dünyadaki tüm ülkelere vizeyi kaldırmıştı: 4,5 milyon turist bekleniyor

Kenya, tüm ülkelere vize zorunluluğunu kaldırmasıyla 2027'de turist sayısını 4,5 milyona çıkarmayı amaçlıyor. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T17:37+0300

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The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, turizm sektörünün bu yıl yaklaşık 1,5 milyon turist ağırladığını, 2027'de bu sayının 4,5 milyona çıkmasını beklediklerini söyledi.Mwaura, "Kısa zaman içerisinde 1,48 milyon olan turist sayımız 2,5 milyona, 2027'de ise 4,5 milyona çıkacak. Gelirlerimiz de yaklaşık yüzde 200 artış gösterecek." diye konuştu.Kenya Devlet Başkanı William Ruto, bu hafta ülkenin İngiltere'den bağımsızlığının 60'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen törende 2024 itibarıyla ülkeye girişte vize şartını kaldırdıklarını duyurmuştu.Ruto, "Ocak 2024'ten itibaren Kenya vizesiz ülke olacak. Artık dünyanın herhangi bir köşesinden biri Kenya'ya gelmek için vize başvurusu yapmayacak." demişti.

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kenya, turist, turist vizesi, vize, vize muafiyeti