https://sputniknews.com.tr/20240208/gatilov-isvicre-rus-diplomatlara-yonelik-basitlestirilmis-giris-prosedurunu-iptal-etti-1080534927.html

Gatilov: İsviçre, Rus diplomatlara yönelik basitleştirilmiş giriş prosedürünü iptal etti

Gatilov: İsviçre, Rus diplomatlara yönelik basitleştirilmiş giriş prosedürünü iptal etti

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gatilov, İsviçre'nin Rus diplomatlar için uygulanan basitleştirilmiş giriş prosedürünü iptal ettiğini açıkladı. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T12:42+0300

2024-02-08T12:42+0300

2024-02-08T12:46+0300

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Ukrayna'daki çatışmalarda Devlet Başkanı Zelenskiy yönetimine yardım eden ve Kiev'in lehine adımlar atan İsviçre, Rusya karşıtı eylemlerini artırıyor.Sputnik'e demeç veren Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, "İsviçre, Rus diplomatik pasaportu sahiplerine yönelik basitleştirilmiş giriş prosedürünü kaldırdı ve bu kişilere kısa süreli seyahatler için vize alma zorunluluğu getirdi. Ayrıca, geçen yılın sonbaharından bu yana İsviçre, buradaki uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen her özel etkinlik için kişiye özel hazırlanmış davetiyeler sunulmasını talep etmeye başladı. Bu ciddi bir kısıtlama, zira ilgili heyetlerin listeleri genellikle esnek bir şekilde oluşturulur, kişisel değişiklikler yapılabiliyor ve İsviçre makamları bunun önceden bildirilmesini talep ediyor" ifadelerini kullandı.Gatilov, uygulanan yasaklar ve yaptırımlar nedeniyle İsviçre'ye seyahatlerin önemli ölçüde daha karmaşık ve daha pahalı hale geldiğini, zira delegelerin önceki gibi dört saatte doğrudan uçmak yerine 15 saatten fazla süren dolambaçlı yollardan ulaşmak zorunda kaldıklarını vurguladı.Rus diplomat, "Doğal olarak tüm bunlar, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak için konforlu bir 'platform' olarak Cenevre'nin çekiciliği ve otoritesi üzerinde çok olumsuz bir etki yaratıyor" diye ekledi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'e Bern'in Ukrayna yönetimini destekleyerek tarafsız olma ilkelerinden uzaklaştığını söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Kiev'e silah tedarik eden ülkelerin barış müzakerelerine dair açıklamalarını manipülasyon olarak niteleyerek "Ya silah tedarik etmeyi ve çatışmayı kışkırtmayı bırakın, ki o zaman barış planları, girişimleri ve süreçleri hakkındaki konuşmalarınız bir şekilde samimi olarak tanımlanabilir, en azından kasıtlı olarak yanlış değildir. Ya da tüm bu eğlence, Kiev rejiminin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratması için kullanılarak devam ederse, o zaman ne tür barış girişimlerinden veya süreçlerinden bahsediyorsunuz?" demişti.Bern'in Kiev'e yönelik desteği ortadayken İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis'in Ukrayna'da müzakere süreci başlatmak için arayış içinde oldukları yönündeki sözlerinin şaşkınlık verici olduğunu belirten Zaharova, "Kiev'e silah tedariki, barış girişiminde bulunan ülkeler için, dile getirdikleri barış müzakereleri teklifinin 'gerçek mi, yoksa sadece bir başka manipülasyon mu olduğunu belirlemek' adına bir test" diye konuşmuştu.Zaharova, İsviçre'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sözde 'barış formülü' ile ilgili konferansa ev sahipliği yapma planları nedeniyle Bern'in çatışmaların çözümünde adil arabulucu olma potansiyelini yitirdiğini de belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-isvicre-adil-arabulucu-potansiyelini-yitirdi-1080347897.html

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