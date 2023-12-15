https://sputniknews.com.tr/20231215/rus-disisleri-bakanligi-ukrayna-konusunda-batidan-kamuoyuna-acik-olmayan-mesajlar-aliyoruz-1078502704.html
Rus Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna konusunda Batı'dan kamuoyuna açık olmayan mesajlar alıyoruz
Rus Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna konusunda Batı'dan kamuoyuna açık olmayan mesajlar alıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov altı ay içerisinde Moskova'nın, Batılı bir lider de dahil olmak üzere üç kez Ukrayna konusunda bir toplantı düzenlenmesi ve... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T17:00+0300
2023-12-15T17:00+0300
2023-12-15T17:00+0300
ukrayna krizi
rus dışişleri
sergey lavrov
ukrayna
batı
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vladimir zelenskiy
nazi rejimi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından 15 Aralık'ta Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik ile düzenlediği basın toplantısında son altı ay içerisinde Moskova'nın, Batılı bir lider de dahil olmak üzere üç kez Ukrayna konusunda bir toplantı düzenlenmesi ve Avrupa'nın güvenlik konularının görüşülmesi gerektiğine dair kamuoyuna açık olmayan sinyaller aldığını açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanı açıklamasında bu tür tekliflerin, Batı'nın bu konuları Kiev olmadan görüşmeyeceğine dair verdiği sözlere rağmen geldiğini vurguladı.Lavrov yaptığı açıklamada, "İsim vermek istemiyorum ve buna hakkım da yok ancak Batılı ülkelerin çok ünlü bazı üst düzey liderleri, özellikle de Batılı bir ülkenin çok ünlü bir lideri birkaç kez, 'neden bir araya gelip Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda ne yapacağımızı konuşmuyoruz' minvalinde en azından üç farklı kanaldan mesaj gönderdi" dedi.Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i savaşa zorladıkları sürece koşullar daha da zorlaşacaktır" sözünü hatırlatarak Ukrayna müzakerelerine karşı çıkanların bunu anlaması gerektiğini dile getirdi.Lavrov, Rusya ile temasları 'Nazi rejiminin' Rusya Federasyonu'na karşı zafer kazanması gerekliliğine bağlayanların siyaset hakkında hiçbir şey bilmediklerini ve gerçek güçler dengesi hakkında hiçbir şey anlamadıklarını belirterek "Elbette bu tür insanlarla konuşacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231215/lavrov-natoya-karsi-tum-avrasyada-saglam-bir-askeri-ve-siyasi-temel-olusturulmali-1078495743.html
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rus dışişleri, sergey lavrov, ukrayna, batı, vladimir putin, vladimir zelenskiy, nazi rejimi
rus dışişleri, sergey lavrov, ukrayna, batı, vladimir putin, vladimir zelenskiy, nazi rejimi
Rus Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna konusunda Batı'dan kamuoyuna açık olmayan mesajlar alıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov altı ay içerisinde Moskova'nın, Batılı bir lider de dahil olmak üzere üç kez Ukrayna konusunda bir toplantı düzenlenmesi ve Avrupa'nın güvenlik konularının görüşülmesi gerektiğine dair kamuoyuna açık olmayan sinyaller aldığını dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından 15 Aralık'ta Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik ile düzenlediği basın toplantısında son altı ay içerisinde Moskova'nın, Batılı bir lider de dahil olmak üzere üç kez Ukrayna konusunda bir toplantı düzenlenmesi ve Avrupa'nın güvenlik konularının görüşülmesi gerektiğine dair kamuoyuna açık olmayan sinyaller aldığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı açıklamasında bu tür tekliflerin, Batı'nın bu konuları Kiev olmadan görüşmeyeceğine dair verdiği sözlere rağmen geldiğini vurguladı.
Lavrov yaptığı açıklamada, "İsim vermek istemiyorum ve buna hakkım da yok ancak Batılı ülkelerin çok ünlü bazı üst düzey liderleri, özellikle de Batılı bir ülkenin çok ünlü bir lideri birkaç kez, 'neden bir araya gelip Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda ne yapacağımızı konuşmuyoruz' minvalinde en azından üç farklı kanaldan mesaj gönderdi" dedi.
Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Başkalarının güvenliği pahasına kendi güvenliklerini inşa etme girişimlerine, Rusya Federasyonu'nun meşru çıkarlarını ve kıtamızdaki birçok ülkede yaşayan Rusların meşru çıkarlarını ihlal etme girişimlerine son vermek isteyen varsa buyursun. Bu konuları ciddi bir şekilde tartışmaya her zaman hazırız.
Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i savaşa zorladıkları sürece koşullar daha da zorlaşacaktır" sözünü hatırlatarak Ukrayna müzakerelerine karşı çıkanların bunu anlaması gerektiğini dile getirdi.
Lavrov, Rusya ile temasları 'Nazi rejiminin' Rusya Federasyonu'na karşı zafer kazanması gerekliliğine bağlayanların siyaset hakkında hiçbir şey bilmediklerini ve gerçek güçler dengesi hakkında hiçbir şey anlamadıklarını belirterek "Elbette bu tür insanlarla konuşacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.